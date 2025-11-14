Biuro Analiz Makroekonomicznych PZU podtrzymało prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w całym br. o 3,6%. Analitycy PZU zwracają uwagę, że spośród 16 krajów UE, które opublikowały dane o wzroście za III kw. br., wyprzedza nas jedynie Irlandia.

„Polska gospodarka nabiera tempa. Według szybkiego szacunku GUS, w II kwartale 2025 r. niewyrównany sezonowo PKB zwiększył się realnie o 3,7% r/r, po wzroście o 3,3% r/r w II kwartale br. To najlepszy odczyt od trzech lat, zgodny z wcześniejszą prognozą analityków PZU. Po uwzględnieniu sezonowości, wzrost PKB w ujęciu kwartalnym ustabilizował się na poziomie 0,8% i jest bliski wieloletniej średniej. Utrzymujemy naszą prognozę wzrostu gospodarczego w całym 2025 r. na poziomie 3,6%” – czytamy w komentarzu.

Analitycy PZU zwracają uwagę, że spośród 16 krajów UE, które opublikowały dane o wzroście za III kw. br., wyprzedza nas jedynie Irlandia. Średnie tempo wzrostu PKB w UE wyniosło 1,5% r/r, co dodatkowo pokazuje skalę przewagi polskiej gospodarki. Dane GUS mają charakter wstępny – pierwszy regularny szacunek PKB wraz ze szczegółową strukturą wzrostu zostanie opublikowany na początku grudnia, przypomnieli.

„Najnowsze dane pokazują wyraźne oznaki ożywienia. W III kw. sprzedaż detaliczna była o 4,3% wyższa niż przed rokiem, a produkcja usług – według Eurostatu – wzrosła w lipcu o 6,4% i w sierpniu o 5,6% w ujęciu r/r. To dowód, że konsumpcja wciąż jest głównym motorem naszego wzrostu. Do tego dochodzi wyraźne przyspieszenie produkcji przemysłowej, zwłaszcza w segmencie dóbr inwestycyjnych, które w połączeniu z danymi o koniunkturze sugeruje, że należy spodziewać się lepszego niż w II kwartale wyniku inwestycji. Szacujemy też, że wpływ zapasów na wzrost PKB pozostanie dodatni, a eksportu netto ujemny, choć znaczenie obu składowych zmniejszy się i zbliży do neutralnego” – czytamy dalej.

Kolejne obniżki stóp procentowych, inflacja ustabilizowana w pobliżu celu NBP oraz napływ funduszy unijnych dodają polskiej gospodarce dodatkowego przyśpieszenia. Dzięki temu jest względnie odporna na ryzyka zewnętrzne, takie jak osłabiona koniunktura w UE czy ryzyka geopolityczne i handlowe. Pozytywny obraz potwierdzają także agencje ratingowe. W listopadzie S&P utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie, podkreślając stabilną perspektywę. Dlatego PZU podtrzymuje swoją prognozę wzrostu PKB w całym 2025 r. na poziomie 3,6% – po wzroście o 3% w 2024 r., wskazano.

„Solidne perspektywy wzrostu i brak istotnych nierównowag makroekonomicznych będą kluczowe w obliczu wyzwań związanych ze zwiększonymi wydatkami obronnymi i sytuacją finansów publicznych” – zakończono komentarz.

Źródło: ISBnews