Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecyduje się prawdopodobnie na jeszcze 2-3 podwyżki stóp procentowych, a po kolejnych 2-3 miesiącach poprawy wyników funduszy obligacji powinien nastąpić powrót zainteresowania inwestorów tymi funduszami, ocenia prezes Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Sebastian Buczek. Według niego, na wzrost zainteresowania funduszami akcji trzeba będzie poczekać do 2023 r.

„Zakładamy, że proces podnoszenia stóp procentowych jest w zaawansowanej fazie i że w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy w wariancie bazowym jest szansa na to, że stopy procentowe w Polsce osiągną docelowy poziom, co później zaczęłoby mocno sprzyjać funduszom, szczególnie funduszom dłużnym. I dopiero w kolejnym etapie, jak fundusze dłużne zaczną notować lepsze wyniki, przynajmniej w okresie 2-3 miesięcy, oczekiwalibyśmy powrotu zainteresowania funduszami” – powiedział Buczek podczas wideokonferencji prasowej.

„Jeżeli to wszystko umieścimy na osi czasu – zakładamy, że lepsza sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych, szczególnie w segmencie funduszy dłużnych, może rozpocząć się jesienią tego roku. Jeżeli chodzi o fundusze akcyjne, tutaj cały czas pozostajemy dość ostrożni, jeśli chodzi o ocenę możliwych stóp zwrotu w tym roku i tym samym zainteresowania klientów. Raczej ta kategoria funduszy powinna wrócić do łask w roku 2023” – dodał.

Zwrócił uwagę, że rozpoczęcie agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowało, iż „wszystkie ścieżki inflacyjne, wszystkie oczekiwania dotyczące stóp procentowych” przesunęły się o kilka punktów procentowych w górę, a pokłosiem tego była silna wyprzedaż obligacji i straty na funduszach dłużnych.

„Wydaje się nam, że ten moment, kiedy fundusze obligacji będą osiągały swoje dno, jeżeli chodzi o wartość jednostek, zbliża się. Z reguły było tak, że w okolicach, czy nawet trochę przed ostatnimi podwyżkami stóp procentowych takie dołki były notowane. Pytanie, ile tych podwyżek będzie. Poziom, o jakim w tej chwili mówi się na rynku, to jest poziom w okolicach między 5 a 6%” – wskazał prezes.

8 kwietnia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe o 100 pb – do 4,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Była to siódma podwyżka stóp z rzędu.

„Oczywiście, pojawiają się jeszcze bardziej negatywne scenariusze ze stopami procentowymi na wyższych poziomach, tylko zwróciłbym uwagę na jedno: im wyższe będą stopy procentowe, tym więcej będzie różnych negatywnych konsekwencji, o których nawet dzisiaj trudno nam pomyśleć. Zakładamy, że RPP powinna też brać pod uwagę szereg konsekwencji, nie tylko bezpośrednio walkę z inflacją, szczególnie w takim okresie średnioterminowym, roku 2023, a nie tylko najbliższych miesięcy. Tak więc zakładamy, że przed nami są pewnie jeszcze 2-3 podwyżki w wariancie bazowym” – podkreślił Buczek.

Według Quercus TFI, sytuacja na rynku funduszy pod względem odpływu środków stabilizuje się w tym miesiącu i można oczekiwać dalszej stopniowej poprawy.

„Zakładamy, że w kwietniu sytuacja jest bardziej stabilna niż w marcu, tzn. nadal są umorzenia, ale ich skala jest mniejsza niż w marcu, kiedy na całym rynku saldo umorzeń było na poziomie 8 mld zł. W kolejnych miesiącach zakładalibyśmy, że stopniowo fala umorzeń będzie się wygaszać” – powiedział prezes.

Na koniec I kwartału aktywa Quercus TFI wynosiły 3 870 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.

„Realistycznie patrząc na sytuację rynkową, trzeba by założyć, że dopóki stopy procentowe będą podnoszone, to wyniki funduszy dłużnych będą cały czas pod presją i w związku z tym nie należy liczyć się z tym, żeby ta tendencja zmieniła się na nabycia z umorzeń, natomiast mamy nadzieję, że jesienią zaczną pojawiać się miesiące z pozytywnymi odczytami i również u nas nabycia będą przeważały nad umorzeniami. Do tego jest potrzebne zakończenie podwyżek stóp procentowych i 2-3 miesiące pozytywnych stóp zwrotu z funduszy dłużnych, aby tę tendencję zacząć zmieniać” – podsumował.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews