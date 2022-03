Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Bank Millennium przekazał wsparcie w łącznej kwocie 400 tys. zł czterem organizacjom pozarządowym, które pomagają uchodźcom z Ukrainy w Polsce w długiej perspektywie – Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Polskiej Akcji Humanitarnej, Caritas Polska oraz Fundacji Ocalenie, przelewając każdej z nich kwotę 100 tys. zł. W ramach Fundacji Banku Millennium uruchomił też środki na grantowy program wolontariacki dla pracowników #sluchaMYwspieraMY, którzy będą chcieli pomagać obywatelom Ukrainy indywidualnie, w swoich lokalnych społecznościach.

Klienci Banku Millennium mogą też liczyć na wsparcie konsultantów posługujących się językiem ukraińskim pod numerem tel. +48 22 598 40 45.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przekaże środki finansowe na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Wsparcie PGNiG pozwoli pomóc dzieciom z Ukrainy i ich rodzinom, między innymi w przezwyciężeniu wojennej traumy.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza sfinansuje m.in. koszty remontu i doposażenia domów i pomieszczeń w SOS Wioskach Dziecięcych czy pokrycie kosztów wyposażenia sal terapeutycznych SOS w Siedlcach. Środki pozwolą również na doszkolenie kadry SOS w zakresie interwencji kryzysowej do pracy z uchodźcami z Ukrainy z doświadczeniem traumy wojennej, wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci z Ukrainy i ich opiekunów, diagnozy i opieki medycznej czy wsparcia specjalistycznego z zakresu psychologicznego lub psychopedagogicznego dla dzieci m.in. poprzez zatrudnienie lub nawiązanie współpracy ze specjalistami z tych dziedzin oraz tłumaczami. W ramach wsparcia zostaną również zakupione materiały papiernicze, edukacyjne i zabawki.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 6 innych instytucji: Europejskie Centrum Konsumenckie, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Urząd Transportu Kolejowego przygotowały przydatne informacje dla uchodźców z Ukrainy, które ułatwią robienie zakupów, podróżowanie oraz korzystanie z usług w Polsce, a także innych krajach Unii Europejskiej. Konsumenci w UE chronieni są bowiem na podstawie innych przepisów niż w Ukrainie, dlatego chcemy przybliżyć przybyszom z Ukrainy najważniejsze zagadnienia w praktyczny sposób.

W poradniku „Twoje prawa w Polsce – VADEMECUM KONSUMENTA” opracowanym w języku ukraińskim UOKiK skupił się na podstawowych prawach konsumenckich. Goście z Ukrainy dowiedzą się z niego m.in.: gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej, co zrobić, gdy kupiony produkt okazał się wadliwy, jakie zasady obowiązują przy zakupach w sklepach stacjonarnych, a jakie – w internetowych, jak bezpiecznie kupować w sieci.

UOKiK uruchomił też bezpłatne porady konsumenckie po ukraińsku pod nr tel. 801 440 220, 22 290 89 16 oraz e-mailem: uaporady@dlakonsumentow.pl.

Gliwicka firma LINK Mobility Poland, właściciel marki SMSAPI, która dostarcza biznesom, samorządom czy NGO platformę do komunikacji SMS, postanowiła oddać swój system w ręce organizacji, które angażują się w pomoc ukraińskim uchodźcom.

Organizacje niosące pomoc osobom przybywającym z Ukrainy mogą teraz uzyskać dostęp do narzędzia do masowej wysyłki SMS-ów wraz z darmowym pakietem wiadomości.

Zapotrzebowanie na pakiety darmowych SMS-ów dla NGO wspierających Ukrainę należy zgłaszać w formularzu na smsapi.pl/kontakt.

Kanał komunikacji poprzez SMS może mieć mnóstwo zastosowań. Jednym z nich jest szybka weryfikacja tożsamości podczas aktywności online. Z tej właśnie funkcji korzystają serwisy UApomoc.pl i Ukraina Services. Oba służą do zamieszczania ogłoszeń – przede wszystkim poszukiwania ofert pomocy w związku wojną np. noclegu, transportu czy tłumaczenia na polski. Ich autoryzacja odbywa się właśnie za pomocą wiadomości SMS z kodem do pisania na stronie, a obsługę ich wysyłek wzięło na siebie SMSAPI.

Z pakietu darmowych SMS-ów mogą skorzystać wyłącznie zarejestrowane organizacje pozarządowe, które chcą pomagać osobom z Ukrainy, posiadające numer NIP.

Poczta Polska przekazała 7 opancerzonych bankowozów przeznaczonych do przewozu gotówki największemu ukraińskiemu bankowi – PrivatBank. Posiadanie specjalistycznej floty pojazdów do konwojowania pieniędzy jest istotne nie tylko dla tej instytucji finansowej, ale także dla mieszkańców potrzebujących gotówki, by zapłacić za niezbędne im teraz produkty, podkreślono.

Grupa Orlen w ramach usługi Orlen Paczka umożliwił przekazywanie najpotrzebniejszych darów, które bezpłatnie można nadawać we wszystkich automatach paczkowych na terenie Polski. Paczki, przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, finalnie trafią do ludności cywilnej w Ukrainie.

Na stronie Orlen Paczka (www.orlenpaczka.pl) uruchomiona została zakładka „Pomoc Ukrainie”, w której znaleźć można zweryfikowaną listę aktualnych potrzeb. Są to m.in. latarki, karimaty, śpiwory, komplety do oczyszczania wody, środki higieniczne, indywidualne apteczki i leki pierwszej potrzeby.

Kolejnym krokiem, by przekazać dary za pośrednictwem Orlen Paczki, jest wypełnienie formularza nadania, dostępnego na stronie internetowej, wybór rozmiaru paczki, wydrukowanie etykiety i naklejenie jej na przesyłkę, a następnie nadanie jej bezpłatnie w wybranym automacie paczkowym. Przesłane w ten sposób dary trafią do magazynu RUCHu, należącego do Grupy Orlen, w którym zostaną podzielone na kategorie. W całej Polsce można korzystać już z ok. 500 automatów Orlen Paczka.

Sieć restauracji SPHINX uruchomiła program Rodzinna Świetlica celem wsparcia uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Sieć udostępnia swoje lokale ukraińskim rodzinom w godzinach 9-13 jako miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, zabawy czy nauki. SPHINX swoim nowym gościom oferuje także bezpłatny poczęstunek – zupy lub przekąski oraz napoje.

„Dla dzieci są kąciki zabaw, a dla dorosłych – rodziców, dziadków czy innych opiekunów – przygotowano stoliki w pobliżu stref, w których bawią się ich pociechy. W lokalach zaangażowanych w akcję można spodziewać się różnego rodzaju animacji dla najmłodszych, zajęć plastycznych i edukacyjnych, a także propozycji dla dorosłych, np. nauki języka polskiego, dyżuru prawnika lub innego doradcy. Aktywności – zarówno dzieci, jak i opiekunów – mogą się różnić w poszczególnych lokalizacjach. Restauratorzy i franczyzobiorcy SPHINX bowiem samodzielnie decydują o propozycjach dla nowych gości, współpracy z wolontariuszami czy zewnętrznymi organizacjami” – czytamy w komunikacie.

O szczegółach informują m.in. plakaty przy wejściu do danej restauracji oraz ich lokalne profile na Facebooku i Instagramie

Firma MBE umożliwi uchodźcom bezpłatny dostęp do tysiąca skrytek adresowych, ulokowanych w kilkudziesięciu punktach w całej Polsce. Skrytki adresowe znajdują się m.in. w: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Sanoku i Siedlcach.

„Do akcji dołączyły już 23 placówki naszej sieci. Dzięki udostępnieniu skrytek osoby szukające w Polsce schronienia przed wojną, niezależnie od ich faktycznego miejsca pobytu, będą mogły odebrać ważna korespondencję, również tę urzędową, skierowaną na adres wybranego punktu MBE” – wyjaśnia country manager Mail Boxes Etc Daniel Sułek,

Aby uzyskać dostęp do skrzynki należy przyjść do jednego z punktów MBE, mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – paszport, wizę, dokument pobytowy lub ten, który został wydany na granicy, podpisać umowę na bezpłatny dostęp do skrzynki (jej treść jest przygotowana także w języku ukraińskim oraz rosyjskim) oraz wybrać formę kontaktu i odbioru korespondencji – fizycznie lub mailowo. Na ten adres można także otrzymywać przesyłki kurierskie oraz zwykłe. Stałe powiadomienia umożliwiają bieżącą kontrolę zawartości takiej skrzynki. Na jej adres można przekierować wszelką korespondencję oraz zarejestrować działalność gospodarczą. Nikt nie ma dostępu do skrzynki co gwarantuje poufność korespondencji.

Fundacja Żabińskich, we współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie oraz z Fundacją Panda, dostarczyła paczki z produktami dla rodzin pracowników kilku ogrodów zoologicznych w Ukrainie. Fundacja dołącza się także do akcji transportu karmy dla zwierząt w ogrodach zoologicznych w Ukrainie, zorganizowanej poprzez warszawskie Zoo oraz Fundację Panda.

Źródło: ISBnews