Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Od 24 lutego do 25 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 1669 pociągów, w tym 1290 pociągów stałego kursowania i 379 pociągów dodatkowych. Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 25 marca br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 343 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 191 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 151 tys. pociągami specjalnymi. Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii. Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne. Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec. Do 25 marca br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechało 615 pociągów z uchodźcami, w tym 473 pociągi stałego kursowania i 142 pociągi specjalne, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie 226,4 tys. osób.

Obywatele Ukrainy nadal będą mogli bezpłatnie korzystać z części pociągów PKP Intercity. Wprowadzona od 26 lutego br. możliwość bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy w 2. klasie pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC na terenie całej Polski zostaje wydłużona na dotychczasowych zasadach do 31 marca. Podróże odbywają się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Do tej pory już ponad 919 tys. obywateli Ukrainy skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity po terenie kraju. Ponad 333 tys. pasażerów podróżowało koleją z terenów przygranicznych w różnych kierunkach Polski, głównie do Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Katowic. Nadal widoczne jest także duże zainteresowanie przejazdami do Berlina, jak również do Pragi i Wiednia.

O zasadach przejazdu od 1 kwietnia br. PKP Intercity będzie informować w odrębnym komunikacie.

W obliczu kryzysu humanitarnego wywołanego przez wojnę w Ukrainie, IKEA angażuje się w pomoc tym, którzy ucierpieli w jej wyniku. W pierwszych czterech tygodniach wojny przekazano łącznie ponad 50 tys. produktów, które są realnym wsparciem dla ponad 36 tys. osób szukających schronienia w Polsce.

Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach przygotowało m.in. tymczasową noclegownię w Siechnicach k. Wrocławia. Centra handlowe Ingka Centres, które są częścią rodziny IKEA, prowadzą liczne akcje pomocowe w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi. Przykładem działań jest pomoc Centrum Handlowego Matarnia w zakupie żywności, środków higienicznych oraz artykułów RTV/AGD dla Fundacji Gdańsk Pomaga. Z kolei Port Łódź, wspólnie z IKEA, rozpoczyna współpracę z Fundacją Happy Kids. Celem projektu jest wsparcie dzieci z domów dziecka w Ukrainie. Natomiast Ikano Industry, odpowiedzialne za produkcję materaców, przekaże łącznie 6000 materaców na potrzeby punktów recepcyjnych i noclegowych.

W lokalne działania na rzecz osób dotkniętych wojną w Ukrainie włączyły się wszystkie sklepy IKEA Retail w Polsce. Zaangażowanie pracowników i pracowniczek sklepów m.in. z Warszawy, Poznania i Lublina pozwoliło na doposażenie punktów recepcyjnych i tymczasowych miejsc noclegowych zlokalizowanych na granicy i w wybranych miastach Polski. Dzięki inicjatywie IKEA Łódź oraz IKEA Gdańsk, na rzecz potrzebujących przekazane zostały produkty pierwszej potrzeby, takie jak łóżka, materace, pościel, ręczniki, zastawa stołowa, ale też torby FRAKTA, które ułatwią uchodźczyniom i uchodźcom transport rzeczy.

Signius wraz z partnerem biznesowym – firmą EuroCert – bezpłatnie udostępnia pakiety podpisów kwalifikowanych dla firm i organizacji wspierających obywateli Ukrainy w Polsce. Oferta właściciela platformy Signius Professional do zdalnego podpisywania dokumentów oraz weryfikacji tożsamości, skierowana jest zarówno do agencji pośrednictwa pracy, kancelarii prawnych, fundacji oraz innych organizacji pozarządowych, które potrzebują szybko i bezpiecznie podpisać różnego rodzaju dokumenty. Usługa przyspieszy załatwianie przez uchodźców spraw formalnych związanych m.in. z zatrudnieniem, sprawami urzędowymi, prawnymi, wynajmem nieruchomości czy założeniem firmy. Z oferty można skorzystać do 31 maja 2022

„Nasza propozycja skierowana jest m.in. do agencji pracy i HR, kancelarii prawnych, fundacji, firm konsultingowych, pośredników nieruchomości, a także innych organizacji pozarządowych, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Wraz z firmą EuroCert chcemy udostępnić naszą wspólną technologię, tak, aby w tym trudnym dla nich czasie mogli załatwić sprawy formalne wyjątkowo szybko, wygodnie i przede wszystkim bezpiecznie” – poinformował prezes Signius Bartosz Witkowski.

Kancelaria Kochański & Partners przygotowała krótki poradnik w formie pytań i odpowiedzi dotyczący zwolnień, ulg i preferencji podatkowe przy wsparciu dla Ukrainy i Ukraińców. Poradnik autorstwa Agaty Dziwisz, Partner i Szef Praktyki Prawa Podatkowego Kochański & Partners, zainteresuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Jest on dostępny pod linkiem: https://www.kochanski.pl/wp-content/uploads/2022/03/alert-podatki-ukraina.pdf

W poradniku można znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

Z jakich preferencji podatkowych będzie korzystać pomoc humanitarna otrzymana przez obywateli Ukrainy?

Czy specjalne świadczenie pieniężne przyznawane na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy będzie stanowić przychód objęty PIT lub CIT?

Czy osoba (fizyczna lub prawna) przekazująca darowizny z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy będzie mogła skorzystać z jakichkolwiek preferencji podatkowych w PIT lub CIT?

Czy darowizny/nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom stanu wojennego w Ukrainie będą stanowić przychód objęty PIT lub CIT?

Czy podatnicy CIT będą mogli korzystać z dodatkowych preferencji podatkowych w związku z przekazywaniem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem stanu wojennego w Ukrainie?

Czy nieodpłatne wydanie towarów lub świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiar wojennych będzie mogło korzystać z preferencji VAT?

Przedsiębiorca planuje przekazywać darowizny bezpośrednio do obywateli Ukrainy, z pominięciem organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą/z zakresu ratownictwa medycznego. Czy pomimo to będzie mógł zaliczyć wydatki na pomoc humanitarną do swoich kosztów podatkowych?

Czy w związku z pomocą przekazaną obywatelom Ukrainy, przedsiębiorca powinien wystawić formularz PIT 11?

Kancelaria dysponujemy także tłumaczeniami na język angielski i ukraiński.

Preply -globalna platforma do nauki języków – stworzyła specjalną aplikację, umożliwiającą przesyłanie uchodźcom z Ukrainy pełnych ciepła, nadziei i wsparcia wiadomości. Ponad 5000 wiadomości ze 115 krajów napisanych w 84 językach zostanie przetłumaczonych na język ukraiński i wyświetlonych na budynku Warsaw Spire oraz ekranach na Dworcu Centralnym i Hotelu Marriott już w nadchodzący weekend 26-27 marca.

Każdy, kto posiada aplikację Preply może dołączyć do akcji i przekazać uchodźcom ciepłe słowo i wsparcie na znak solidarności. Wiadomości przesyłane przez mieszkańców z całego świata są wizualizowane na specjalnej interaktywnej mapie w aplikacji Preply

Przesyłki z pomocą humanitarną dla Ukrainy spoza Unii Europejskiej, kierowane do chełmskiego magazynu POL-CEL do 30 czerwca br. nie będą podlegać w Polsce należnościom celno-podatkowym ani opłacie pocztowej, podała Poczta Polska. Stworzenie preferencyjnych warunków obsługi paczek ze wsparciem dla zaatakowanego sąsiada, które przechodzą przez polskiego pośrednika, możliwe było dzięki uzgodnieniom pomiędzy Pocztą Polską i Ministerstwem Finansów.

Poczta Ukrainy poinformowała stowarzyszenie europejskich publicznych operatorów pocztowych PostEurop o uruchomieniu specjalnego projektu HELP UKRAINE oraz o zielonym korytarzu, zorganizowanym w celu dostarczenia pomocy humanitarnej do owładniętego wojną kraju. Ukraińscy pocztowcy wskazali polską agencję POL-CEL jako odbiorcę przesyłek, które następnie mają trafić do potrzebujących. Apel o przesyłanie paczek z najpotrzebniejszymi przedmiotami dla mieszkańców Ukrainy skierował do swoich fanów m.in. słynny brytyjski muzyk – Sting.

Dzięki decyzji zarządu Poczty Polskiej przesyłki z pomocą humanitarną, nadchodzące z krajów spoza Unii Europejskiej do magazynu POL-CEL, z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie, do 30 czerwca br. nie będą podlegały opłacie pocztowej.

Bezkosztowa obsługa dla odbiorcy przesyłek na Ukrainę możliwa będzie po prawidłowym zaadresowaniu paczek: POL-CEL, ul. Rampa Brzeska 63, 22–100 Chełm, oznaczeniu hasłem „Help Ukraine” oraz wskazaniu zawartości – rodzaju pomocy.

Przygotowana wspólnie przez Accenture, fundację Carrots (społeczność Geek Girls Carrots) oraz think tank technologiczny Startup Poland specjalna edycja szkolenia ruszy 11 kwietnia. Tematem kolejnej edycji programu zachęcającego kobiety do pracy w IT będzie cyberbezpieczeństwo. Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza Ukrainkom, które uciekły przed wojną i daje szansę na zdobycie zatrudnienia w atrakcyjnej branży.

Carrots Academy – Across Borders to cztery tygodnie intensywnych szkoleń, prowadzonych w języku angielskim, pozwalających zdobyć nowe, zarówno twarde, jak i miękkie kompetencje, certyfikat na koniec kursu, a także oferty pracy dla najlepszych uczestniczek. W rekrutacji do bezpłatnego szkolenia przeprowadzanego w Warszawie mogą wziąć udział wszystkie kobiety – nie trzeba mieć numeru PESEL, a na czas zajęć organizatorzy zapewniają nie tylko komputery, ale także opiekę nad dziećmi dla uczestniczek, które tego potrzebują.

„Tegoroczna wiosenna edycja jest zupełnie wyjątkowa, ponieważ dedykujemy ją przede wszystkim kobietom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Odbycie szkolenia, które pozwoli zdobyć, lub rozwinąć kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa, otworzy im drzwi do pracy na rynku IT” – powiedział dyrektor zarządzający Obszaru Cyberbezpieczeństwa Accenture w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej Artur Józefiak.

Program obejmuje pięć modułów: Bezpieczeństwo w chmurze, Cyfrowa tożsamość, Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, Pentesting oraz Strategia bezpieczeństwa informacji.

PKN Orlen razem z Fundacją Orlen przygotował świetlice w punktach recepcyjnych dla najmłodszych uchodźców z Ukrainy. Dzieci pozostają w nich pod opieką profesjonalnych opiekunów, a rodzice w tym czasie mogą załatwić niezbędne formalności. Dzięki wsparciu koncernu, najmłodsi mogą skorzystać także z pomocy terapeutów i uczyć się języka polskiego.

– Od początku aktywnie angażujemy się we wsparcie uchodźców z Ukrainy. Nie zapominamy przy tym o najmłodszych, dla których pomoc w tej trudnej sytuacji jest szczególnie ważna. Dlatego w punktach recepcyjnych zadbaliśmy o miejsca, w których dzieci nie tylko będą mogły aktywnie spędzić czas, ale też otrzymają niezbędną pomoc terapeutyczną. W ten sposób odpowiadamy na bieżące potrzeby całych rodzin z Ukrainy i ułatwiamy im adaptację – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W czasie pracy świetlic, PKN Orlen zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę, wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne, a także szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i rozwojowych. Prowadzona jest także nauka języka polskiego dla najmłodszych.

PKN Orlen zadbał także o to, aby w świetlicach odbywały się zajęcia taneczne i ruchowe. Dlatego są tam miękkie maty, namioty, tunele, które można przesuwać czy składać w zależności od charakteru prowadzonych przez instruktora zajęć. Z kolei do zabawy są m.in. klocki, lalki i kolejki z torami. Do dyspozycji mam z najmłodszymi dziećmi oddany został kącik wyposażony w wygodne kanapy z poduszkami, lampy z ciepłym oświetleniem, a także atestowane maty oraz zabawki.

Świetlice znajdują się w Warszawie w Global Expo przy ul. Modlińskiej 6D, w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6A, oraz w PTAK Warsaw Expo w Alei Katowickiej 62 w Nadarzynie koło Warszawy. Czynne są cały tydzień w godzinach 10-19.



Polska Grupa Energetyczna wsparła zakup trzech w pełni wyposażonych namiotów pneumatycznych, które powiększą bazę noclegową dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy, przebywających obecnie we Lwowie i w Truskawcu, blisko granicy z Polską. Namioty są w pełni wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, w tym agregaty, oświetlenie, klimatyzację i nagrzewnice.

Zakup i transport namiotów do Lwowa oraz Truskawca organizuje Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu. Sprzęt został zamówiony i zakupiony we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Przemyślu.

„To bardzo konkretna potrzeba zgłaszana przez włodarzy tych miast do władz Podkarpacia, związana z ogromną migracją wewnętrzną uchodźców ze wschodu na zachód Ukrainy. Centrum takiego wewnętrznego wsparcia jest właśnie we Lwowie. Z kolei Truskawiec to miejscowość sanatoryjna. Obecnie tamtejsze sanatoria są pełne uchodźców, dlatego takie namioty, które rozszerzają bazę noclegową są na wagę złota” -powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu Andrzej Berestecki.

Dotychczas PGE przekazała prawie 1 mln zł na pomoc dotkniętej wojną Ukrainie i uchodźcom przybywającym do Polski.

W pomoc cały czas włączają się także pracownicy Grupy PGE, którzy zebrali i przekazali prawie 7 ton najpotrzebniejszych rzeczy, w tym żywności, środków higienicznych i środków czystości. Dary trafiły do ponad 100 ośrodków, w których schronienie znalazły ukraińskie rodziny i dzieci z domów dziecka. Pomoc w postaci wyprawek szkolnych otrzymują także dzieci z Ukrainy, które rozpoczęły naukę w polskich szkołach.

Źródło: ISBnews