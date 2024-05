Rada zgodziła się na przegląd niektórych podstawowych aktów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w odpowiedzi na zgłaszane przez rolników w ostatnich miesiącach postulaty i przy uwzględnieniu wydarzeń geopolitycznych, takich jak konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, podała Rada.

„Przyjęcie wniosku następuje zaledwie dwa miesiące po przedstawieniu go przez Komisję” – czytamy w komunikacie.

Przegląd dotyczy niektórych elementów rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR oraz rozporządzenia w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej „rozporządzenie horyzontalne” . Stanowi odpowiedź na problemy, jakie pojawiły się w pierwszym roku wdrażania nowej WPR.

„Zaktualizowane przepisy zapewniają uproszczenie, zmniejszają obciążenie administracyjne i zapewniają większą elastyczność w zakresie zgodności z określonymi warunkami środowiskowymi, zapewniając jednocześnie rolnikom przewidywalne ramy. W tekście zachowano odpowiednią równowagę między potrzebą utrzymania ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju zawartych w obecnej WPR a zapewnieniem skutecznego i szybkiego rozwiązywania problemów rolników” – napisano dalej.

Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie ogólnego przepisu umożliwiającego państwom członkowskim przyznawanie tymczasowych i ukierunkowanych odstępstw od niektórych wymogów warunkowych w przypadku nieprzewidzianych warunków klimatycznych, które uniemożliwiają rolnikom ich przestrzeganie. Raz do roku państwa członkowskie będą musiały informować o takich odstępstwach.

Ponadto wprowadzono szczególne wyjątki od niektórych norm, takie jak:

– w przypadku pokrycia gleby w okresach wrażliwych: państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w decydowaniu, które gleby należy chronić i w którym sezonie, w oparciu o specyfikę krajową i regionalną

– w przypadku normy dotyczącej płodozmianu: płodozmian pozostanie główną praktyką, ale państwa członkowskie będą mogły jako alternatywę zastosować dywersyfikację upraw

– rolnicy będą zobowiązani jedynie do zachowania istniejących elementów krajobrazu i odtąd będą zachęcani, na zasadzie dobrowolności , do utrzymywania gruntów ugorowanych lub tworzenia nowych elementów krajobrazu za pomocą ekoprogramów.

Planowane jest także zwolnienie gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem wymogów warunkowości w ramach WPR.

To rozwiązanie dotyczy to 65% beneficjentów WPR, ale stanowi jedynie około 10% gruntów rolnych, znacznie zmniejszy to obciążenia administracyjne związane z kontrolami zarówno dla rolników, jak i administracji krajowych, przy jednoczesnym utrzymaniu celów środowiskowych.

Regulację mają teraz podpisać przedstawiciele Rady i Parlamentu Europejskiego. Zostanie następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie następnego dnia po publikacji, czyli do końca maja.

Rolnicy będą mogli z mocą wsteczną stosować niektóre nowe zasady związane z uwarunkowaniami środowiskowymi w roku składania wniosków 2024 .

Na posiedzeniu z lutego 2024 r. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa potwierdziła swoją wolę polityczną skutecznego reagowania na obawy zgłaszane przez rolników i wezwała Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie ukierunkowanej zmiany rozporządzeń WPR.

W marcu 2024 r. Komisja opublikowała swój wniosek.

Parlament Europejski zgodził się rozpatrzyć tę sprawę w ramach „pilnej procedury” i w kwietniu 2024 r. zgodził się zatwierdzić pakiet uproszczeń WPR.

Źródło: ISBnews