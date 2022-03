Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

PKP Intercity wydało ponad 1 mln bezpłatnych biletów dla obywateli Ukrainy i uruchomiło ponad tysiąc pociągów ze stacji przygranicznych, podał przewoźnik. Od 1 kwietnia zmienią się zasady wydawania nieodpłatnych biletów, podał także.

„Od 26 lutego ponad 1 mln obywateli Ukrainy podróżowało bezpłatnie pociągami PKP Intercity w różnych kierunkach kraju. Najwięcej osób, bo ponad 305 tys., pobrało darmowe bilety z Warszawy, blisko 151 tys. rozpoczęło podróż z Krakowa, ponad 90 tys. z Przemyśla i ponad 70 tys. z Wrocławia” – czytamy w komunikacie.

Z terenów przygranicznych od 24 lutego br. z transportu kolejowego skorzystało już 355 tys. osób. Główne kierunki dalszej podróży tuż po przekroczeniu granicy to Warszawa, Kraków, Wrocław czy Katowice.

„By umożliwić te przejazdy do tej pory uruchomiono łącznie ponad 1 tys. pociągów. Okres od 7 do 17 marca był szczytowy w zakresie przewozu uchodźców ze stacji przygranicznych. W ostatnich dniach PKP Intercity odnotowuje istotny spadek w zakresie przejazdu uchodźców pociągami spółki. W przypadku Przemyśla mówimy o zainteresowaniu mniejszym nawet o 63%, zaś w przypadku Chełma o ponad 66%” – czytamy dalej.

PKP Intercity podkreśla, że nieprzerwanie realizuje rozkładowe połączenia w całym kraju. Aby zapewnić jak największą sprawność przejazdów i umożliwić podróż jak największej liczbie osób, od 24 lutego do 29 marca br. spółka wzmocniła 1562 pociągi stałego kursowania na terenie kraju łącznie 5130 wagonami.

Spośród kierunków zagranicznych, najwięcej osób wybiera przejazd do Niemiec. Od 9 marca do odwołania wszystkie pociągi PKP Intercity jadące z Warszawy, Przemyśla (przez Kraków) oraz Gdyni do Berlina i Frankfurtu nad Odrą kursują w kategorii InterCity (IC).

„Obecnie w kierunku Niemiec uruchamianych jest 12 pociągów. Dzięki temu obywatele Ukrainy mają więcej możliwości bezpłatnych podróży w 2. klasie m.in. w kierunku zachodnim. Od 27 lutego br. do stacji Rzepin (przejazdy do Frankfurtu nad Odrą i Berlina) wydano ponad 157 tys. bezpłatnych biletów, z czego ponad 81 tys. zostało wykorzystanych na odcinku z Warszawy do Rzepina. W tym samym okresie do stacji Chałupki, umożliwiając dalsze przejazdy w kierunku Pragi i Wiednia wydano ponad 67 tys. bezpłatnych biletów, z czego ponad 26 tys. tylko na trasie Warszawa – Chałupki” – napisano także w materiale.

PKP Intercity ogłosiło również, że bezpłatne przejazdy będą dostępne od 1 kwietnia na nowych zasadach.

„Dokumentami, które poświadczają prawo obywatela Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL osobie, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 roku. Osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (dot. mężczyzn w wieku 18–60) oprócz dokumentów wskazanych powyżej będą musiały okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty)” – czytamy w komunikacie.

Od 1 do 30 kwietnia br. z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity mogą skorzystać:

* dzieci i młodzież do lat 18,

* kobiety,

* mężczyźni powyżej 60 roku życia,

* mężczyźni w wieku 18-60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, wymieniono.

Przejazdy obywateli Ukrainy nadal będą odbywały się na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia. Tak jak dotychczas bezpłatne podróże będę obowiązywać w 2 klasie pociągów kategorii ekonomicznych (TLK i IC) na terenie całej Polski. Obywatelom Ukrainy, którzy podróżują do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii albo Węgier jest wydawany nieodpłatny bilet dodatkowy do ostatniej stacji w Polsce. Dalsza podróż odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez koleje zagraniczne, wskazano także.

Od 28 lutego br. działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim, przypomniał także przewoźnik. 7 dni w tygodniu w g. 8.00-20.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), 800 033 022 (darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych). Informacje dostępne są również na stronie internetowej PKP Intercity w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej.

Pracownicy PKP Intercity są obecni na dworcach m.in. w Przemyślu, Lublinie czy Warszawie, gdzie koordynują realizację przewozów, kierują potokami podróżnych i dokonują odprawy pasażerów. Wsparciem są także informatorzy mobilni oraz wolontariusze, którzy udzielają uchodźcom niezbędnych informacji również w języku ukraińskim. Na dworcach nad bezpieczeństwem czuwają odpowiednie służby. Także w wybranych pociągach PKP Intercity obecni są funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz Policji, podano też w materiale.

Wszystkie polskie spółki będące częścią Grupy DP DHL aktywnie zaangażowały się w różne formy pomocy humanitarnej skierowanej do osób poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie. Od jej pierwszego dnia wsparcie prowadzone jest na kilku poziomach – od zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy, firmowej zrzutki finansowej i przygotowywania przez pracowników paczek, poprzez całościowe wsparcie w logistyce darów, a skończywszy na współpracy z lokalnymi i centralnymi organizacjami pomocowymi. Między innymi są to tym Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Happy Kids, czy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

– Zaangażowanie Polaków w pomoc osobom poszkodowanym w konflikcie w Ukrainie budzi powszechny podziw. Wśród tych osób są nasze koleżanki i koledzy z pracy, którzy od ponad miesiąca tytaniczną pracą i wspólnymi siłami pomagają uchodźcom, a także tym, którzy zostali w Ukrainie. Jako firma, z jednej strony wykorzystujemy wszystkie swoje możliwości w profesjonalnym prowadzeniu ukierunkowanych akcji pomocowych, a z drugiej, staramy się jak najbardziej wspierać naszych pracowników w ich wolontariacie oraz różnych oddolnych inicjatywach. – mówi Andries Retief, CEO, Central and Eastern Europe DHL Supply Chain. – Błyskawiczna reakcja naszych pracowników, ich poświęcenie, i chęć niesienia pomocy zasługuje na najwyższe słowa uznania – dodaje Monika Duda, dyrektor Zarządzająca DHL Supply Chain w Polsce.

Grupa DHL w swoich lokalizacjach w całej Polsce prowadzi zbiórki charytatywne. Dary, które na nie trafiają są od razu kompletowane i dalej bezpośrednio przekazywane do lokalnych organizacji pomocowych, zaspakajając najpilniejsze potrzeby w danym miejscu. W usprawnieniu koordynacji działań pomaga współpraca, którą spółki z Grupy nawiązują z lokalnymi samorządami. Od 24 lutego polscy pracownicy Grupy DHL przygotowali łącznie ponad 60 000 paczek z najpotrzebniejszymi rzeczami, które zostały przekazane do rozdysponowania przez Polską Akcję Humanitarną. W ramach współpracy z PAH, każdego dnia spółki z Grupy są w stanie przygotowywać średnio ponad 500 paczek z pomocą dla uchodźców.

Fundacja Biedronki otrzymała wsparcie finansowe od Fundacji EDEKA (fundacja jednej z największych niemieckich sieci spożywczych). Darowizna w kwocie 750 000 euro (ok. 3 500 000 złotych) została przekazana na rozszerzenie programu kartowego dla uchodźców z Ukrainy. Wspólna inicjatywa to wyraz wyjątkowego partnerstwa pomiędzy wiodącymi sieciami handlowymi z Polski i Niemiec.

Fundacja EDEKA z Niemiec postanowiła przekazać 750 000 euro (ok. 3 500 000 złotych) dla Fundacji Biedronki w celu wsparcia programu pomocy dla uchodźców. Chodzi o program kart przedpłaconych na zakupy.

Założeniem programu jest przekazanie uchodźcom karty na zakupy do sklepu Biedronka zasilanej kwotą 300 złotych przez trzy kolejne miesiące. Karty będą otrzymywać uchodźcy w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Oprócz kart (i od nich odrębnie) Fundacja Biedronki będzie przekazywać uchodźcom również jednorazowe eKody na zakupy o wartości 50 złotych.

„Pomoc Fundacji EDEKA jest dla nas niezwykle ważna. To kolejna uznana firma, która zdecydowała się wesprzeć działania pomocowe Fundacji Biedronki i przekazać darowiznę na program dla uchodźców. Tym samym łączna kwota, którą dysponuje Fundacja Biedronki na pomoc uchodźcom, wynosi ok. 23 milionów złotych” – powiedziała Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki

Grupa EDEKA jest wiodącym niemieckim detalistą spożywczym i posiada około 7000 sklepów EDEKA w Niemczech (prowadzonych głównie przez lokalnych niezależnych detalistów) oraz około 4000 sklepów Netto Marken-Discount.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją w Ukrainie. Dlatego cieszymy się, że nasza darowizna dla Fundacji Biedronki pozwoli szybko, lokalnie i bez zbędnej biurokracji wesprzeć uchodźców” – powiedział Markus Mosa, CEO EDEKA Group

Fundacja Biedronki powstała w 2020 roku. Jej misją jest wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, głównie seniorów. W odpowiedzi na kryzys uchodźczy w Ukrainie Fundacja Biedronki uruchomiła programy pomocy, które zapewniają uciekającym przed wojną pomoc finansową w postaci karty na zakupy oraz tymczasowego zakwaterowania. Wartość programów pomocy dla uchodźców to ok. 23 mln zł. Łącznie Fundacja Biedronki i sieć sklepów Biedronka zadeklarowały wsparcie dla uchodźców z Ukrainy o wartości ponad 50 mln zł.

Źródło: ISBnews