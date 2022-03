Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Krajowe firmy farmaceutyczne zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego przekazały dla Ukrainy prawie milion opakowań leków o wartości około 15 mln zł, podała organizacja.

„Są to produkty lecznicze, na które ukraiński resort zdrowia zgłaszał zapotrzebowanie, a więc przede wszystkim stosowane w szpitalach, w medycynie ratunkowej, konieczne do prowadzenia operacji, również antybiotyki, środki przeciwzapalne, przeciwbólowe, a także leki stosowane w chorobach kardiologicznych, neurologicznych, pulmonologicznych i zakaźnych oraz w leczeniu cukrzycy. Zgodnie z ustaleniami z polskim Ministerstwem Zdrowia, leki zostały przekazane do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która zobowiązała się dostarczyć je Ukrainie transportując w odpowiedni dla produktów farmaceutycznych sposób do miejsc, gdzie będą najbardziej potrzebne” – czytamy w komunikacie.

Firmy przekazują też darowizny pieniężne na rzecz organizacji niosących pomoc w tej kryzysowej sytuacji. Swoje wysiłki koncentrują również na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom w Ukrainie pomagając im i ich bliskim w relokacji do Polski oraz gwarantując potrzebne wsparcie w kraju. Wewnątrz swoich organizacji pracownicy koordynują zarówno zbiórki potrzebnych rzeczy jak i pomoc wolontariacką.

Na oficjalnej zbiórce portalu crowdfundingowego Pomagam.pl w ciągu 2 tygodni zebrano ponad 10 mln zł. Wpłaty napływają z całego świata – od Warszawy aż po Singapur. Wszystkie środki są przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy i osób uciekających przed wojną, a pierwsze środki medyczne już trafiły do Ukrainy.

Fundacja Pomagam.pl uruchomiła oficjalną zbiórkę „Solidarni z Ukrainą” w partnerstwie z Fundacją „Nasz wybór”. Obie organizacje będą czuwać nad podziałem środków i informować o sposobie ich wydatkowania. Według portalu Pomagam.pl główną zbiórkę na rzecz Ukrainy wsparło do tej pory ponad 80 tys. podmiotów, w tym osoby prywatne oraz firmy.

Do tej pory fundusze zebrane w serwisie Pomagam.pl zostały przeznaczone na zakup leków i środków medycznych dla Szpitala Weteranów Weteranów Wojny w Berdyczowie. W najbliższych dniach „Nasz wybór” wyśle 1500 apteczek taktycznych do Ukrainy, a we współpracy z Fundacją Rodu Szeptyckich zakupi 4 karetki z pełnym wyposażeniem.

Oprócz oficjalnej zbiórki serwis Pomagam.pl umożliwia uruchomienie zbiórek firmowych do wirtualnej puszki, które są częścią oficjalnej zbiórki #SolidarniZUkrainą. Do akcji dołączyli już m.in. FlixBus, Smart Platinium, Just Join IT oraz warszawski hotel Marriot.

Orange Polska przedłuża do końca marca obniżkę cen połączeń do Ukrainy, a także możliwość aktywowania darmowego pakietu 10GB do wykorzystania w Polsce. Operator przygotował też kolejne specjalne akcje. Pomogą one pozostać w kontakcie z bliskimi, osobom z Ukrainy przebywającym w Polsce, ale także tym, którzy jadą z Polski do Ukrainy.

„Przez kolejne trzy tygodnie, czyli do końca marca można korzystać z niższych o ponad 80% cen połączeń do Ukrainy. Ułatwi to kontakt osobom, które są już w Polsce, z bliskimi przebywającymi w Ukrainie. Obniżka do 29 groszy za minutę, czyli do stawki jak za połączenie krajowe, dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Chodzi zarówno o oferty na kartę, jak i abonament, dla klientów indywidualnych i biznesowych, a także klientów nju mobile. Z tańszych rozmów można korzystać do 31 marca. Do końca marca przedłużono także możliwość aktywacji dodatkowego, darmowego pakietu 10GB, do wykorzystania przez 30 dni w Polsce. Jest to propozycja kierowana bezpośrednio do użytkowników narodowości ukraińskiej, którzy korzystają z usług Orange, Orange Flex oraz nju” – czytamy w komunikacie.



Orange wciąż rozdaje darmowe startery i pomaga w ich rejestracji w punktach recepcyjnych na granicy, ale także na dworcach kolejowych w największych miastach Polski. Tam, gdzie pojawia się najwięcej rodzin z Ukrainy, min. W Warszawie, Krakowie, Zamościu, Przemyślu, Rzeszowie, Gdańsku czy Katowicach. Łącznie od początku wojny aktywowanych zostało 120 tys. kart prepaid z ofertą przygotowaną dla Ukraińców: miesiąc bezpłatnych połączeń w Polsce (minuty, SMS, MMS), 100 minut do Ukrainy i 30 GB internetu.

Darmowe startery Plusa i Plusha dla obywateli Ukrainy dostępne są na terenie całej Polski. Oprócz punktów sprzedaży Grupy Polsat Plus oraz specjalnych punktów recepcyjnych można je również uzyskać w wybranych punktach partnerskich – m.in. w sklepach Żabka i Fresh Market, placówkach Poczty Polskiej, dystrybutorach prasowych Ruch i Kolporter oraz stacjach paliw BP, Shell i Circle K dostępnych na terenie całego kraju. Łącznie jest to około 20 tysięcy lokalizacji, podała spółka.

Na każdym starterze aktywowany jest już bezpłatny pakiet 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie i pakiet 10 GB. Poza pakietami stawka za połączenie na Ukrainę wynosi 19 groszy.

Bank Pocztowy przekazał organizacji Caritas Polska darowiznę pieniężną, która zostanie przeznaczona na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy dla rodzin ukraińskich przebywających obecnie w Polsce oraz w Ukrainie. Wsparcie dla przyjaciół z Ukrainy płynie także od pracowników banku, którzy zbierają dla uchodźców wojennych zza wschodniej granicy żywność, środki higieniczne, środki opatrunkowe, telefony czy ładowarki do telefonów.

Krzysztof Mamiński, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i François Davenne, dyrektor generalny UIC wystosował list do wszystkich aktywnych członków organizacji z prośbą o pilne materialne wsparcie Kolei Ukraińskic

„Już ponad dwa tygodnie trwa wojna w Ukrainie. Przez ten czas Koleje Ukraińskie działają w niezmiernie trudnych warunkach wojennych, ewakuując, we współpracy m.in. ze spółkami Grupy PKP, uchodźców z zagrożonych terenów. W tym okresie Koleje Ukraińskie poniosły wiele strat, szczególnie w zakresie infrastruktury kolejowej i taboru. Zewnętrzna pomoc i wsparcie są niezbędne dla odbudowy zniszczeń i sprawnego funkcjonowania Kolei Ukraińskich. Jest to również kluczowe dla funkcjonowania korytarzy humanitarnych i ratowania życia ludzkiego, a w dłuższej perspektywie odbudowy potencjału Kolei Ukraińskich po zakończeniu działań wojennych” – czytamy w komunikacie.



Grupa PGE dotychczas udzieliła wsparcia finansowego obywatelom Ukrainy w kwocie blisko 600 tys. zł, jak również przekazała dary dla Ukraińców przewiezione kilkudziesięcioma busami. PGE wybudowała także tymczasową linię niskiego napięcia zasilającą w energię elektryczną przejście graniczne w Krościenku w województwie podkarpackim.

Od dwóch tygodni w PGE trwa zbiórka rzeczy dla osób uciekających przed wojną. Pracownicy zebrali i przekazali już do ośrodków, w których znajdują się uchodźcy, środki higieniczne, żywność, lekarstwa i koce w kilkudziesięciu busach. Transporty z darami wyruszają codziennie z różnych lokalizacji. W najbliższych dniach prowadzona będzie zbiórka artykułów szkolnych dla ukraińskich dzieci, które rozpoczną naukę w polskich szkołach.

W najbliższych dniach Fundacja PGE sfinansuje zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem, które przy współpracy ze Strażą Graniczną i władzami Podkarpacia, zostaną przekazane władzom Lwowa i Truskawca.

Źródło: ISBnews