Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Asbis od początku konfliktu aktywnie włącza się w pomoc Ukrainie. Do dziś 50 pracowników Asbis zdecydowało się wyjechać z Ukrainy wraz z rodzinami i obecnie znajdują się w bezpiecznych krajach, takich jak Cypr, Polska czy Słowacja. Grupa koordynowała z urzędami migracyjnymi ich bezpieczny wyjazd z Ukrainy, zapewniła pomoc prawną, transport oraz zakwaterowanie za granicą. Asbis wypłaca też specjalne diety każdej rodzinie, aby mogły one żyć godnie w nowych dla siebie środowiskach.

Asbis uruchomił też specjalny fundusz pomocy humanitarnej UkraineHelpFund, na który przeznaczył 1 milion USD. Do tej pory wartość tej pomocy, którą stanowią produkty medyczne, przemysłowe, spożywcze, elektroniczne oraz inne produkty pierwszej potrzeby, wyniosła już 375 tys. USD. Pomoc ta sukcesywnie trafia na Ukrainę ciężarówkami.

Caspio, oferujący jedną z najpopularniejszych na świecie platform no-code do tworzenia aplikacji internetowych bez konieczności ich kodowania, udostępnił za darmo swoje rozwiązanie dla wszystkich organizacji pomagających uchodźcom z Ukrainy. Dzięki temu mogą oni błyskawicznie stworzyć dowolną aplikację bazodanową, aby zautomatyzować i usprawnić działania pomocowe.

Caspio ma swoją główną siedzibę w Kalifornii, ale centra rozwoju oprogramowania firmy są także ulokowane m.in. w Krakowie oraz Dnieprze na Ukrainie. I właśnie doświadczenie wojny pracowników firmy z ukraińskiego oddziału spowodowało, że Caspio zdecydowało się włączyć w akcję pomocy Ukrainie i uchodźcom z tego kraju.

Platforma Caspio umożliwia każdemu samodzielne, bardzo szybkie i łatwe stworzenia aplikacji internetowej bez kodowania. Można to zrobić albo od podstaw, albo też wykorzystując już istniejące szablony gotowych rozwiązań, a potem dostosować je do swoich potrzeb. Przykładowe pomysły na aplikacje, które organizacje niosące pomoc Ukrainie mogą błyskawicznie stworzyć na platformie Caspio, obejmują: aplikacja pomagająca uchodźcom znaleźć zasoby, takie jak nocleg, jedzenie, usługi tłumaczeniowe, aplikacja ułatwiająca obsługę rzeczy zagubionych i znalezionych, aplikacja z ogłoszeniami o pracę, baza restauracji, sklepów lub innych podmiotów udzielających uchodźcom rabatów lub ofert specjalnych.

„Nasza platforma może być bardzo przydatna do szybkiego wdrażania aplikacji i modyfikowania ich w miarę zmieniających się potrzeb. Organizacje rządowe, non-profit i grupy wolontariuszy – zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszej platformy, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy” – powiedział prezes Caspio Frank Zamani.

Grupa Komputronik wprowadza kolejne ułatwienia dla obywateli Ukrainy. Po uruchomieniu sklepu internetowego w języku ukraińskim, teraz firma uruchomiła infolinię obsługiwaną przez osoby mówiące po ukraińsku.Dzwoniąc pod numer 616 688 561 mogą one dowiedzieć się, gdzie znajdą najbliższy sklep Komputronik. Dodatkowo infolinia wykorzystywana jest także do obsługi Ukraińców, którzy już pojawią się w sklepie Komputronik. Wówczas pracownik salonu z pomocą tłumacza obsłuży klienta.

Polskie Koleje Linowe włączyły się w pomoc na rzecz Ukrainy przeznaczając własne środki finansowe dla poszkodowanych. PKL zachęcają do zakupu skipassów, biletów oraz skorzystania z oferty gastronomicznej w ośrodkach Grupy w najbliższą niedzielę 20 marca. Całkowity przychód we wszystkich ośrodkach Grupy PKL z tego dnia przeznaczony zostanie potrzebującym osobom z Ukrainy.

„Nasze wsparcie obejmuje pomoc zarówno przy zakwaterowaniu, zapewnieniu wyżywienia, pomocy medycznej, psychologicznej, jak też w przyszłości zatrudnienia czy edukacji. Zaprosimy też osoby z Ukrainy objęte opieką przebywające w regionie do naszych ośrodków, by nieco umilić im czas w tej bardzo trudnej dla nich rzeczywistości. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy pomóc potrzebującym sąsiadom, którzy stanęli w obliczu tragedii” – powiedział Daniel Pitrus z PKL.

Grupa PGE kieruje wsparcie do ukraińskiego sektora energetycznego, który stoi przed problemem utrzymania ciągłości produkcji i dostaw energii na terenach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi, podała spółka.

„Obszary objęte działaniami wojennymi borykają się z problemami w funkcjonowaniu infrastruktury elektroenergetycznej. Bez prądu pozostają nie tylko urzędy czy domy prywatne, ale także szpitale, przepompownie wody i instytucje, w których schronienia szukają obywatele Ukrainy. Dlatego PGE, za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przekazała ukraińskiej firmie energetycznej materiały niezbędne do odtworzenia zniszczonej infrastruktury i zachowania ciągłości dostaw energii – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE przekazała już blisko 800 tys. zł darowizny na bieżącą pomoc uchodźcom, jak również blisko 6 ton najpotrzebniejszych artykułów do 100 ośrodków dla Ukraińców.

W akcji Radia 357, prowadzonej wspólnie z Polską Misją Medyczną kwota zebranych środków dla Ukrainy sięgnęła 750 000 zł. Za zebraną kwotę zostaną zakupione środki medyczne dla ukraińskiej służby zdrowia.

„Pomoc dla ukraińskich szpitali nie może być jednorazowa, bo skutki rosyjskiej inwazji będą odczuwalne przez lata, także w formie pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców Ukrainy. Przygotowujemy długofalowy plan wspierania placówek, teraz poprzez dostarczanie środków medycznych, a w przyszłości ich odbudowę i ponowne wyposażenie. Każda darowizna działa nie tylko tu i teraz, ale ma realny wpływ na ratowanie życia też w kolejnych tygodniach i miesiącach” – powiedziała dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Chart.

W ramach akcji odbyły się licytacje na antenie oraz aukcje przedmiotów od dziennikarzy. Zestaw ze słynną opaską Roberta Lewandowskiego został wylicytowany za 43 tys. zł, zestaw od Roberta Makłowicza – za 30 tys. zł. Aukcje dziennikarzy na Allegro przyniosły prawie 200 tys. zł.

Wciąż trwa zbiórka i sprzedaż plakatów-cegiełek na Allegro Charytatywni. Radio 357 udostępniło wszystkie swoje materiały dotyczące inwazji Rosji na Ukrainę w darmowym podcaście „Agresja na Ukrainę”.

W obliczu trwającej inwazji na Ukrainę spółki należące do holdingu WPP w Polsce zapewniają relokację i wsparcie pracownikom agencji działających w Ukrainie, jak i rodzinom ukraińskich pracowników w Polsce. Pomoc obejmuje wsparcie finansowe i logistyczne w transporcie oraz zakwaterowaniu. Dotychczas skorzystało z niej ponad 100 obywateli Ukrainy.

„Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o ataku Rosji na Ukrainę, natychmiast zorganizowaliśmy pomoc dla pracowników WPP w Kijowie. W pierwszym kroku zaplanowaliśmy ich relokację, dzięki czemu z Kijowa do Warszawy udało się w sumie przenieść około 100 osób – zarówno pracowników naszych agencji, jak i ich rodzin. Jesteśmy świadomi, że jest to dopiero początek, dlatego pracujemy również nad bardziej „scentralizowaną” i długofalową pomocą organizujemy mieszkania na wynajem długoterminowy, który opłacamy, wspieramy nasze koleżanki i kolegów z Ukrainy w rozpoczęciu pracy w Polsce oraz w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z zapisami do przedszkoli, szkół czy uczelni. Organizujemy również spotkania po ukraińsku dotyczące wsparcia psychologicznego i jesteśmy też w trakcie organizacji zajęć z języka polskiego. W działania na rzecz Ukrainy bardzo mocno zaangażowali się także nasi warszawscy pracownicy, z których jesteśmy bardzo dumni”– powiedziała Izabela Albrychiewicz, WPP / GroupM Poland.

W Warszawie pozostało ok. 70 osób z Kijowa, a kolejne 30 zostało relokowanych do innych biur WPP w regionie CEE. Poza wsparciem dla pracowników WPP z Ukrainy, holding zapewnił polskiemu zespołowi wsparcie psychologiczne w postaci ogólnodostępnych warsztatów i sesji online.

Plus wychodzi naprzeciw potrzebom obywateli Ukrainy, aby mogli utrzymać kontakt zarówno z bliskimi, którzy zostali na terenie ojczystego kraju, jak i z osobami przebywającymi na terenie Polski. Dlatego też 500 bezpłatnych minut, które dotychczas przeznaczone były na połączenia z ukraińskimi sieciami komórkowymi Kyivstar, Lifecell i Vodafone, od teraz można wykorzystać także wykonując połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych na terenie naszego kraju.

Bezpłatny pakiet „500 minut w Polsce i do Ukrainy” dostępny jest dla obywateli Ukrainy, którzy zarejestrują starter od Plusa lub Plusha na ukraiński dokument ze zdjęciem.

Pakiet włącza się automatycznie po wykonaniu pierwszego połączenia, wysłaniu SMS-a, MMS-a lub po pierwszym połączeniu się z internetem. Pakiet jest ważny przez 30 dni.

Źródło: ISBnews