Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MPiT) przygotowuje pakiet wsparcia dla sektora budowlanego i rynku mieszkaniowego, dotyczący m.in. procesu inwestycyjnego, ograniczenia biurokracji czy działań na rzecz stabilizacji cen materiałów budowlanych, poinformował szef resortu Waldemar Buda. Pierwsze propozycje w ramach pakietu mają być prezentowane jeszcze w czerwcu.

„Co do rynku mieszkaniowego, to tu mamy krajowe instrumenty i w najbliższym czasie będę je prezentował, które w jakiś sposób pomogą, chociaż nie liczyłbym tutaj na jakieś szczególne obniżki. To, że ceny są wysokie – wiemy, z czego to wynika, stopy procentowe też jest to działanie, na które nie mamy wpływu” – powiedział Buda w RMF FM.

„Ale wszystko poza tym ustawienie procesu inwestycyjnego, ustabilizowanie cen materiałów budowlanych, mniej biurokracji w tym procesie, to na to tutaj będziemy się starali wpływać” – dodał.

Uchylił się od odpowiedzi na pytanie o konkretne rozwiązania, jakie rząd planuje zaproponować.

„Nie chciałbym zdradzać całego pakietu mieszkaniowego, który przygotowujemy. Już kilka propozycji jest naprawdę praktycznie gotowych […] Jeszcze w czerwcu pierwsze propozycje będą się pojawiały” – dodał.

W połowie maja Buda po spotkaniu z branża deweloperską i budowlaną oceniał, że chociaż branże te znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na wzrost cen energii i surowców, a także zahamowanie importu ze Wschodu, sytuacja powoli zaczyna się stabilizować i deweloperzy mają tego świadomość.

Zapowiadał też, że rząd zaproponuje wkrótce „pewne rozwiązania”, które mają być odpowiedzią na problemy deweloperów, by budowali więcej i w rozsądnych cenach.

