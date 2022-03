Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Globalworth, czołowy inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, uczestniczy w działaniach o charakterze pomocy humanitarnej dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie, poprzez udostępnienie 12 tys. m2 powierzchni ze swojego portfela nieruchomości w Rumunii i Polsce, pod hasłem SPACE FOR UKRAINE, podała spółka.

Powierzchnie zostaną przeznaczone na zakwaterowanie dla uchodźców i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia logistycznego, jak również do przechowywania oraz sortowania darów rzeczowych. Będą one zbierane przez władze lokalne, w tym m.st. Warszawa oraz władze miejskie Bukaresztu, jak również organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Czerwonego Krzyża.

W Rumunii Globalworth przeznacza na ten cel dwa piętra budynku biurowego BOB w Bukareszcie, gdzie można przyjąć do 700 uchodźców oraz powierzchnię logistyczną w kompleksie Chitila Logistics Hub, gdzie będą przechowywane i sortowane dary, które trafią do potrzebujących. W Polsce budynek Warta Tower przyjmie do 500 uchodźców.

Bank Pocztowy przekazał Fundacji „Pocztowy Dar” darowiznę pieniężną, która zostanie przeznaczona na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy dla rodzin ukraińskich przebywających obecnie w Polsce oraz w Ukrainie. Wcześniej podobnego wsparcia Bank udzielił poprzez Caritas Polska. Natomiast pracownicy Banku Pocztowego organizują zbiórki najbardziej potrzebnych darów rzeczowych, które trafią do uchodźców wojennych.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy. PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 16 marca br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono 247,8 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 110 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 137 tys. pociągami specjalnymi.

Od 24 lutego do 16 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 1248 pociągów, w tym 930 pociągów stałego kursowania i 318 pociągów dodatkowych.

Źródło: ISBnews