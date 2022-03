Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 24 marca br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 333,6 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 183 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 150 tys. pociągami specjalnymi.

Od 24 lutego do 24 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 1616 pociągów, w tym 1242 pociągi stałego kursowania i 374 pociągi dodatkowe.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 24 marca br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechały 582 pociągi z uchodźcami, w tym 448 pociągów stałego kursowania i 134 pociągi specjalne, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 215,3 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej od 26 lutego br. mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów kategorii ekonomicznych TLK i IC. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Dotychczas 884,1 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Fundacja Digital University rozpoczęła rekrutację do IV edycji Uniwersytetu Sukcesu. W tym roku do programu mogą aplikować także Ukrainki

Ruszyła rekrutacja do Uniwersytetu Sukcesu – bezpłatnego, ogólnopolskiego programu edukacyjnego, który ułatwia kobietom w wieku 18-25 lat zdobycie atrakcyjnego zawodu przyszłości. W tej edycji uczestniczki będą uczyć się programowania. Propozycja Fundacji Digital University od początku istnienia tego projektu kierowana jest do podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku ze względu na wojnę w Ukrainie, Uniwersytet Sukcesu jest otwarty także dla obywatelek Ukrainy. Nabór rozpoczął się 1. marca i potrwa do końca maja.

Uniwersytet Sukcesu to jedyny w Polsce bezpłatny kompleksowy program pozwalający zdobyć kompetencje przyszłości z zakresu komunikacji, motywacji, prawa, programowania, cyberbezpieczeństwa i digital marketingu. Organizatorzy podkreślają, że program jest trudny

i wymaga wielomiesięcznego zaangażowania, ale daje uczestniczkom realną możliwość zdobycia dobrze płatnej i ciekawej pracy.

Ponad 3 tys. mkw. powierzchni biurowej przy ul. Kapelanka w Krakowie, której właścicielem jest Echo Investment, to nowy, tymczasowy dom dla 300 osób, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy – w szczególności matek z dziećmi. Deweloper przygotował, doposażył i dostosował do potrzeb pobytowych przestrzeń, która została przekazana w zarządzanie Miasta Kraków i krakowskiego oddziału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tysiące ludzi dotkniętych działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie stanęło przed trudnym zadaniem szukania schronienia poza granicami swojej ojczyzny. W obliczu kryzysu humanitarnego Echo Investment szybko podjęło decyzję, że chce pomagać uchodźcom w sposób najbardziej dla siebie oczywisty i naturalny – zapewniając im dach nad głową. We współpracy z Miastem Kraków oraz krakowskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) deweloper uruchomił w biurowej części Pasażu Kapelanka miejsca noclegowe dla uchodźców wojennych.

– Miasto Kraków stanęło przed ogromnym wyzwaniem jakim jest przyjęcie tak ogromnej grupy uciekinierów wojennych z Ukrainy. Zasoby, którymi dysponujemy bardzo szybko zostały wykorzystane. Dlatego też pozyskanie takiego miejsca, jak budynek przy ulicy Kapelanka, jest dla nas bardzo cenne. Nie byłoby to możliwe gdyby nie otwartość Echo Investment, które nie tylko udostępniło przestrzenie biurowe, ale wzięło na siebie cały ciężar dostosowania do potrzeb osób, które będę tu przebywały – mówi Witold Kramarz, dyrektor MOPS w Krakowie.

– Naszym wspólnym zadaniem jest zapewnienie dachu nad głową dla tysięcy uchodźców z Ukrainy. Dlatego zdecydowaliśmy, że przygotujemy dla nich przestrzenie biurowe, którymi dysponujemy, a we współpracy z administracją samorządową stworzymy tu centrum pomocy uchodźcom. Taką przestrzeń przygotowaliśmy już w Warszawie i przygotowujemy w Łodzi. W przygotowanie ośrodka przy ul. Kapelanka w Krakowie zaangażowało się wielu pracowników Echo Investment. Prace adaptacyjne, odpowiednia aranżacja przestrzeni, doposażenie części dziennej i sanitarnej wymagały wkładu wielu naszych specjalistów. Wspólnie z krakowskim oddziałem MOPS stworzyliśmy funkcjonalną i bezpieczną przestrzeń dla naszych gości – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment.

Amazon uruchamia centrum pomocy humanitarnej, by pomóc uchodźcom z Ukrainy

W ciągu zaledwie 10 dni zespoły Amazon z całego świata połączyły siły i stworzyły nowe centrum humanitarne w Europie Wschodniej. 5 000 m2 przestrzeni magazynowej w Słowacji, wcześniej wykorzystywanej do realizacji zamówień klientów, przekształciliśmy w centrum, które pomoże dostarczać niezbędne zaopatrzenie ukraińskim uchodźcom. Jest to największy tego typu obiekt pomocowy zbudowany przez Amazon. Jest połączony z szerszą infrastrukturą firmy, innowacyjnymi technologiami oraz globalną siecią logistyczną, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej dostarczać niezbędne zaopatrzenie organizacjom działającym na miejscu.

Dzięki uruchomieniu ośrodka, sieć centrów logistycznych Amazon w całej Europie przygotowuje i dostarcza ponad cztery miliony artykułów pierwszej potrzeby, w tym materiały do budowy schronień, artykuły higieniczne, koce i odzież, przekazywane zarówno przez Amazon, jak i naszych klientów. Wychodząc od aktualnych potrzeb uchodźców, zespoły Amazon oceniają, co powinniśmy przekazać bezpośrednio i uzupełniają ewentualne braki. Następnie gromadzą produkty w jednym miejscu, pakują i wysyłają organizacjom charytatywnym, potrzebującym ich do prowadzenia działań ratujących życie. Klienci w Europie mogą przekazywać donacje na wsparcie tych działań za pośrednictwem specjalnych list zakupowych w naszych europejskich sklepach.

W miarę napływu niezbędnych produktów do naszej europejskiej sieci, zespół Usług Transportowych Amazon (ang. Amazon Transportation Services) przewozi je do punktu w Słowacji, gdzie wydzielono miejsce przeznaczone wyłącznie na działania pomocowe. Po dotarciu produktów do centrum w Słowacji, są one przekazywane uchodźcom we współpracy z organizacjami charytatywnymi, takimi jak Save The Children, Międzynarodową Federacją Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC). Strategiczna lokalizacja słowackiego centrum pomocy humanitarnej znacznie przyspieszy transport materiałów pomocowych przez Polskę, Węgry, Słowację, Rumunię, Mołdawię i Czechy, aby szybko udzielać pomocy ukraińskim dzieciom i rodzinom w potrzebie.

Infolinia obsługowa w języku ukraińskim, specjalna strona internetowa, milion złotych dla organizacji pomocowych, Dziecięca Przystań w TAURON Arenie Kraków, a także wsparcie sprzętowe dla ukraińskich energetyków. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę TAURON włącza się w akcję pomocową, działając na rzecz osób uciekających przed wojną. Dodatkowo firma prowadzi zbiórkę rzeczową i pieniężną dla ofiar konfliktu zbrojnego.

TAURON przygotował też dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną specjalne kanały obsługowe. Klienci mogą kontaktować się m.in. z ukraińskojęzycznymi konsultantami na infolinii, a także poprzez specjalnie przygotowaną stronę internetową w języku ukraińskim. Tylko w ostatnich dniach z tego wsparcia skorzystano 1700 razy. Jednocześnie TAURON zrealizował na rzecz uchodźców z Ukrainy ponad 260 umów.

– Od początku inwazji Rosji na Ukrainę staramy się wspierać uciekających prze przemocą na wiele sposobów. Od wsparcia finansowego po opiekę nad dziećmi, które znalazły się w Krakowie w skutek wojny – mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Działamy elastycznie, wsłuchujemy się w potrzeby i nadal będziemy kierować pomoc tam gdzie jest najbardziej potrzebna – dodaje Artur Michałowski.

Na specjalnej stronie internetowej w języku ukraińskim firma zgromadziła informacje dla obywateli Ukrainy potrzebujących m.in. wsparcia przy zawarciu umowy na energię elektryczną. Znajdują się tam najważniejsze informacje ułatwiające załatwienie podstawowych spraw klienckich, tak dla obywateli Ukrainy, jak i wspierających ich organizacji pozarządowych.

Bank Millennium wprowadził w aplikacji mobilnej specjalny rodzaj przelewu. Dzięki niemu klienci mogą w łatwy sposób przekazać pieniądze na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy w wyniku trwającej wojny przybyli do Polski. Wkrótce będzie on dostępny również w serwisie internetowym Millenet.

Przelew Pomagam jest dostępny w aplikacji mobilnej jako nowy typ przelewu, można do niego przejść również bezpośrednio z wiadomości PUSH, wysyłanej przez bank. Klient może przekazać pieniądze dwóm organizacjom, które wspierają obywateli Ukrainy w długiej perspektywie – Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Caritas Polska. Numer konta organizacji podstawiany jest automatycznie. Klient wpisuje jedynie kwotę, potwierdza przelew, a pieniądze trafiają bezpośrednio na rachunek wybranej instytucji. Wkrótce Przelew Pomagam dostępny będzie również w serwisie internetowym Millenet.

Od 27 lutego Bank Millennium zwolnił klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów. Dodatkowo nie pobiera od tego dnia prowizji od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidulanych do Ukrainy, niezależnie od narodowości nadawcy.

5 marca bank wprowadził ułatwienia w otwieraniu kont. Obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z trwającą wojną, do otwarcia konta w Banku Millennium potrzebują jedynie paszportu. Udokumentowanie zamieszkania oraz zatrudnienia w Polsce nie jest wymagane. Konto można otworzyć w oddziałach własnych Banku Millennium w całej Polsce. Po pobraniu aplikacji mobilnej możliwe jest uruchomienie płatności zbliżeniowych telefonem (tokenizacja karty), co pozwala na natychmiastowe korzystanie ze środków na rachunku.

Bank przekazał też wsparcie w łącznej kwocie 400 tys. zł czterem organizacjom pozarządowym, które mają doświadczenie i zdolność do udzielania pomocy ludności w sytuacjach głębokiego kryzysu, na szeroką skalę – Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Polskiej Akcji Humanitarnej, Caritas Polska oraz Fundacji Ocalenie, przelewając każdej z nich kwotę 100 tys. zł. W ramach Fundacji Banku Millennium uruchomił też środki na grantowy program wolontariacki w ramach projektu #sluchaMYwspieraMY dla pracowników, którzy będą chcieli pomagać obywatelom Ukrainy indywidualnie, w swoich lokalnych społecznościach.

W całej Polsce w sklepach oraz punktach usługowych firm stowarzyszonych w ZPPHiU prowadzona jest zbiórka PowerBanków dla ludności ukraińskiej.

„To realna potrzeba, którą jesteśmy w stanie spełnić w prosty sposób, więc namawiamy do udziału w zbiórce. Zbieramy PowerBanki, by tuż przy granicy polsko-ukraińskiej w Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu przepakować je, zaadresować i przekazać dalej w głąb Ukrainy – mówi Artur Kazienko, Prezes Kazar Group, wiceprezes ZPPHU, koordynator działań pomocowych w Przemyślu. „Zbieramy nowe urządzenia, nieużywane i zapakowane wraz z niezbędnym kablem do ładowania. Nasi pracownicy w sklepach będą je doładowywać, oznaczać i przekazywać dalej, by jak najszybciej trafiły w ręce potrzebujących” – wyjaśnia Artur Kazienko.

Sprzęt trafi do Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu, skąd pojedzie dalej do Ukrainy.

Centrum Pomocy Humanitarnej,

ul.Lwowska 36, 37-700 PRZEMYŚL

#Power4Ukraine

Każda ilość sprzętu jest cenna, doceniony będzie każdy, nawet drobny gest. Oprócz pomocy rzeczowej, możliwa jest też wpłata na specjalne konto, z którego cała zebrana kwota przeznaczona zostanie na zakup kolejnych urządzeń. Akcję wspiera Fundacja DEMOS udostępniając na potrzeby zbiórki swoje konto.

Nr konta: 04 1020 2892 0000 5202 0799 9875 z dopiskiem #Power4Ukraine

Pokoje dla blisko 50 osób, salka zabaw dla dzieci, wspólna kuchnia, darmowe wyżywienie i opieka medyczna na miejscu. Tak wygląda punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy, który uruchomiła w Łodzi firma Pelion. Pierwsi mieszkańcy są już na miejscu. Kolejni przyjadą lada dzień. Punkt mieści się obok siedziby firmy w przy ul. Zbąszyńskiej. W zaadaptowanym na te potrzeby dawnym magazynie dostępnych jest 10 pokoi oraz łącznie 49 łóżek.

– Możemy przyjąć zarówno pojedyncze osoby, jak i całe rodziny wraz z dziećmi – mówi Karolina Lisiecka ze spółki Daruma, która koordynowała powstanie punktu. – Nasi goście mają do dyspozycji dwie łazienki, kuchnię z wyposażeniem, pralnię z prasowalnią, telewizję oraz pokój zabaw dla najmłodszych. Pomagamy również w zapewnieniu całodziennego wyżywienia, także w weekendy – dodaje.

Do punktu trafiają osoby, skierowane przez Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa, w skład którego wchodzą m.in. łódzcy samorządowcy Bartosz Domaszewicz, Karolina Kępka, Marta Przywara i Robert Pawlak.

Osoby te wyszukują potrzebujących na granicy polsko-ukraińskiej, w punktach recepcyjnych czy na dworcach. Po zebraniu od uchodźców najważniejszych informacji, organizują transport i przywożą ich do Łodzi.

– Daje nam to czas niezbędny na znalezienie dla tych osób docelowego miejsca zakwaterowania oraz pracy. Zapotrzebowanie cały czas jest ogromne. Do Łodzi każdego dnia przyjeżdżają setki Ukraińców uciekających przed trwającą w ich kraju wojną – mówi Bartosz Domaszewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Punkt pomocy przy ul. Zbąszyńskiej ma charakter tymczasowego miejsca pobytu, ale – jak zapewniają przedstawiciele Pelion – każda z osób, które znajdą tu schronienie – otrzyma niezbędną pomoc i dach nad głową tak długo, jak będzie to potrzebne.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Tauron włącza się w akcję pomocową, działając na rzecz osób uciekających przed wojną. Dodatkowo firma prowadzi zbiórkę rzeczową i pieniężną dla ofiar konfliktu zbrojnego. Główne inicjatywy to infolinia obsługowa w języku ukraińskim, specjalna strona internetowa, milion złotych dla organizacji pomocowych, Dziecięca Przystań w TAURON Arenie Kraków, a także wsparcie sprzętowe dla ukraińskich energetyków.

Klienci mogą kontaktować się m.in. z ukraińskojęzycznymi konsultantami na infolinii, a także poprzez specjalnie przygotowaną stronę internetową w języku ukraińskim. Tylko w ostatnich dniach z tego wsparcia skorzystano 1700 razy. Jednocześnie Tauron zrealizował na rzecz uchodźców z Ukrainy ponad 260 umów. Na specjalnej stronie internetowej w języku ukraińskim firma zgromadziła informacje dla obywateli Ukrainy potrzebujących m.in. wsparcia przy zawarciu umowy na energię elektryczną. Znajdują się tam najważniejsze informacje ułatwiające załatwienie podstawowych spraw klienckich, tak dla obywateli Ukrainy, jak i wspierających ich organizacji pozarządowych.

W Tauron Arenie Kraków od 8 marca działa Dziecięca Przystań, w której organizowane są zajęcia sportowe, animacje dla najmłodszych oraz po prostu miejsce odpoczynku. Dla podopiecznych przygotowywane są też drugie śniadania i obiady. Dziecięca przystań ma być oazą normalności w wojennych czasach. Na miejscu podopieczni mogą liczyć też na wsparcie psychologów i pedagogów. W zajęciach organizowanych w Tauron Arenie wzięło już udział ponad 500 dzieci z Ukrainy. We wszystkich spółkach Grupy prowadzone są w tej chwili zbiórki darów na rzecz dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w Tauron Arenie.

Energetycy Taurona wspierają również swoich ukraińskich kolegów przekazując im 25 transformatorów i sześć ton przewodów energetycznych. To pierwsza transza wsparcia koordynowanego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Fundacja Tauron uruchomiła zbiórkę pieniężną będącą wyrazem solidarności i wsparcia dla Ukrainy. Dla zapewnienia najskuteczniejszej pomocy, zebrane środki są przekazywane organizacjom udzielającym wsparcia w Ukrainie. Fundacja Taurin przyjmuje także zgłoszenia od pracowników Grupy, którzy już zapewniają lub planują dać bezpieczne schronienie obywatelom Ukrainy.

