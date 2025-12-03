Realne tempo wzrostu PKB w IV kwartale może przekroczyć 4% r/r po tym, jak sięgnęło 3,8% r/r w III kwartale, poinformowała Monika Siergiejuk z Biura Analiz Makroekonomicznych PZU. Analitycy podtrzymują też prognozę wzrostu PKB w całym 2025 roku na poziomie 3,6% po wzroście o 3% w 2024 roku.

„Polska gospodarka złapała wiatr w żagle, notując w III kwartale br. najlepszy odczyt PKB od 2022 roku. Wstępny szacunek GUS pokazuje wzrost krajowej produkcji o 3,8%, wobec 3,3% w poprzednim kwartale. W ujęciu kwartalnym, po odsezonowaniu, wzrost wyniósł 0,9%. W obu ujęciach GUS dokonał rewizji w górę o 0,1 pkt proc. wobec szacunku flash. Opublikowane dane oraz odczyty lepsze od oczekiwań wpisują się w scenariusz prognoz analityków PZU. Szacujemy, że realne tempo wzrostu PKB w IV kwartale może przekroczyć 4% r/r po 3,8% r/r w III kwartale. Podtrzymujemy też prognozę wzrostu PKB w całym 2025 roku na poziomie 3,6% po wzroście o 3% w 2024 roku” – napisała Siergiejuk w komentarzu.

Analityczka PZU zwraca uwagę, że spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się w III kwartale o 3,5% r/r, po 4,5% r/r w II kwartale br. Mimo że wynik jest słabszy od konsensusu prognoz (4,4% r/r), to konsumpcja prywatna wciąż jest głównym motorem wzrostu gospodarczego, dokładając 2 pkt proc. do odczytu PKB w III kwartale. W kraju wciąż rosną w ujęciu realnym wydatki na towary, choć nieco wolniej niż w II kwartale (sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o 4,3% r/r po 5,8% r/r w II kw.), szacujemy, że utrzymuje się też wysoki popyt na usługi. Relatywnie wysoki wzrost płac realnych daje też przestrzeń na wzrost oszczędności − w II kwartale br. stopa oszczędności gospodarstw domowych sięgnęła niemal 10% i była najwyższa od 2020 roku. Badania nastrojów konsumenckich wskazują, że skłonność do oszczędzania utrzymała się również w III kwartale.

„Po słabszym II kwartale (-0,7% r/r), tak jak się spodziewaliśmy, inwestycje przyspieszyły w III kwartale. Skala odbicia mocno zaskoczyła in plus – nakłady brutto na środki trwałe wzrosły aż o 7,1% r/r przy konsensusie prognoz 4,6% r/r. Za tę niespodziankę prawdopodobnie odpowiadają inwestycje w sektorze publicznym – dane GUS o nakładach inwestycyjnych dużych firm wskazywały wyraźnie wolniejszy przyrost. Ministerstwo Finansów w toku prac nad ustawą budżetową na 2026 rok założyło, że inwestycje publiczne wzrosną w br. aż o 13,3%. Ambitne plany inwestycyjne sektora publicznego na najbliższe kwartały zależą głównie od sprawnego wydatkowania środków unijnych i wydatków na zbrojenia. Choć realizacja projektów unijnych postępuje, to dane nie wskazują, by w III kwartale br. wystąpiło wyraźne przyspieszenie. To z kolei może sugerować, że inwestycje publiczne w III kwartale mogły podbić dostawy dla wojska. W strukturze wzrostu wciąż widać dużą rolę spożycia publicznego. Realnie wydatki w tym zakresie wzrosły o 7,4% r/r, po 2% r/r w poprzednim kwartale, dodając 1,5 pkt proc. do zmiany PKB” – wskazała również Siergiejuk.

Silny popyt krajowy przełożył się na wyższą dynamikę importu, który urósł w III kwartale o 5,9% r/r (po 3,4% w II kw.). Szybciej od importu w III kwartale rósł jednak polski eksport – +6,1% r/r wobec 1,9% w poprzednim kwartale. Dzięki temu wpływ eksportu netto na PKB, tak jak zakładaliśmy, był lekko dodatni (0,2 pkt proc., wobec -0,7 pkt proc. w II kw.).

„W szczegółowych danych za III kwartał br. uwagę zwraca wyraźny wzrost wartości dodanej w przemyśle oraz w transporcie i logistyce (odpowiednio o 4,9% r/r i 5,3% r/r). W obydwu przypadkach to najlepszy wynik od trzech lat. Budownictwo w dalszym ciągu pozostaje w stagnacji (0,3% r/r). Pod presją jest także sektor IT. Szczególnie w kontekście zmian związanych z rozwojem sztucznej inteligencji (AI) interesujące jest to, że w tym roku słabo radzi sobie informacja i komunikacja (-2,3% r/r w III kw., po -3,3% r/r i -3,2% r/r w dwóch poprzednich kwartałach), choć jednocześnie szybko rosną usługi dla biznesu (5,5% r/r w III kw., po 5,9% r/r i 6,5% r/r w dwóch poprzednich kwartałach)” – zakończono w komentarzu.

Źródło: ISBnews