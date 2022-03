Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

TFG Asset Management, w porozumieniu z właścicielami, w ciągu kilku dni zorganizował bezpłatne miejsca noclegowe dla ponad 200 osób, adaptując na ten cel 2 piętra warszawskiego biurowca Wilcza House. W Wilcza Hostel for Ukraine poza miejscami noclegowymi, przygotowane zostały pokoje zabaw dla dzieci, nowo wybudowane łazienki oraz strefa kuchenna z jadalnią. Mieszkańcy mają do dyspozycji pełen węzeł sanitarny wraz z pralnią i suszarnią. Dzięki pomocy darczyńców zapewnione jest także całodzienne wyżywienie, środki higieniczne, zabawki, tekstylia itp. Obecnie w hostelu zajętych jest ponad 80%. Są to w ponad 90% kobiety z dziećmi.

W Gdańsku, we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem oraz radą dzielnicy Jasień na terenie kompleksu Cube Office Park, zarządzanego przez spółkę TFG Asset Management zostało przygotowane miejsce magazynowe na sortowanie i dalszy tranzyt produktów na granicę z Ukrainą. Tu także każdy mieszkaniec Gdańska może zgłaszać i dostarczać rzeczowe darowizny. Punkt zbiórki czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 17:00 – 21:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

Zbiórkę dla Uchodźców z Ukrainy prowadzi także gdańska Galeria Madison. Punkt zbiórki produktów spożywczych, chemicznych, tekstyliów oraz kosmetyków znajduje się na poziomie -1 Galerii. To tu także działa pierwszy w Trójmieście sklep za zero „TAKE & GO” w którym uchodźcy z Ukrainy znajdą ubrania, tekstylia i akcesoria, które nieodpłatnie będą mogli zabrać ze sobą. Sklep czynny jest codziennie, od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 – 18:00. Sklep powstał z inicjatywy Galerii Madison i przy współpracy z Fundacją Gdańsk Pomaga Ukrainie. Obsługą i weryfikacją osób korzystających zajmują się wolontariusze z Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Bakalland wypuszcza specjalną linię słodkich przekąsek, z której cały zysk zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie. Batony w opakowaniach nawiązujących do ukraińskich barw narodowych trafiają do sprzedaży od poniedziałku 21 marca i będą dostępne w większości najpopularniejszych sieci handlowych i sklepów spożywczych w całej Polsce. Specjalny produkt dla Ukrainy został stworzony na bazie popularnego batonu żurawinowo-pomarańczowego. Batony są dostępne w tej samej cenie, co ich standardowe odpowiedniki – poniżej 2 zł za sztukę.

Cały zysk ze sprzedaży produktu przeznaczony zostanie na pomoc uchodźcom, za pośrednictwem organizacji HELP FOR UKRAINE stworzonej przez Pracodawców RP, Polską Radę Biznesu oraz Corporate Connections.

Już wcześniej firma jak i osoby z zarządu firmy przekazały darmową pomoc dla Ukrainy i dla uchodźców z Ukrainy o wartości ok. 1 mln zł w postaci produktów spożywczych oraz materiałów na wyposażenie ośrodków dla uchodźców z Ukrainy.

Międzynarodowa agencja pracy Gi Group rozpoczyna kolejne działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, które są koordynowane i realizowane w ramach polskiej Fundacji Gi Group. Gi Group dokonała już pierwszej wpłaty w wysokości 50 tys. euro i deklaruje, że każda kwota, która zasili konto fundacji będzie podwojona przez spółkę. Zebrane fundusze będą przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy przebywających przede wszystkim w Polsce, która przyjęła ich najwięcej, oraz na Słowacji, w Czechach i w Rumunii.

Osobom, które znajdą zatrudnienie za pośrednictwem spółek Gi Group zostanie przekazana dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 1000 zł (równowartość 200 euro). Taka sama kwota jednorazowo wesprze uchodźców, który zostali przyjęci przez pracowników Gi Group do ich domów. Część środków zostanie przekazana na cele charytatywne i humanitarne związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Informacje na temat zbiórki są dostępne na stronie internetowej stworzonej na potrzeby akcji https://donate.gigroup.com.

Od początku inwazji na Ukrainę Gi Group współpracuje z firmami, by zapewnić uchodźcom źródło dochodu, mieszkanie, opiekę nad dziećmi, wsparcie psychologiczne, przedmioty pierwszej potrzeby. Do tej pory za pośrednictwem Gi Group w Polsce znalazło zatrudnienie w 56 firmach blisko 400 osób, w tym 264 kobiety i 122 mężczyzn. Spółka zaopiekowała się 150 dzieci.

Gi Group stworzyła nową, dedykowaną stronę internetową w języku ukraińskim (i angielskim), na której umieszczane są informacje dotyczące wsparcia, na jakie mogą liczyć uchodźcy, w tym aktualne oferty pracy w różnych krajach, w tym w Polsce. Strona https://changelives.gigroup.com/ua/. Zostało także stworzone ukraińskojęzyczne Centrum Kontaktu (dostępne przez telefon komórkowy, SMS, Viber i Watsapp), które od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie udziela informacji na temat możliwości pomocy w zakresie transportu, pracy, zakwaterowania, zagadnień prawnych, wizowych i innych. Do dyspozycji pozostają też pracownicy wszystkich biur stacjonarnych firmy. W ramach wolontariatu w akcje pomocowe włączyli się pracownicy Gi Group.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę obywateli Ukrainy przebywających do Polski w wyniku trwającej wojny, Alior Bank udostępni do dyspozycji władz samorządowych w Polsce ok. 10 lokali użytkowych. Obiekty zostaną przekształcone m.in. w obiekty użyteczności publicznej m.in. dla dzieci i młodzieży. Lokale znajdujące się na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego, których łączna powierzchnia wynosi 11,8 tys. m2, zostaną przekształcone między innymi na placówki edukacyjno-opiekuńcze.

W inicjatywy pomocowe na rzecz mieszkańców Ukrainy zaangażowali się również pracownicy banku, organizując m.in. zbiórki pieniężne i rzeczowe, a także wolontariat na rzecz potrzebujących.

Źródło: ISBnews