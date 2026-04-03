Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) otrzymają z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) kolejne 549 mln zł na zrealizowane przedsięwzięcia, podała spółka. Dotyczą one cyfrowej transformacji sektora elektroenergetycznego.

„Dofinansowanie obejmie zaprojektowanie i uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) oraz wdrożenie Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej. CSIRE został uruchomiony w lipcu 2025 r. i jest centralną platformą gromadzącą kluczowe dane dotyczące rynku energii elektrycznej. Celem CSIRE jest zapewnienie uczestnikom rynku szybkiego dostępu do informacji o umowach, punktach pomiarowych, danych technicznych i pomiarowych oraz o jakości energii. Umożliwia także ujednolicenie wielu procesów rynku energii, w tym procedury zmiany sprzedawcy. W ramach wdrożenia Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej na stacjach energetycznych zainstalowano analizatory jakości energii, które prowadzą ciągły pomiar parametrów pracy sieci. Urządzenia te dostarczają precyzyjnych danych o jakości energii i pozwalają na szybkie wykrywanie nieprawidłowości” – czytamy w komunikacie.

Środki z KPO zostaną przeznaczone również na aktualizację oprogramowania podsystemów SCADA i EMS systemu DYSTER, podstawowego narzędzia wykorzystywanego przez OSP do zarządzania pracą Krajowego Systemu Przesyłowego. Modernizacja systemu zwiększy bezpieczeństwo pracy KSE dzięki lepszemu monitorowaniu i niezawodnemu sterowaniu siecią w czasie rzeczywistym.

Dofinansowanie obejmie także dostosowanie, rozwój i integrację systemów informatycznych zrealizowane w ramach wdrożenia II etapu reformy rynku bilansującego. Rynek bilansujący, prowadzony przez PSE, to segment rynku energii elektrycznej w ramach którego ma miejsce handlowo-techniczne bilansowanie KSE. II etap reformy rynku bilansującego wszedł w życie 14 czerwca 2024 roku, zakończono.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Źródło: ISBnews