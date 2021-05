Drugą dawkę szczepionki będzie można przyjąć w dowolnym punkcie na terenie kraju już od 1 lipca, natomiast od 15 czerwca w trakcie imprez masowych organizatorzy będą mieli obowiązek zorganizowania mobilnego punktu szczepień, poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

„Od 1 lipca szczepienia drugą dawką będą odbywały się w dowolnym punkcie. […] Każdy kto zaszczepił się pierwszą dawką, będzie mógł znaleźć sobie termin w dowolnym innym punkcie i zaszczepić się drugą dawką” – powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.

„Myślę, że to będzie istotne zwłaszcza w okresie wakacyjnym” – dodał.

Zapowiedział też wprowadzenie punktów szczepień podczas imprez masowych.

„Kolejnym rozwiązaniem, które wprowadzimy będzie od 15 czerwca zobowiązanie wojewodów do tego, żeby zadbać o to, żeby podczas wszystkich imprez o charakterze masowym czy to kulturalnych, czy sportowych czy innych, był zabezpieczony mobilny punkt szczepień” – dodał.

„Podczas dużych imprez wojewodowie będą zobowiązani do tego, by z organizatorami ustalić kwestię takiego punktu szczepień, który będzie zabezpieczony” – doprecyzował.

Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiedział dzisiaj, że być może jeszcze w tym tygodniu zostanie przedstawiony dalszy harmonogram luzowania obostrzeń.

Źródło: ISBnews