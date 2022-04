Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 24 lutego do 6 kwietnia br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 2258 pociągów, w tym 1832 pociągi stałego kursowania i 426 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 6 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 467,5 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 304 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 163,5 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 6 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechały 993 pociągi z uchodźcami, w tym 795 pociągów stałego kursowania i 198 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 340 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1 148,5 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Firma 3M zaangażowała się w inicjatywy pomocowe, przekazując m.in. 2 mln dolarów na rzecz Ukrainy. Także oddział 3M w Polsce oraz jego pracownicy aktywnie działają na rzecz potrzebujących.

Do końca marca 2863 pracowników 3M przekazało ponad 436 tys. dolarów przez stronę Funduszu Pomocy Kryzysowej na Ukrainie. Zbiórkę prowadzi GlobalGiving – strategiczny partner 3M w zakresie globalnej filantropii. 3M zadeklarowało podwojenie kwoty ofiarowanej przez pracowników, dzięki czemu ponad 872 tys. dolarów zostało przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb ofiar inwazji na Ukrainę. Otrzymają one żywność i schronienie, a także dostęp do edukacji i psychologiczne wsparcie.

Firma 3M przeznaczyła także dodatkowe 2 miliony dolarów z programu 3Mgives na bezpośrednie wsparcie działań pomocowych dla ludności Ukrainy. Te środki będą przeznaczone na pomoc finansową dla organizacji pożytku publicznego, które aktywnie zaspokajają potrzeby Ukrainy. Grupy biznesowe 3M przekazują – za pośrednictwem organizacji humanitarnych – materiały medyczne dla lekarzy i innych pracowników pomagających potrzebującym. Są to m.in. nowoczesne systemy do leczenia ran dla chirurgów w szpitalach w Kijowie, w tym materiały opatrunkowe, ochronniki słuchu dla dzieci i prawie 400 tys. masek przeciwpyłowych.

Społeczność 3M w działaniu

Pracownicy 3M w Polsce na wiele sposobów zaangażowali się w pomoc dla sąsiadów. Przekazują nie tylko wsparcie finansowe i rzeczowe, ale też pomagają w transporcie czy przyjmują uchodźców we własnych domach.

– Gościmy nasze koleżanki z 3M w Ukrainie, a także rodziny naszych kolegów, którzy nie opuścili kraju. Obecnie jest to grupa 48 osób. Stworzyliśmy „strefy przyjaciół” dla każdej rodziny, tak aby nasi goście na co dzień czuli wsparcie wolontariuszy z 3M – mówi Ewa Jaxa-Jankowska z 3M, specjalistka ds. CSR, która koordynuje w firmie pomoc transportową i mieszkaniową dla Ukraińców.

Od 4 marca pracownicy mogą wpłacać darowizny na bezpośrednią pomoc swoim kolegom z 3M w Ukrainie i ich bliskim. Zebrane środki umożliwiają zorganizowanie pomocy oraz długoterminowe zakwaterowanie tych osób w krajach Regionu East Europe 3M.

Od początku wojny firmy zrzeszone w Polskim Forum HR, które jest członkiem Konfederacji Lewiatan, zatrudniły już blisko 3 tys. obywateli Ukrainy. Wsparcie w szukaniu pracy to nie jedyna forma pomocy, którą oferują.

Firmy członkowskie Polskiego Forum HR od pierwszych dni angażowały się w pomoc obywatelom Ukrainy. Należy pamiętać, iż na długo przed konfliktem współpracowały z kandydatami do pracy z tego kraju, skąd pochodzi blisko 40% zatrudnionych w Polsce pracowników tymczasowych.

– Nie tylko szeroka grupa pracowników tymczasowych to obywatele Ukrainy, ale także nasi konsultanci. Firmy członkowskie w pierwszej kolejności wspierały pracowników, którzy ściągali do Polski swoje rodziny i przyjaciół. Wiele z tych osób była gotowa jak najszybciej podjąć zatrudnienie w Polsce i ustabilizować swoją sytuację w naszym kraju – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Od wybuchu wojny firmy członkowskie zatrudniły ok. 3 tys. obywateli Ukrainy, w tym blisko 600 osób na podstawie zgłoszenia, wynikającego z nowych regulacji wprowadzonych specustawą.

– Stosunkowo długo czekaliśmy na nowe przepisy, które uregulują sytuację pobytową i prawo do pracy osób, które wjechały do Polski po 24 lutego, a następnie obejmą nowymi rozwiązaniami także osoby przekraczające inną niż bezpośrednią granicę. Ważne, że pierwsze przepisy pojawiły się nim upłynął czas najkrótszego z legalnych pobytów (15 dni). Dodatkowe wątpliwości pojawiły się w związku z zasadami stosowania w Polsce decyzji Rady Unii Europejskiej w przedmiocie ochrony czasowej. Dlatego też, jak wynika z danych Polskiego Forum HR, znaczna część osób, zatrudniona została na podstawie dotychczasowych, standardowych zasad, co uległo zmianie po wejściu w życie wspomnianych przepisów – komentuje Olga Gierada-Jabłonka, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Z danych wynika, iż od początku obowiązywania specustawy dokonano ponad 30 tys. zgłoszeń zatrudnienia obywateli Ukrainy. Około 700 tys. uchodźców otrzymało numer PESEL. Jak podaje MSWiA 50% tej grupy to dzieci, 44% kobiety do 65 roku życia, 3% mężczyźni do 65 roku życia, 3% seniorzy.

– Profil osób, które teraz przyjeżdżają jest skrajnie odmienny od kandydatów do pracy, z którymi pracowaliśmy do tej pory. Zaczynają się trudności z dostępnością ofert pracy dla kobiet, szczególnie tych o niskich kwalifikacjach, których jest najwięcej. Pracodawcy robią co mogą, ale, w szczególności w sektorze produkcji, rodzi to wiele trudności – dodaje Wojciech Ratajczyk, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Wiele firm członkowskich Polskiego Forum HR oferuje nie tylko pracę ale też dużo szersze wsparcie. Duża część ma strony internetowe w języku ukraińskim, gdzie publikuje nie tylko oferty pracy ale też informacje o innych formach pomocy, które oferują. Powstały ukraińskojęzyczne infolinie, firmy oferują wsparcie w znalezieniu zakwaterowania, miejsca w żłobkach czy szkołach. Organizowane są zbiórki i wolontariaty pracownicze.

Platforma uaSOS.org, łącząca uchodźców z Ukrainy poszukujących miejsc do zamieszkania z ludźmi i instytucjami oferującymi pomoc, zapewniła schronienie już blisko 4 tys. osobom. Projekt powstał w ramach inicjatywy Tech To The Rescue i zaangażowania deweloperów pro bono, którzy w ekspresowym tempie przygotowali platformę do startu zaledwie kilka dni po wybuchu wojny. Obecnie w bazie noclegowo-mieszkaniowej uaSOS.org zarejestrowanych jest ok. 30 000 ofert. W ciągu niespełna miesiąca zgłosiło się ok. 10 000 osób poszukujących mieszkania.

W związku z wojną w Ukrainie i ogromną skalą migracji uchodźców, wiele osób ruszyło z pomocą. Pojawiła się potrzeba zorganizowania pomocy oraz rozmieszczania osób z Ukrainy w miejscach gotowych na ich przyjęcie. W ramach Tech To The Rescue, która łączy firmy IT z organizacjami potrzebującymi wsparcia, powstała inicjatywa stworzenia platformy online, która będzie bazą miejsc do zamieszkania, zarówno od osób indywidualnych, jak i organizacji. Użytkownikami mieli być uchodźcy, którzy, poszukując miejsca do zatrzymania się w danym mieście czy regionie, będą mogli w bezpieczny sposób znaleźć tymczasowy dom. W praktyce są to osoby prywatne, organizacje i nieformalne grupy poszukujące schronienia.

– Aplikacja na razie ułatwia znalezienie noclegów, ale w przyszłości ma być rozbudowywana o kolejne funkcjonalności. W najbliższym czasie będą to opcje związane z transportem czy ofertami pracy. Potrzeby są ogromne, ale i ofert wsparcia jest dużo, dlatego platforma będzie nadal rozwijana. Wkrótce ma być uruchomiona możliwość oferowania pomocy poza Polską – tłumaczy Jacek Pawlas, Scrum Master z firmy Boldare, z której ramienia w projekcie brał udział zespół deweloperów. – Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć prace nad platformą, dzięki której schronienie znalazło blisko 4 tys. osób. Warto podkreślić, że konieczność rejestrowania się i pozostawiania danych na platformie, zapewnia obu stronom bezpieczeństwo – dodaje Pawlas.

Uchodźcy, tuż po przekroczeniu granicy, otrzymują sms z informacją o możliwości skorzystania z bezpiecznej platformy uaSOS.org. Obecnie mogą tam znaleźć ofertę miejsc noclegowych, mieszkań lub domów od osób prywatnych, firm lub organizacji. Mogą ją przeszukiwać pod kątem potrzeb, liczby osób czy tego, na jaki okres potrzebna jest pomoc. Platforma jest dostępna w 7 wersjach językowych: ukraińskiej, polskiej, rosyjskiej, angielskiej, węgierskiej, słowackiej i czeskiej.

Aby platforma uaSOS.org mogła wykorzystywać najlepsze dostępne rozwiązania i technologie, w jej tworzenie byli zaangażowani deweloperzy z kilku firm, m.in.: BCG, Callstack, IDAdvisory, Netguru. Programiści z Boldare, oddelegowani do tego projektu, potraktowali go priorytetowo, aby mógł być możliwie szybko uruchomiony. Platforma będzie działała na zasadach open source, aby mogła być łatwiej rozwijana w przyszłości.

Inicjatywa wspierana jest przez polskie i ukraińskie organizacje pozarządowe: Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński – fundacja Nasz Wybór, Polska Akcja Humanitarna, fundacja Polskie Forum Migracyjne, Szlachetna Paczka, fundacja Stocznia, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Tech To The Rescue. Nad bezpieczeństwem od strony prawnej, m.in. pod kątem RODO, czuwa kancelaria ID Advisory.

Rusza Przyjacielska Pomoc Medyczna, charytatywna platforma telemedyczna łącząca polskich medyków bez znajomości języka ukraińskiego z pacjentami z Ukrainy. Wykorzystanie inteligentnych technologii umożliwi komunikację bez barier.

Przyjacielska Pomoc Medyczna to inicjatywa charytatywna stworzona przez podmioty medyczne, uniwersytety i firmy technologiczne w geście solidarności z obywatelami Ukrainy. Celem inicjatywy jest pomoc osobom z Ukrainy, przebywającym w Polsce w uzyskaniu niezbędnej opieki medycznej. Lekarze – Wolontariusze oraz Inteligentne Technologie nieść będą bezpłatną pomoc medyczną obywatelom Ukrainy. Bez barier komunikacyjnych i geograficznych.

Dzięki Przyjacielskiej Pomocy Medycznej możliwe jest pokonanie dwóch największych barier niesienia pomocy przez lekarzy – bariera geograficzna i językowa. Dziś większość osób trafia do dużych miast, ale za chwilę grupa będzie znacznie bardziej rozproszona. Sam język ukraiński nie jest powszechnie znany w Polsce, a osoby z Ukrainy w większości nie mówią w języku polskim (szczególnie dzieci).

Uruchomiona platforma telemedyczna – www.przyjacielskapomocmedyczna.pl – ma za zadanie połączenie lekarza z pacjentem, gdzie dzięki technologii pozwoli im komunikować się bez bariery językowej, w czasie rzeczywistym. Platforma jest udostępniana obu stronom bezpłatnie.

Po kilku tygodniach intensywnych działań pomocowych dla Ukrainy Fundacja 4F Pomaga redefiniuje zasady niesienia pomocy ofiarom wojny. By działać efektywnie i długodystansowo fundacja zamierza skupić się na programie wsparcia najmłodszych obywateli Ukrainy poprzez uczestnictwo dzieci w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych #WeMakeaTeam. Celem jest minimalizowanie skutków traumy oraz adaptacja dzieci do nowej rzeczywistości. Fundacja zajmie się koordynacją zajęć, dostarczy niezbędną dla dzieci odzież i sprzęt sportowy i opłaci trenerów prowadzących zajęcia.

Już w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę Fundacja 4F Pomaga ruszyła z pomocą ofiarom wojny. Dynamika sytuacji i napływające liczne prośby o pomoc powodowały zaangażowanie w wiele równoczesnych aktywności w różnych dziedzinach. Nadszedł moment na usystematyzowanie działań i skupienie na obszarach stanowiących fundament istnienia organizacji.

Chcemy pomagać długofalowo i jak najbardziej efektywnie, dlatego postanowiliśmy skupić się na tym, co jest nam najbliższe czyli sporcie i dzieciach. W wyniku wojny do Polski trafiły setki tysięcy dzieci. Część z nich zostanie z nami na dłużej, część jest tylko na chwilę, ale wszystkie dotknięte są głęboką traumą. Ich beztroskie dzieciństwo przerwały koszmarne wydarzenia, a niepewność sytuacji starły z ich twarzy uśmiechy. Postanowiliśmy skupić nasze wysiłki na stworzeniu programu zajęć sportowych dla najmłodszych. Jesteśmy jedną drużyną, #WeMakeaTeam, dołożymy wszelkich starań, by dać młodym Ukraińcom choć chwilę odskoczni poprzez sport i zabawę

komentuje założenia projektu Justyna Tomczyk, członek Zarządu OTCF i Fundacji 4F Pomaga.

W kolejnych miastach Polski (na początek: Gdańsku, Warszawie, Sopocie, Kielcach) pod egidą Fundacji 4F Pomaga prowadzone będą cykliczne zajęcia sportowe o zróżnicowanym charakterze. Partnerami programu są urzędy miast, które wytypowały najbardziej potrzebujące instytucje i ośrodki sportowe oraz szkoły. Co istotne, spotkania będą dostępne również dla polskich dzieci, by sprzyjać nawiązywaniu kontaktów i adaptacji małych Ukraińców w nowym środowisku.

Źródło: ISBnews