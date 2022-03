Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Polish Business Society – organizator LSE SU Polish Economic Forum 2022 w Londynie – postanowiło wykorzystać Forum jako platformę do wsparcia tych, którzy cierpią z powodu trwającej wojny, ogłosił współprzewodniczący Stowarzyszenia Jakub Krzysiak. „Od środy możemy wspierać zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Happy Kids, która ratuje dzieci z ukraińskich domów dziecka, dotknięte rosyjską agresją wojskową” – powiedział Krzysiak podczas uroczystości otwarcia sesji plenarnej Forum w sobotę, 12 marca. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia, partnerem strategicznym było Bain & Company.

Podczas otwarcia Forum reprezentujący Ukrainę dyrektor w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) Vladyslav Rashkovan podziękował Polakom i polskim władzom „za pomoc Ukraińcom w tym mrocznym czasie dla mojego kraju”.

„W wyniku wojny w ciągu ostatnich 17 dni przyjechało do Polski ponad 1,5 mln obywateli mojego kraju, w tym wiele kobiet i dzieci. Z braterską dobrocią witaliście nasz lud w waszych rodzinach. Dziękuję za to. Jak powiedział wczoraj prezydent Zelenski, w ostatnich dniach zobaczyliśmy, że nie ma już granic między naszymi narodami i krajami – fizycznych lub historycznych. […] Walczymy o wolność naszą i waszą i bardzo dziękuję za pomoc” – powiedział Rashkovan w wystąpieniu w języku polskim.

Zwrócił uwagę, że według szacunków Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, liczba uchodźców może sięgnąć 7 mln osób, a liczba przesiedleńców wewnętrznych – 12 milionów.

Warta przygotowała plan pomocy uchodźcom, w ramach którego przeznaczyła 11 mln zł na działania związane z niesieniem aktywnej pomocy potrzebującym. 5 mln zł z tego funduszu zostanie przekazane SOS Wioskom Dziecięcym, Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), Polskiej Misji Medycznej oraz Fundacji OCALENIE. Zaakceptowane zostały również 43 pierwsze wnioski o pomoc finansową w ramach inicjatyw, w które indywidualnie lub zespołowo angażują się pracownicy Warty.

Zarząd Warty opracował plan pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną w tym kraju. Po wnikliwej analizie zdecydowano o przekazaniu pierwszych 5 mln zł znanym i zasłużonym organizacjom non profit:

– 2 mln zł dla SOS Wioski Dziecięce, która obecnie zajmuje się pomocą dla ponad 100 tys. opuszczonych i osieroconych dzieci, głównie z ukraińskich domów dziecka,

– 2 mln zł dla Polskiej Akcji Humanitarnej, dzięki której bezpośrednią pomoc (w tym żywnościową i psychologiczną) uzyskują ludzie, którzy musieli pozostawić swoje domy w związku z wojną,

– 500 tys. zł otrzymała Polska Misja Medyczna, której celem jest zapewnienie niezbędnych środków medycznych w ukraińskich szpitalach,

– 500 tys. zł przeznaczono również dla Fundacji OCALENIE, która poprzez swoje Centra Pomocy Cudzoziemcom pomaga uchodźcom odnaleźć się w nowych realiach, uczy języka polskiego czy prowadzi zajęcia dla dzieci oraz programy adaptacyjne.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy Warta przygotowała również fundusz inicjatyw pracowniczych o wartości 1 mln zł. Każdy pracownik może wnioskować o dofinansowanie lub refundację kosztów pomocy konkretnym osobom lub rodzinom z Ukrainy. W ciągu kilku dni wewnętrzna komisja zaakceptowała 43 inicjatywy, których łączna wartość wynosi ponad 130 tys. zł. W trakcie rozpatrywania znajdują się kolejne, zgłoszone już działania.

Abonenci telewizji satelitarnej Polsat Box mogą oglądać bez dodatkowych opłat kolejny ukraiński kanał informacyjny Freedom.

Freedom to zupełnie nowy projekt telewizyjny, który powstał m.in. przy wsparciu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ukraińskiego Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej, Narodowej Rady Ukrainy ds. Telewizji i Radiofonii, grup medialnych Media Group Ukraine, StarLightMedia, 1+1 Media, InterMediaGroup i kanału Rada. Celem projektu według jego twórców jest „stworzenie produktu informacyjnego przeznaczonego dla rosyjskojęzycznych odbiorców w czasie wojny, w szczególności dla rosyjskich sił okupacyjnych”.

Emisja odbywa się na państwowym kanale telewizyjnym UATV, a na zawartość programową kanału składają się autorskie programy wyprodukowane przez grupy medialne. W dekoderach satelitarnych Polsat Box można go znaleźć na pozycji 915. Kanał nadaje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Kanał ten jest dostępny także w usłudze telewizyjnej Netii, serwisie Polsat Go i portalu Interia.pl.

W warszawskiej Edison Primary School ruszyła pierwsza specjalna klasa adaptacyjno-przygotowawcza dla uczniów z Ukrainy. Klasa jest pierwszym elementem projektu zintegrowanego ogólnopolskiego systemu kształcenia dzieci uchodźców, stworzonego przez ekspertów z kilku organizacji edukacyjnych i gospodarczych, który zostanie przekazany w tym tygodniu do konsultacji m.in. Ministerstwu Edukacji i Nauki.

Projekt tworzenia w polskich placówkach oświatowych tzw. szkół na uchodźstwie i klas adaptacyjno- przygotowawczych dla ukraińskich dzieci przygotowało wspólnie kilka krajowych organizacji edukacyjnych i gospodarczych. Są wśród nich Fundacja EduTank, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Izba Gospodarcza Europy Środkowej oraz EduTech Fund.

Celem klas adaptacyjnych ma być przede wszystkim nauka języka, umożliwiająca dalszą edukację w polskiej szkole, a także zapewnienie uczniom z wojenną traumą poczucia bezpieczeństwa, stworzenie warunków do odreagowania napięć i powrotu do normalnej kondycji psychicznej. Każdy z nich miałby zapewnione wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, klasy prowadziły zajęcia z ukraińskiej lub polskiej podstawy programowej, a do nauczania polskiego wystarczyły kwalifikacje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała nagranie z ukraińskimi napisami na temat możliwości uzyskania darmowego OC dla pojazdów mechanicznych, honorowanego na terenie UE. Od początku eskalacji wojny w Ukrainie do Polski wjechało 75 tysięcy samochodów z uchodźcami.Pprezesem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Mariusz Wichtowski przybliża sposób, w jaki można uzyskać ubezpieczenie. Link do całej rozmowy: https://www.youtube.com/watch?v=9fSAGs9jv4g

Peakside Capital Advisors i Partners Group przekazali Mazowieckiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża do użytkowania magazyn w obiekcie City Point Targówek. Organizacja pomocowa może nieodpłatnie korzystać z 2 400 m2 powierzchni logistycznej. Docelowo planowane jest podwojenie udostępnionej powierzchni.

„Wsparcie okazane przez Peakside Capital Advisors i Partners Group jest nieocenione w obecnej działalności naszej organizacji. Udostępnienie tak dużej powierzchni magazynowej pozwoli Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na przyjmowanie dużych ilości produktów z Polski jak i z zagranicy. Przełoży się to na prowadzenie długofalowej pomocy osobom przebywającym w Warszawie, jak również planowanie transportów na tereny Ukrainy” – powiedziała dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie Honorata Krzywoń.

City Point Targówek mieści się przy ul. Matuszewskiej 14 w warszawskiej dzielnicy Targówek.

15 marca rusza 19. edycja Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. W tym roku 33 firmy przygotowały blisko 100 ofert w 12 miastach dla studentów i absolwentów różnorodnych specjalizacji. W tegorocznej edycji Programu Kariera organizatorzy szczególnie zachęcają do składania aplikacji studentów i absolwentów pochodzących z Ukrainy.

Rekrutacja będzie prowadzona od 15 marca do 15 maja – największe szanse mają ci, którzy zgłoszą się jak najszybciej. Pierwsze staże są przewidziane już w kwietniu.Wynagrodzenie stażystów wynosi od 3500 zł do nawet 5000 zł za miesiąc. W bieżącej edycji 33 najlepsze krajowe i międzynarodowe spółki oferują prawie 100 staży w 12 miastach, m.in. w Bydgoszczy, Grudziądzu, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Janowie Podlaskim czy Toruniu.

W tegorocznej edycji część firm przygotowało dodatkowe staże z myślą o studenach i absolwentach pochodzących z Ukrainy; inne dodatkowo zapewniają im zakwaterowanie; jeszcze inne będą rozpatrywać zgłoszenia od osób z doświadczeniem uchodźczym lub migracyjnym w pierwszej kolejności; przy niektórych ogłoszeniach rekrutacyjnych zostały dodatkowo zamieszczone angielskie i/lub ukraińskie wersje językowe.

„Przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskiej Radzie Biznesu, która organizuje Program Kariera, pomagają Ukrainie na wiele sposobów, również oferując staże młodym zdolnym ludziom z tego kraju. Program Kariera otwarty jest na najlepszych kandydatów bez względu na ich narodowość” – mówi Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

W obliczu wojny na Wschodzie, PAIH organizuje wsparcie dla firm z Ukrainy i udostępnia im przestrzeń coworkingową w Warszawie. Już teraz, małe i średnie firmy mogą przenieść swoją działalność do Polski. PAIH oferuje bezpłatną przestrzeń biurową w kamienicy przy ul. Bagatela 12.

„Kamienica Bagatela 12 znajduje się w warszawskim Śródmieściu, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, w otoczeniu ambasad, m.in. Ambasady Ukrainy i instytucji rządowych. Tętniąca życiem okolica inspiruje i dostarcza motywacji do działania, jest także miejscem licznych spotkań biznesowych. W ramach programu PAIH zapewnia darmową przestrzeń biurową wraz z niezbędną infrastrukturą” – czytamy w komunikacie.

Oferta jest skierowana do firm, które przenoszą się z Ukrainy w ostatnich dniach, ze względu na agresję Rosji, zaznaczono.

Źródło: ISBnews