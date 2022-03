Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Poczta Polska wysyła kolejny transport pomocowy na Ukrainę. Pięć TIR-ów z produktami przekazanymi jej korporacyjnej fundacji „Pocztowy Dar”, trafi najpierw do magazynu Caritas Archidiecezji Przemyskiej, a następnie już do potrzebujących odbiorców w owładniętym wojną kraju. Wartość darów przewożonych na Ukrainę, na 157 paletach, to prawie 235 tys. euro czyli ponad 1,1 mln zł.

Drugi transport z darami dla mieszkańców Ukrainy, to kolejna akcja pomocowa Poczty Polskiej, zorganizowana m.in. we współpracy jej klientami i fundacją „Pocztowy Dar”. Tym razem najpotrzebniejsze produkty, takie jak koce termiczne, płaszcze przeciwdeszczowe, buty ochronne, śpiwory dla dzieci, rękawice ochronne, pieluchy jednorazowe dla dzieci, płyny dezynfekujące, woda mineralna czy apteczki pierwszej pomocy, zostały przekazane przez Amazon, z którym w ramach wielu usług od lat współpracuje Spółka. Dary trafiły do pocztowej fundacji z trzech centrów dystrybucyjnych Amazon zlokalizowanych w Gliwicach, Wrocławiu i Pawlikowicach k. Łodzi.

Pierwszy transport pomocowy – 32 palety darów – został wysłany 4 marca br. Wartość przekazanych darów wynosiła ponad 224 tys. zł.

Cedrob w ramach wsparcia dla mieszkańców Ukrainy organizuje transport, noclegi, wyżywienie oraz opiekę medyczną. Łącznie na pomoc dla potrzebujących przeznaczono 3 mln zł.

Przekazano 1 mln zł dla Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza na działania humanitarne w ramach akcji „Razem z Ukrainą”, aby wspierać Ukraińców w miejscu działań wojennych.

W porozumieniu z podmiotami samorządowymi na terenie całego kraju spółka udziela pomocy finansowej oraz rzeczowej. Wraz z Urzędem Miasta Ciechanów Cedrob udzielił pomocy miejscowości Chmielnicki, będącej miastem partnerskim Ciechanowa. Zakupiono 30 kompletów sprzętu radiotelefonicznego, za kwotę 85 tysięcy złotych. Urządzenia te ułatwią komunikację na terenie Ukrainy, gdzie łączność jest bardzo utrudniona.

Wsparciem została objęta także Mława, dla której firma ufundowała łóżka i materace za kwotę 25 tysięcy złotych, celem organizacji bazy noclegowej na terenie Mławskiej Hali Sportowej. We współpracy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Cedrob oraz PKP Interciti przekazał transportem na Ukrainę kabanosy za kwotę 200 tysięcy zł. Była to pierwsza, ale nie ostatnia forma pomocy produktowej, gdyż planowane są kolejne transporty. Ponadto na prośbę Urzędu Miasta w Chełmie przekazano świeże mięso drobiowe do przygotowywania uchodźcom posiłków na ciepło.

„Nigdy nie byliśmy obojętni na krzywdę ludzką i od lat pomagamy potrzebującym. Angażujemy się w inicjatywy organizowane przez lokalną społeczność, dlatego gdy na Ukrainie wybuchła wojna, a w kierunku naszej granicy ruszyły setki tysięcy uchodźców, również my zaangażowaliśmy się w pomoc. W tej sytuacji nikt nie może być obojętny. To naturalny ludzki odruch” – skomentował prezes Andrzej Goździkowski, cytowany w komunikacie.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) przeznaczył 50 000 złotych na pomoc Ukrainie a indywidualne zaangażowanie członków organizacji jest na tym etapie nie do oszacowania – dynamika i skala działań wymykają się podsumowaniom.

„Gorąco dziękuję wszystkim firmom członkowskim i ich pracownikom za ogrom zaangażowania i pomocy. Jako organizacja powstaliśmy dokładnie dwa lata temu, kiedy dotknęła nas pandemia i wówczas misją było przetrwanie, by wspólnie ochronić pracowników i ich rodziny. Potrafimy działać razem. Trudno wyobrazić sobie dramat Ukrainy, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, by pomagać. Postanowiliśmy podzielić się niektórymi z naszych inicjatyw, by zachęcać i motywować kolejne podmioty i przedsiębiorców do angażowania się. Może ktoś poczuje się zainspirowany, dołączy i zrobi coś jeszcze” – powiedział prezes Kazar Group, wiceprezes ZPPHiU Artur Kazienko, cytowany w komunikacie.

Liczni pracodawcy sprowadzają bliskich swoich ukraińskich pracowników z terenów objętych wojną. Pomagają w zakwaterowaniu, często adaptując własne nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz zapewniają środki pierwszej potrzeby. Wypłacane są dodatkowe premie i zapomogi. Udzielane są dodatkowe urlopy dla osób wracających na front. Pracodawcy przygotowują również oferty pracy dla przybywających do Polski.

Konkretne kwoty płyną na polskie i ukraińskie organizacje wspierające uchodźców i ofiary wojny, między innymi PAH, PCK, PCMP. Utworzono liczne fundusze celowe. Wiele marek podjęło zobowiązania do przekazania środków ze sprzedaży wybranych kolekcji lub produktów na cele pomocowe.

Uniqa Polska przygotowała zakwaterowanie, pomoc finansową, a także pomoc psychologiczną i prawną dla ukraińskich pracowników oraz ich rodzin. Dodatkowo ponad 100 pracowników i wolontariuszy oferuje swoje domy lub inne formy wsparcia, np. transport uchodźców do miejsca docelowego. W tej chwili przygotowanejest zakwaterowanie dla 145 osób.

„Do tej pory ponad 300 ukraińskich pracowników Uniqa i członków ich rodzin uciekło z kraju. Są oni przyjmowani na wszystkich przejściach granicznych przez wolontariuszy z lokalnych spółek Uniqa i przewożeni do miejsc zakwaterowania, gdzie otrzymują kompleksową opiekę. Pracownicy Uniqa Polska oraz nasi słowaccy, węgierscy i rumuńscy koledzy i koleżanki są przykładem solidarności i niesienia pomocy w ramach inicjatywy „UNIQA HELPING HANDS” bezpośrednio na granicy z Ukrainą” – powiedział prezes Uniqa Polska Marcin Nedwidek.

Uniqa ma rozbudowaną sieć wsparcia dla pracowników w Ukrainie, oraz na wypadek, gdyby chcieli opuścić kraj dla własnego bezpieczeństwa. Wszystkie osoby w UNIQA Ukraina, łącznie z zarządem, są w stałym kontakcie, aby móc szybko zorganizować wzajemne wsparcie.Pracownicy w Ukrainie otrzymali zaliczki na poczet wynagrodzeń za luty i marzec.

Grupa Uniqa Insurance, do której należy Uniqa Polska, podjęła decyzję o wstrzymaniu wszystkich inwestycji na rosyjskim rynku ubezpieczeniowym ze skutkiem natychmiastowym i wyhamowaniu działalności spółki.

Falck przekazuje kolejne 3 w pełni wyposażone ambulanse, na rzecz Fundacji udzielających wsparcia obywatelom walczącej Ukrainy. Fundacje: „Misja medyczna” oraz „Fundacja Rodu Szeptyckich”, jutro (17 marca) przejmą ambulanse, które będą nieść pomoc w okolicach Lwowa. Jest to kolejna partia ambulansów, po 18 dostarczonych do Kijowa i 7 dostarczonych do Mołdawii, przekazanych przez grupę Falck, na rzecz broniącej się przed napaścią Rosji Ukrainy.

„Mer Lwowa apeluje o pomoc w postaci ambulansów, by zapewnić bezpieczeństwo medyczne mieszkańcom i uciekinierom ze wschodniej Ukrainy, których setki tysięcy czeka na zakończenie działań wojennych w okolicach tego miasta. Na wojnie ludzie umierają nie tylko od kul i rakiet. Zawały serca, wylewy czy inne stany zagrażające życiu wymagają natychmiastowej pomocy, którą ciężko jest zapewnić bez wyposażonych ambulansów. Wszystkie dostępne ambulanse zostały wcześniej skierowane na tereny objęte działaniami wojennymi, dlatego cieszę się, że wspólna inicjatywa Fundacji „Misja medyczna” oraz Fundacji Rodu Szeptyckich, wsparta przez grupę Falck, zapewni realną pomoc w postaci 3 ambulansów wraz z ratownikami wolontariuszami.” – powiedziała Katarzyna Czajka z Falck Medycyny.

Grupa Falck w ramach programu pomocy dla Ukrainy, wysłała transport 18 ambulansów do broniącego się Kijowa i otrzymała potwierdzenie, że dotarły one na miejsce.

Jutro, 17 marca o godzinie 15.00, przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, nastąpi przekazanie przedstawicielom Fundacji 3 ambulansów przygotowanych przez Falcka. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Grupa Falck w ramach programu pomocy dla Ukrainy, wysłała transport 18 ambulansów do broniącego się Kijowa. Ma potwierdzenie, że ambulanse dotarły.

