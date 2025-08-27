Rząd przygotował rozporządzenie, które pozwoli zwiększyć moc wiatraków lądowych po zawetowaniu ustawy w tej sprawie przez prezydenta, poinformował premier Donald Tusk.

„Jest weto prezydenckie, przygotowaliśmy już rozporządzenie i bez ustawy, niezależnie od weta prezydenckiego, zwiększymy moc wiatraków lądowych, przede wszystkim przez tak zwany repowering, czyli te lokalizacje, które już są – tam będziemy wymieniali wiatraki, to będą dużo wydajniejsze turbiny. Tam, gdzie te uproszczone radykalnie przepisy środowiskowe pozwolą, będą wyższe maszty, więc ten prąd tak czy inaczej popłynie z wiatraków” – powiedział Tusk podczas briefingu.

Dodał, że jeszcze dziś resorty klimatu i środowiska oraz energii przedstawią szczegóły w tej sprawie.

„Cała gospodarka, nasze bezpieczeństwo zależy od niskich cen energii. Ja też nie przepadam za krajobrazem, gdzie jest pełno wiatraków, ale akurat lądowe wiatraki dają możliwość najszybszego uzupełnienia tego bilansu i ten prąd dzisiaj z wiatraków lądowych jest najtańszy” – podsumował premier.

W ub. tygodniu prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę wiatrakową, zawierającą także przepisy dotyczące mrożenia cen energii elektrycznej.

Zawetowany projekt zakładał m.in. zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m, co – w ocenie autorów projektu – powinno przyczynić się do wzrostu zainstalowanej mocy w nowych projektach wiatrowych na lądzie, nawet o 60-70%. Nowe przepisy wprowadzały też zachęty dla inwestorów, aby w miejsce starych turbin instalowali nowe.

Źródło: ISBnews