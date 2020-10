Rada Europejska wezwała Komisję Europejską do szybkiego opracowania planu awaryjnego dla europejskiego sektora transportu towarowego na wypadek pandemii i innych poważnych kryzysów, poinformowała Rada. Plan ten miałby objąć w stosownych przypadkach także transport pasażerski.

„W takim planie należy przewidzieć środki koordynacji na szczeblu UE i jasne wytyczne” – czytamy w komunikacie.

Zdaniem Rady, plan awaryjny powinien obejmować co najmniej:

utrzymanie transgranicznych przewozów towarowych wzdłuż korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i zachowanie innych podstawowych połączeń transgranicznych, a także powiązanych usług pomocniczych wspierających działanie tej sieci

zapewnienie swobodnego przepływu pracowników sektora transportu przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa

przygotowanie wytycznych i zestawów najlepszych praktyk, by wzmocnić odporność sektora

stworzenie spójnych ram regulacyjnych w odniesieniu do wyłączeń w przypadku wystąpienia pandemii i innych poważnych sytuacji kryzysowych.

Rada zachęca Komisję, by ta rozszerzyła, w stosownych przypadkach, po części lub w pełni, plan awaryjny na transport pasażerski i całą branżę transportową, podano także.

RE zwraca uwagę na zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i potrzebę promowania cyfryzacji sektora transportu. Wzywa też Komisję do opracowania szczegółowych ram tymczasowej pomocy państwa.

Takie ramy umożliwiłyby państwom członkowskim szybkie działanie, po to by wesprzeć sektor transportu w przypadku pandemii i innych poważnych sytuacji kryzysowych, podsumowała Rada.

Źródło: ISBnews