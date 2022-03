Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Bank Pekao, chcąc pomóc uchodźcom z Ukrainy, rezygnuje z dynamicznego przeliczania walut w swoich bankomatach oraz terminalach POS. Bank Pekao jako Agent Rozliczeniowy obsługuje w Polsce transakcje kartami płatniczymi wydanymi m.in. przez banki ukraińskie zarówno w swoich bankomatach, jak i swoich terminalach POS, obecnych m.in. w sieci sklepów Biedronka i Hebe. W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie Bank Pekao zdecydował o zwolnieniu tych transakcji z dodatkowych kosztów przewalutowania. W tym celu dla kart wydanych przez banki ukraińskie wyłączył usługę przewalutowania transakcji (Dynamic Currency Conversion).

Babbel, platforma do nauki języków obcych, w związku z trudną sytuacją panującą na terenie Ukrainy, udostępnia darmowe kody dostępu dla uchodźców i osób przesiedlonych, dzięki którym będą mogli bezpłatnie uczyć się wybranych języków całkowicie bez ograniczeń.

Osoby z Ukrainy, które znają już jeden z języków oferowanych przez Babbel (np. angielski), będą mogły rozpocząć naukę najbardziej odpowiednich dla nich języków, w tym np. niemieckiego, polskiego i włoskiego. Ponadto Babbel opracowuje obecnie ofertę nauki języka ukraińskiego, w której językami docelowymi będą niemiecki, polski i angielski. Po udostępnieniu tej oferty ukraińscy migranci będą mogli ukończyć kursy językowe w swoim ojczystym języku, co ułatwi im integrację w wielu krajach sąsiadujących.

„Nasz zespół pracuje w imponującym tempie nad różnymi inicjatywami, od tworzenia kursów językowych po projektowanie produktów umożliwiających porozumienie międzykulturowe w społecznościach, które przyjmują naszych przyjaciół z Ukrainy. Jestem przekonany, że wykorzystując nasze mocne strony, możemy pomagać innym w najbardziej efektywny sposób” – powiedziała CEO Babbel Arne Echepker.

Smithfield Foods przeznaczy 2 mln USD na pomoc Ukrainie. Globalna firma spożywcza przekaże łącznie 1 mln USD dla czterech organizacji dobroczynnych zajmujących się wsparciem uchodźców oraz ofiar wojny w Ukrainie, podczas gdy kolejny 1 mln USD trafi do potrzebujących w postaci żywności oraz innych artykułów. Pomoc skierowana będzie zarówno do osób przebywających na terenach objętych działaniami wojennymi, jak i uchodźców poszukujących schronienia w sąsiednich krajach.

W odpowiedzi na eskalację przemocy w Ukrainie, Smithfield Foods rozszerzy tym samym dotychczasowe działania pomocowe w zakresie przekazywania produktów i relokacji uchodźców, prowadzone przez poszczególne oddziały firmy w Europie Środkowej poprzez wpłatę 250 tys. USD na rzecz każdej z czterech organizacji non-profit, tj.: Global Red Cross Network, w tym International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) oraz International Committee of the Red Cross (ICRC), Mercy Chefs, Save the Children oraz World Central Kitchen (WCK).

Łódzka fundacja Swim for a Dream, która opiekuje się podopiecznymi łódzkich domów dziecka, postanowiła wesprzeć młodych ukraińskich uchodźców. Ponad 200 podopiecznych ukraińskich domów dziecka ma trafić do Łodzi w ucieczce przed wojną. Fundacja Swim for a Dream zapewni im wsparcie wytchnieniowe m.in. w postaci zajęć sportowych, nauki polskiego i angielskiego oraz pomocy psychologicznej. W ten sposób młodzi uchodźcy będą się integrować z polskimi dziećmi, którymi fundacja opiekuje się do tej pory.

„Naszym celem jest to, żeby ten program nie był działaniem doraźnym, lecz długofalowym. W związku z tym, nie możemy opierać się tylko na wolontariacie. Udało nam się pozyskać finansowanie na pierwsze tygodnie działań. Żeby jednak zrealizować nasz cel potrzebujemy więcej wsparcia. Dlatego zorganizowaliśmy zbiórkę” – mówi założyciel fundacji Swim for a Dream Adam Jerzykowski.

Chętne osoby mogą wpłacić pieniądze na https://www.siepomaga.pl/dzieci-z-domow-dziecka.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w swoim specjalistycznym centrum rehabilitacyjnym przyjmie także ukraińskie dzieci, by je leczyć z traum.

„Przyjeżdżają do nas duże grupy dzieci z niewielką liczbą opiekunów, a my zawsze podążamy za potrzebami dzieci. Wiemy jak ważne jest to by tych dzieci po ciężkich, także wojennych przejściach nie rozdzielać, by mogły one być z jedynymi bezpiecznymi dorosłymi, których znają. Oczywiście będziemy musieli zapewnić ukraińskim opiekunom niezbędne wsparcie, by zapewnić wszystkim tak ważne poczucie bezpieczeństwa i podnieść jakość opieki. Pamiętajmy, że to dzieci po wielu traumach, doświadczone przez przemoc domową, z rodzin alkoholowych z licznymi dysfunkcjami, a teraz jeszcze z doświadczeniami wojennymi. Jesteśmy dla potrzebujących dzieci, dlatego tak ważne jest, by wesprzeć ich opiekunów, którzy często sami są w ciężkim stanie” – mówi dyrektorka ds. rozwoju programów w Stowarzyszeniu Anna Bielecka.

W zbiórce dla dotkniętych wojną w Ukrainie, uruchomionej przez ING Bank Śląski wspólnie z Fundacją ING Dzieciom, zebrano kolejny 1 mln zł. Bank podwaja tę kwotę do 2 mln zł. Do tej pory, w ramach zbiórki, do organizacji pomagających uchodźcom trafiło już łącznie 8 mln zł – 4 mln z wpłat i 4 mln od banku.

W kolejnej fazie zbiórki na pomoc Ukrainie zebrano 1 mln zł. Bank podwoił te środki do 2 mln zł, które w równych częściach trafią do Teach for Poland i Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog na długofalową pomoc na rzecz edukacji i integracji dzieci ukraińskich w Polsce oraz do Polskiego Forum Migracyjnego i Fundacji Ocalenie, wspierających dzieci uciekające przed wojną, w tym na pomoc psychologiczną, prawną, edukacyjną i organizację wypoczynku.

Zebrane wcześniej 3 mln zł, które bank podwoił do 6 mln zł, zostały przekazane już na konto Polskiej Akcji Humanitarnej i UNICEF Polska. Łącznie przekazano już 8 mln zł – 4 mln z wpłat darczyńców i 4 mln od ING Banku Śląskiego.

Zbiórka trwa dalej – aby dołączyć, wystarczy zrobić przelew dobroczynny. Pieniądze można przekazać poprzez bramkę płatniczą na stronie Fundacji ING Dzieciom lub przelewem tradycyjnym na rachunek Fundacji 22 1050 1070 1000 0001 0003 9890, z dopiskiem POMOC UKRAINIE w tytule przelewu.

Dodatkowo bank podjął decyzję aby przekazać 500 tys. zł na strukturalne rozwiązania wspierające uchodźców w Polsce. W pierwszej kolejności środki trafią do punktów recepcyjnych, które teraz najbardziej tej pomocy potrzebują.

Startup Lite e-Commerce, poprzez usługę Jush dołączył do akcji #RAZEMWIĘCEJ Grupy Żabka. Podczas zakupów klienci mogą dodać do koszyka produkty pierwszej potrzeby dla uchodźców. Lite e-Commerce odpowiedzialny za usługę, nie zarabia na tych produktach, dzięki czemu są one oferowane w niższej cenie. Wcześniej Jush zachęcając użytkowników do włączenia się w akcję dostarczył uchodźcom blisko 4 tony najpotrzebniejszych rzeczy.

W aplikacji została wyróżniona odpowiednia kategoria produktów „Wsparcie Ukrainy”, gdzie znajdziemy listę 10 podstawowych artykułów, które w danym momencie są najbardziej potrzebne. Zostały one wyselekcjonowane jako najbardziej pilne i będą aktualizowane w zależności od zapotrzebowania na dane artykuły. Klienci przy okazji swoich zakupów mogą dodać do koszyka produkty przeznaczone na pomoc uchodźcom. Kurier przywiezie zamówienie klienta pod drzwi nawet w 15 minut, a produkty kupione w ramach akcji dla obywateli Ukrainy zostaną odłożone i zbiorczo dostarczone na miejsce zbiórki w Warszawie.

Źródło: ISBnews