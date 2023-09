Rząd przyjął rozporządzenie, zakładające wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 4 242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. i do 4 300 zł brutto od 1 lipca 2024 r., wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Stawka godzinowa ma wzrosnąć odpowiednio: do 27,7 zł od 1 stycznia przyszłego roku i do 28,1 zł od 1 lipca.

„Dzisiaj od strony formalnej przyjęliśmy płacę minimalną, minimalną stawkę godzinową […], która od 1 stycznia będzie wynosić 27,7 zł [brutto], a od 1 lipca 28,1 zł” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

„Minimalne wynagrodzenie miesięczne od 1 stycznia będzie wynosiło 4 242 zł i [zostanie] podniesione do 4,3 tys. zł od 1 lipca w przyszłym roku” – dodał.

W czerwcu br. rząd zaproponował od 1 stycznia 2024 r. pensję minimalną na poziomie 4 242 zł brutto miesięcznie, natomiast od 1 lipca – na poziomie 4,3 tys. zł. Proponowana była stawka godzinowa na poziomie 27,7 zł od 1 stycznia, a od 1 lipca – 28,1 zł.

Proponowane przez rząd kwoty były następnie przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. W tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła wysokości płacy minimalnej, z tego względu Rada Ministrów określiła wysokość pensji minimalnej w 2024 r. w drodze rozporządzenia.

W tym roku płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia do 3 490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. do 3 600 zł brutto.

Źródło: ISBnews