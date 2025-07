Ustawa wdrażająca dyrektywę stop-the-clock została opublikowana w Dzienniku Ustaw, podało Ministerstwo Finansów. Przewiduje ona przesunięcie obowiązku raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (Environmental, Social, Governance – ESG) dla firm o dwa lata.

Obowiązek dla przedsiębiorstw, które miały rozpocząć raportowanie ESG w 2026 r. i 2027 r., zostaje przesunięty o 2 lata, podano.

„Jednocześnie na forum UE trwają prace nad dalszymi zmianami w raportowaniu ESG, w tym nad istotnym zawężeniem zakresu przedsiębiorstw zobowiązanych do raportowania. Planowane jest, że zostaną one zakończone podczas prezydencji duńskiej, czyli do końca 2025 r. Następnie wymagać będą one wdrożenia do prawa krajowego” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews