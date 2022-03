Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Na PGE Narodowym w Warszawie obywatele Ukrainy mogą nie tylko wystąpić o nadanie numeru PESEL, ale również założyć konto w PKO Banku Polskim i złożyć w ZUS wniosek o świadczenia dla rodziny. Od soboty, 26 marca, na Stadionie uruchomionych zostało m.in. 16 stanowisk.

W ofercie PKO Konto bez Granic wraz z kartą, dostępem do rachunku przez internet i telefon, które dla nowych klientów (obywateli Ukrainy) jest bezpłatne przez 12 miesięcy od dnia otwarcia. Możliwość zakładania rachunku bankowego, chwilę po nadaniu numeru PESEL, to kolejny krok ze strony PKO Banku Polskiego w ramach rozszerzania pakietu rozwiązań dla obywateli Ukrainy.

Procedura założenia konta jest bardzo prosta: aby je otworzyć, obywatel Ukrainy powinien posługiwać się jednym z poniższych dokumentów: paszport zagraniczny, ukraiński dowód osobisty w wersji plastikowej – paszport wewnętrzny (wydawany od 2016 r.), dowód osobisty kraju Unii Europejskiej lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Jest możliwość również założenia czasowego konta na podstawie: powiadomienia o nadaniu PESEL, ukraińskiego dowodu osobistego w wersji książeczkowej – paszport wewnętrzny, Karty Polaka, dokumentu stwierdzającego tożsamość wystawionego przez urzędy RP, zaświadczenia z konsulatu potwierdzającego tożsamość. W przypadku tych dokumentów konto będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie do momentu dostarczenia do banku właściwego dokumentu tożsamości (nie dłużej niż 12 miesięcy). Te ograniczenia to m.in.: miesięczny limit obciążeń na rachunku w wysokości równowartości 1 000 euro, roczne limity wpływów na rachunek do kwoty równowartości 12 000 euro.

Przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane posiadanie adresu zamieszkania w Polsce ani telefonu polskiego operatora sieci komórkowej.

We wtorek po południu, niecałe dwa tygodnie od startu działania systemu, wydano PESEL numer 500 000. Każdego dnia, urzędy w całej Polsce nadają dziesiątki tysięcy nowych numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Posiadanie polskiego numeru PESEL umożliwia Ukraińcom podjęcie pracy, kontynuowanie nauki, a także uzyskanie Profilu Zaufanego – klucza do wszystkich usług polskiej e-administracji.

Numery PESEL nadawane są przez samorządy zarówno osobom dorosłym jak i niepełnoletnim – niemal równo połowa (256 tys.) zarejestrowanych dotąd w systemie osób to właśnie dzieci i młodzież do 18 roku życia.

* 96,5% wszystkich numerów PESEL wydano kobietom i dzieciom

* Mężczyźni w wieku 18-65 stanowią mniej niż 3% ogółu

* Seniorzy (65+) stanowią 3% ogółu

* Średnio, w ciągu dnia roboczego urzędy wydają w Polsce ok. 50 tys. numerów PESEL.

Dzięki Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, do urzędów w całej Polsce trafił sprzęt komputerowy umożliwiający uruchomienie dodatkowych punktów obsługi uchodźców – to 3,5 tys. zestawów w tym 2 tys. stacji mobilnych, przystosowanych do pracy poza siedzibą urzędu.

Źródło: ISBnews