Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

Na przejściach granicznych z Ukrainą została skrócona procedura w przypadku przywozu do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i skrócenie czas przewozu zwierząt. O transporcie zwierząt należy powiadomić z wyprzedzeniem Służbę Celno-Skarbową, Straż Graniczną i inspekcję weterynaryjną.

„Procedura przywozu okazów CITES została skrócona do minimum, tak by zapewnić bezpieczeństwo ludziom i skrócić czas przewozu zwierząt.

W przypadku przywozu gatunków bez zezwoleń CITES, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej spisują informacje o przewożonym okazie, dane osoby przewożącej i informacje o miejscu docelowym pobytu w UE. Wszystkie inne formalności zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

W przypadku planowania takiego transportu lub posiadania o nim wiedzy (np. dużej ilości zwierząt pochodzących z ogrodów zoologicznych Ukrainy), należy o tym powiadomić służby graniczne” – czytamy w komunikacie.

Od dzisiaj do końca marca kierowcy samochodów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi nie będą płacić za przejazd koncesjonowanymi autostradami: A4 Katowice-Kraków i AmberOne Autostrada A1 Toruń-Gdańsk oraz publicznymi objętymi systemem poboru opłat e-TOLL: A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica. Wszystkim zarejestrowanym pojazdom spełniającym warunki akcji Autopay zwróci pieniądze za przejazd. W akcję wspierającą ukraińskich kierowców, za zgodą ministra infrastruktury, włączyli się wszyscy operatorzy płatnych odcinków autostrad w Polsce, a także system Autopay, za pomocą którego można zapłacić automatycznie za niemal każdy kilometr płatnej drogi w Polsce.

„Osoby zarejestrowane w Autopay i użytkujące samochody osobowe na ukraińskich numerach rejestracyjnych do końca marca są zwolnione z opłat za przejazdy odcinkami autostrad, które są objęte systemem videotollingu (autostrady koncesyjne), jak i systemem e-TOLL (publiczne autostrady).

Z opłat zwolnieni są zarówno nowi, jak i dotychczasowi użytkownicy Autopay. Wszystkie samochody na ukraińskich tablicach rejestracjach automatycznie zostaną przypisane w aplikacji Autopay do bezpłatnych przejazdów. Rozwiązanie działa na zasadzie tzw. cash-backu – Autopay pobiera automatycznie pieniądze za przejazd poszczególnymi odcinkami, ale w ciągu kilku dni zwróci kierowcom pobraną należność” – czytamy w komunikacie.

PKN Orlen rozpoczął akcję w ramach programu VITAY, wpierającą pomoc humanitarną dla Ukrainy. Za każde 1000 punktów VITAY przekazane przez użytkowników programu lojalnościowego, Fundacja Orlen przeznaczy 5 zł na pomoc Ukrainie, a za każde 5000 punktów – 25 zł. W ramach tej społecznej inicjatywy Grupy Orlen, możliwe jest przekazywanie wielokrotności punktów.

„Jesteśmy solidarni z Ukrainą i działamy tak, aby nasza pomoc była kompleksowa. Dlatego obok uruchomienia akcji dobroczynnej w ramach programu VITAY, zorganizowaliśmy transport i udostępniliśmy nasz obiekty hotelowe w Płocku uchodźcom z Ukrainy. Schronienie znalazło w nim już kilkadziesiąt osób = głównie matki z dziećmi. Na naszych stacjach paliw przy granicach organizujemy ogrzewane namioty z napojami i gorącymi przekąskami dla potrzebujących. Wspólnie z PKP Intercity odpowiedzieliśmy też na apel ukraińskich kolejarzy i przekazaliśmy żywność ze stacji Orlen dla Kijowa. Organizujemy też zbiórkę darów rzeczowych wśród pracowników, angażujemy naszych wolontariuszy. W pomoc zaangażowana jest cała Grupa Orlen” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

To kolejna akcja w ramach programu VITAY, w ramach której użytkownicy mogą przeznaczyć zebrane punktu na wsparcie celów społecznych. Z inicjatywy klientów programu lojalnościowego, w 2020 r. PKN Orlen wsparł zakup niezbędnego sprzętu medycznego potrzebnego do walki z koronawirusem. Na ten cel przeznaczono łącznie blisko 80 mln punktów VITAY, co przełożyło się na kwotę ok. 400 tys. zł.

Plus, który od soboty w strefie przygranicznej rozdaje obywatelom Ukrainy darmowe startery swoich usług, teraz rozszerzył swoją akcję na teren całego kraju. Darmowe startery Plus Na Kartę oraz Plush na Kartę są rozdawane we wszystkich punktach sprzedaży usług Grupy Polsat Plus. Na każdym starterze jest od razu aktywowany bezpłatny pakiet 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie.

„Każdy obywatel Ukrainy, który przyjdzie do punktu sprzedaży Grupy Polsat Plusa, może dostać za darmo starter usług na kartę świadczonych przez sieć Plus. Akcja trwa na terenie całego kraju, a do otrzymania startera wystarczy okazanie paszportu Ukrainy. W punkcie można od razu dokonać rejestracji karty SIM, do czego potrzebny jest paszport lub karta pobytu, oraz aktywacji usług. Każdy starter, który zostanie aktywowany i zarejestrowany na paszport ukraiński ma dłuższą ważność, zamiast 15 dni – 30 dni i dotyczy to wszystkich starterów w rynku” – czytamy w komunikacie.

Na starterach od samego początku włączony jest bezpłatny pakiet 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie, z którego można od razu korzystać.

Można też aktywować pozostałe usługi, które Plus wprowadził dla obywateli Ukrainy, aby ułatwić im kontakt z bliskimi zostawionymi w kraju, w tym darmowy pakiet internetowy 10 GB włączany krótkim kodem *136*11*9999# i zatwierdzany przyciskiem połączenia.

Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jednocześnie członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) poparł stanowisko Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego rekomendujące wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców oraz osób z nimi współpracujących z udziału w międzynarodowych zawodach sportowych.

„W sytuacji okrutnej agresji wojsk rosyjskich, prowadzonej również z terytorium Białorusi na niepodległą Ukrainę, sport nie może być obojętny. Tylko wspólne, twarde i jednomyślne stanowisko ma moc oddziaływania. Pokój, solidarność, poszanowanie praw człowieka to wartości nadrzędne w Ruchu Olimpijskim i sporcie. Stanowisko Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest jednoznaczne – rosyjscy i białoruscy sportowcy oraz ich sztaby nie powinni brać udziału w międzynarodowych zawodach sportowych. Taką decyzję przedstawiłem na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EOC” – powiedział Kraśnicki, cytowany w komunikacie.

1 marca odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Tematem spotkania władz EOC był udział reprezentacji Rosji i Białorusi w zbliżającym się XV Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (WEYOF) w Vuokatti (Finlandia), który odbędzie się w dniach 20-25 marca 2022.

Na platformie zrzutka.pl, internauci wpłacili w zaledwie 6 dni już ponad 12 milionów złotych, zakładając 2,5 tysiąca zrzutek.

„W ciągu zaledwie 6 dni trwającego konfliktu, na naszym portalu internauci założyli ponad 2,5 tysiąca zrzutek online dedykowanych Ukrainie. A łączna kwota wpłaconych środków przez darczyńców, przekracza obecnie już ponad 12 mln zł, z czego 2,2 mln zł jest zgromadzone tylko na akcji #RAZEMdlaUKRAINY” – powiedział Tomasz Chołast ze zrzutka.pl, cytowany w komunikacie.

„Pieniądze są już w części przekazane na realną pomoc dla Ukrainy i jej obywateli dwudziestu jeden wyselekcjonowanym organizacjom, m.in.: Polskiemu Forum Migracyjnemu, Fundacji Dla Wolności, Fundacji Uniters, Fundacji Cor Ignis, Stowarzyszeniu Homo Faber, Studiu Wschód, Stowarzyszeniu Sióstr Św. Dominika, Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. Przez pierwszy weekend konfliktu, przekazaliśmy 345 tys. zł. W kolejne dwa dni przelaliśmy kolejne pieniądze – ćwierć miliona złotych, które zostały przeznaczone na zakup lekarstw i przekazane potrzebującym. Rozliczenie jest już dostępne na stronie akcji” – dodał Chołast.

Polacy pomagają imigrantom! W niedzielę i poniedziałek kupiliśmy w aptekach o prawie 4 mln (56%) więcej opakowań produktów sprzedawanych w aptekach niż tydzień wcześniej. Największe – ilościowo – przyrosty zanotowały środki opatrunkowe, dezynfekujące, przeciwbólowe i higieniczne, podało PEX PharmaSequence.

W ciągu niespełna 3 dni organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej zrzeszająca 19 tys firm zatrudniających 5 mln pracowników wraz z partnerami zebrała ponad 1 mln zł na wsparcie ogarniętej wojną Ukrainy.

„Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się aktualnie na Wschodzie. Ludzkie cierpienie i lęk docierają do nas z każdej strony. Wobec tego bezprzykładnego aktu nie można się zgodzić, by Ukraina pozostała bez wsparcia. Jedną z inicjatyw w ramach organizacji Pracodawcy RP jest uruchomienie specjalnego rachunku bankowego, na który można przelać środki finansowe” – powiedział prezes Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Baniak, cytowany w komunikacie.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych artykułów, które będą w danej chwili najbardziej potrzebne i uzgadniane ze stroną rządową. Zbieranie środków prowadzone jest w trybie ciągłym. Zakupy będą realizowane na bieżąco i prowadzone do czasu stabilizacji sytuacji w Ukrainie. Im więcej środków uda się zgromadzić, tym więcej artykułów będzie można zakupić i przekazać poszkodowanym w Ukrainie. Liczy się każda kwota.

Przekazując 1 mln euro, RWE chce wesprzeć przede wszystkim organizacje humanitarne, które zajmują się uchodźcami w Polsce. Polska jako kraj bezpośrednio sąsiadujący z Ukrainą stała się dla wielu miejscem schronienia i jest tam teraz potrzebna szybka pomoc w przyjmowaniu uchodźców i zapewnieniu im opieki. Ponadto RWE wspiera także swoich pracowników zaangażowanych w niesienie pomocy humanitarnej.

„Myślami jesteśmy z narodem ukraińskim, który musi znosić okropności wojny. Atak na Ukrainę nie tylko narusza prawo międzynarodowe i prawo Ukraińców do samostanowienia o swoim życiu, ale także pragnienie pokojowego współistnienia, jakie żywi wiele osób w Rosji. To działanie w najbardziej brutalny sposób pokazuje, że demokracja, wolność i pokój nie są rzeczami oczywistymi. Musimy stanąć w ich obronie” – powiedział prezes RWE Markus Krebber, cytowany w komunikacie.

W reakcji na trwającą agresję Rosji na Ukrainę, 2 marca br. szefowie organów regulacyjnych państw bałtyckich i Polski, zrzeszeni w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Energetyki (ERRA) poinformowali we wspólnym oświadczeniu, że pomimo apolitycznego charakteru Stowarzyszenia, widzą konieczność potępienia działań Rosji przeciwko niezależnemu, pokojowemu i demokratycznemu państwu jakim jest Ukraina oraz wzywają do nałożenia możliwie najsurowszych sankcji na Rosję.

Szefowie organów regulacyjnych zaoferowali jednocześnie pełne wsparcie przy udzielaniu przez ERRA niezbędnej pomocy Krajowej Komisji Regulacyjnej ds. Energii i Mediów Ukrainy (NERC).

„W swoim wystąpieniu czterej regulatorzy zaznaczyli, że ERRA, mimo że jest stowarzyszeniem niezależnym od polityki swoich krajów, to wobec pogwałcenia przez Rosję prawa międzynarodowego oraz bezprecedensowego zagrożenia nie tylko dla Ukrainy i sąsiednich regionów, ale dla całego świata, powinno podjąć działania. Dlatego w liście skierowanym do władz ERRA wezwali organy zarządzające Stowarzyszeniem Regulatorów do zawieszenia członkostwa Rosji i jej indywidualnych ekspertów w jakiejkolwiek formie we wszystkich nadchodzących działaniach i wydarzeniach organizowanych przez ERRA” – czytamy w komunikacie.

W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę, PKO Bank Polski udziela wsparcia rodzinom pracowników swojej spółki Kredobank. Bank zapewnia transport, zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów i środki do życia. W Polsce jest już 70 osób.

„PKO Bank Polski aktywnie włączył się w akcję #PomocDlaUkrainy. Jedną z form wsparcia skierowana jest do osób, które szukają bezpiecznego schronienia. Dziś przyjechała do Polski grupa 48 kobiet i dzieci – są to członkowie rodzin pracowników Kredobanku. Bank zapewnia im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów oraz środki do życia. Łącznie do Polski dotarło już 70 osób” – czytamy w komunikacie.

Fundacja PGE przekaże terapeutyczne misie dla dzieci, które wraz z rodzinami uciekły z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. W pierwszej turze do najmłodszych trafi 1000 pluszowych zabawek. Kolejne misie dostarczane będą zgodnie z potrzebami. Misie, które będą stanowiły wsparcie dla najmłodszych uchodźców, zostaną przekazane ośrodkom na terenie Polski, w których przebywają dzieci z Ukrainy. Fundacja PGE chce także zaangażować się w pomoc psychologiczną udzielaną dla dzieci uciekających przed wojną.

„Do Polski uciekają w większości kobiety z dziećmi, dla których wojna jest szczególnie traumatycznym przeżyciem. Eksperci wskazują, że pluszowe zabawki mają pozytywny wpływ na psychikę najmłodszych, w szczególności na łagodzenie urazów psychicznych wywołanych traumatycznym wydarzeniem, a takim niewątpliwie jest wojna. Dlatego postanowiliśmy, że Fundacja PGE będzie przekazywać ukraińskim dzieciom terapeutyczne misie, które zapewnią im źródło wsparcia. Musimy chronić najmłodszych przed długofalowymi skutkami wojny, z którymi mogą mierzyć się przez wiele lat” – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Misie spełniają rolę terapeutyczną. Coraz częściej z ich wsparcia korzystają strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni. Pluszowe zabawki od Fundacji PGE trafią do ośrodków pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w których przebywają dzieci.

Poczta Polska od początku włącza się w pomoc dla uchodźców ukraińskich koordynowaną przez państwo polskie. Spółka zaoferowała transport osób, logistykę towarów, ponad 200 miejsc noclegowych oraz możliwość zatrudnienia osób uciekających z objętej wojną Ukrainy w strukturach Poczty na terenie Polski.

„Poczta Polska oddała do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych swoje zasoby w kilku obszarach:

* dach na głową – możliwość wykorzystania przeszło 200 miejsc noclegowych w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych w Jaszowcu i w Szklarskiej Porębie oraz w hotelu pracowniczym zlokalizowanym w pobliżu warszawskiej sortowni;

* transport osób – jako firma działająca na terenie całej Polski, dysponująca bazą samochodów, które mogą być również wykorzystywane do transportu osób, udostępniliśmy kilkadziesiąt samochodów do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce;

* logistyka towarów – będąc największą w Polsce firmą logistyczną, spółka posiada zasoby infrastrukturalne, transportowe i osobowe, umożliwiające sprawne przewożenie dużej ilości towarów do miejsca, w którym potrzebne jest wsparcie, realizujemy specjalne transporty na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

* możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy – zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłosiliśmy także gotowość do zaoferowania miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego” – wymieniono w komunikacie.

Spółka angażuje się w pomoc Ukrainie także we własnym zakresie. Organizuje m.in. pomoc koleżeńską, w ramach której – za pośrednictwem fundacji korporacyjnej „Pocztowy Dar” – zbiera środki i pomoc rzeczową. Jej pracownicy z działu HR kontaktują się także osobiście ze wszystkimi zatrudnionymi w spółce obywatelami Ukrainy, pytając o ich potrzeby i udostępniając im numery telefonów osób, za pośrednictwem których mogą uzyskać wparcie. W pocztowych obiektach gościmy już także pierwszych członków rodzin naszych ukraińskich współpracowników, którzy uciekli do Polski przed wojną, podano także.

Nowa kategoria serwisu OLX „Dla Ukrainy – wspólna inicjatywa OLX, Otodom i obido – umożliwia darmowe dodawanie ogłoszeń. Kategoria Dla Ukrainy / jest widoczna po wejściu na stronę główną olx.pl.

„Mogą tam trafiać nie tylko ogłoszenia o zakwaterowaniu, ale i transporcie, pomocy medycznej, artykułach spożywczych i higienicznych oraz najważniejszych dla uchodźców usługach z zakresu prawa, tłumaczeń, pomocy psychologicznej czy opieki nad zwierzętami. Ogłoszenia można dodawać zarówno w języku polskim i obcym, jak i tylko w języku obcym lub tylko w języku polskim” – czytamy w komunikacie.

Dodawanie ogłoszeń jest darmowe, oferty i przedmioty również muszą być wystawiane za darmo. Kategoria będzie ewoluować w zależności od potrzeb jej użytkowników.

Fundacja PFR włączyła się aktywnie w pomoc i ruszyła ze zbiórkami – rzeczową i finansową.

„Zachęcamy i zapraszamy wszystkich, zarówno naszych przyjaciół, rodziny, jak i wszystkich ludzi gotowych nieść pomoc, do przyłączenia się do tych zbiórek. W pierwszej fazie zebraną pomoc będziemy kierować do oddziału lubelskiego Polskiego Czerwonego Krzyża, która ma możliwość realnej i odpowiednio skoordynowanej pomocy bezpośrednio na terenie Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

Szczególnie potrzebne są następujące rzeczy: namioty szybko rozkładalne, kamizelki odblaskowe, polary, nagrzewnice, duże termosy, plecaki z termosami, kubki termiczne, naczynia jednorazowe, worki na krew, radiotelefony, łóżka polowe, śpiwory, koce, poduszki, power banki (najlepiej naładowane), środki opatrunkowe i przeciwbólowe, środki higieniczne (pieluchy, mydła, żele itp.).

Powyższe produkty będą zbierano w Centralnym Domu Technologii przy ul. Kruczej 50 (1. piętro). Koordynatorką zbiórki jest Karina Stasiak, z którą można się kontaktować mailowo na adres fundacja@pfr.pl.

Dzisiaj granicę przekroczyła 100 dzieci z sierocińca z Kijowa. Jutro do Polski przyjedzie kolejna grupa dzieci. Każda z nich ma już miejsce docelowe, m.in. w SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce. W ewakuacji pomagają również inne organizacje pozarządowe. Obecnie, Polska przygotowana jest na przyjęcie 1400 dzieci (w większych grupach, bez rozdzielania dzieci, które dotąd mieszkały razem).

„Dzieci, które są już w drodze do SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach od rana koczowały na dworcu w Kijowie w oczekiwaniu na transport. W tym momencie są już szczęśliwie w Polsce. Są to dzieci w wieku od 3-4 lat do wieku nastoletniego” – skomentowała Anna Choszcz-Sendrowska z SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce, cytowana w komunikacie. „Ponadto, otrzymaliśmy prośbę o przyjęcie kolejnych rodzin SOS z Ukrainy: 10 osobowej, 9 osobowej, 4 osobowej i 4 osobowej. Jak tylko poznamy więcej szczegółów, zdecydujemy, która SOS Wioska Dziecięce w Polsce będzie w stanie przyjąć kolejne dzieci” – dodała.

Z informacji od polskiego rządu wynika, że spodziewamy się w sumie 6000-7000 dzieci. Potrzebne są więc miejsca, gdzie całe grupy dzieci, razem z opiekunami, mogłyby zamieszkać. Najlepiej zgłaszać takie obiekty do władz lokalnych w swojej miejscowości. Na tą chwilę nie ma planów powierzania dzieci do rodzin zastępczych w Polsce, aby ich nie rozdzielać. Zostanie to rozważone tylko w sytuacji krytycznej. Z przyjęciem dzieci są związane obecnie różne trudności formalne i finansowe, ale rząd pracuje nad ich rozwiązaniem. W najbliższym czasie zostanie przekazana informacja, kto będzie koordynował miejsca, w których będzie można umieszczać duże grupy dzieci, podała też organizacja.

Grupa BNP Paribas stworzyła specjalny fundusz na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Rescue & Recover Fund jest zasilany wpłatami od pracowników i klientów banku. Grupa BNP Paribas przeznaczy 10 mln euro na podwojenie zebranej kwoty. Pomoc finansowa trafi do Lekarzy Bez Granic, Czerwonego Krzyża oraz biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, podał bank.

„Dla osób mieszkających na terenach szczególnie dotkniętych atakami stworzyliśmy udogodnienia przy wsparciu BNP Paribas Bank Polska i jego pracowników, którzy okazali wielką solidarność ze swoimi sąsiadami. Dzięki ścisłej współpracy wszystkie zespoły na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji są zmobilizowane i aktywnie pomagają. Wszystkim im należą się wielkie podziękowania” – napisał we wpisie na portalu Linkedin Jean-Laurent Bonnafé, prezes BNP Paribas.

Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w Ukrainie za pośrednictwem Ukrsibbanku, który zatrudnia blisko 5 tys. pracowników i posiada placówki bankowe w całym kraju. Grupa podjęła wszelkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i ich rodzinom. Tym, którzy opuszczają miasta i regiony najbardziej dotknięte atakami, zaoferowano wsparcie i zakwaterowanie, w szczególności dzięki pomocy BNP Paribas Bank Polska, podano także.

Prezes PFR Paweł Borys napisał na Twitterze: „@Grupa_PFR udostępni bezpłatnie 650 mieszkań uchodźcom z . Bezpieczne schronienie zajdzie ok 2 500 osób – głównie matek z dziećmi – a pracownicy i wolontariusze PFR wyposażą lokale oraz zapewnią wsparcie ukraińskim rodzinom we współpracy z wojewodami #StandwithUkraine”.

Grupa Pracuj wdrożyła działania na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Firma pomaga swoim pracownikom w Ukrainie, zatrudnionym w serwisie Robota.ua. Przekazała także 1 milion złotych m.in. na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz 5 milionów hrywien Ukraińskiemu Czerwonemu Krzyżowi, podała spółka. W rozwiązaniach Grupy Pracuj (Pracuj.pl, eRecruiter, the:protocol) pojawiają się nowe funkcje wspierające osoby posługujące się językiem ukraińskim w wyszukiwaniu ofert w serwisie i w kontakcie z pracodawcami. W marcu pracodawcy będą mogli zamieścić w nowej zakładce Robota bezpłatne ogłoszenia skierowane m.in. do osób z Ukrainy.

W serwisie Porady.pracuj.pl znalazły się teksty ze wskazówkami zawodowymi w języku ukraińskim, dedykowane osobom szukającym pracy w nowym, słabo znanym sobie środowisku zawodowym. Pracuj.pl przygotowuje ponadto bezpłatne konsultacje CV online dla osób z Ukrainy, które będą poszukiwały zatrudnienia w Polsce.

Trwają intensywne prace nad kolejnymi funkcjonalnościami wspierającymi obywateli Ukrainy w serwisach Grupy Pracuj. Filtry ofert i oznaczenia dla kandydatów z Ukrainy zostały wdrożone także na platformie the:protocol, przeznaczonej dla profesjonalistów branży tech. Ponadto w systemie do rekrutacji eRecruiter wdrożone zostały formularze aplikacyjne i możliwość komunikacji z kandydatem w języku ukraińskim. Dzięki temu klienci przygotowując ogłoszenia o pracę mogą bezpłatnie wybrać opcję formularza w tym języku, a kandydat będzie otrzymywać z systemu od pracodawcy komunikaty po ukraińsku.

DESA Unicum organizuje specjalną aukcję charytatywną, z której cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie uchodźców ukraińskich, przybywających do Polski. Na apel DESA Unicum odpowiedziało wielu darczyńców współpracujących z domem aukcyjnym. Zebrane środki w całości zostaną przekazane Fundacji Ocalenie, a od licytowanych prac nie będzie pobierana opłata aukcyjna, podała spółka.

Na aukcji pojawią się prace takich uznanych artystów jak Magdalena Abakanowicz, Jan Dobkowski, Jerzy Nowosielski, Tomasz Ciecierski, Piotr Uklański, Paweł Kowalewski, Piotr Janas, Agata Bogacka, Agata Kus, Bartosz Kokosiński, Ewelina Ulanecka i wiele innych.

„Aukcja zostanie przeprowadzona stacjonarnie w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A, w dwóch sesjach, 9 i 18 marca. Formuła prelicytacji online przed każdą z sesji zostanie uruchomiona odpowiednio 6 i 11 marca na stronie www.desa.pl. Licytować można będzie online, przez aplikację oraz telefonicznie i przez zlecenie stałe. Aukcja transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum” – czytamy w komunikacie.

W obliczu wojny w Ukrainie i napływu do Polski ogromnej fali uchodźców wojennych działania Fundacji obejmą pracę na pierwszej linii wsparcia – podstawową pomoc socjalną i integracyjną nowo przybyłym w punktach recepcyjnych i na przejściach granicznych. Organizacja zapewni pomoc psychologiczną i prawną w Warszawie, Łodzi i Łomży, gdzie znajdują się Centra Pomocy Cudzoziemcom prowadzone przez Fundację Ocalenie. Lista działań zostanie poszerzona w miarę rozwoju sytuacji, podano także.

Związek Dealerów Samochodów jest w trakcie przygotowywania dealerskiej „mapy pomocy”, która stanowić będzie długofalową akcję pomagającą uchodźcom uciekającym przed wojną na Ukrainie, podał ZDS. Jak informują organizatorzy, celem nie jest pomoc doraźna, lecz długofalowa. W ramach akcji ma zostać zorganizowana ogólnopolska sieć środków wsparcia zorganizowana przy firmach dealerskich.

„Dealerska „mapa pomocy” ma docelowo stanowić akcję, którą poprowadzi rynek dealerski w ramach wsparcia dla nadciągającej fali ukraińskich uchodźców oraz wsparcia samej Ukrainy. Akcja przewiduje stworzenie listy firm dealerskich, które byłby w stanie udostępnić pojazdy potrzebne do transportu ludzi i towarów, wyznaczyć kierowców, lub też zapewnić legalne zatrudnienie dla przybywających osób, a nawet zakwaterowanie dla potrzebujących i ich rodzin” – czytamy w komunikacie.

Finalnie ma powstać mapa, z której będą mogły korzystać organizacje działające na rzecz pomocy uchodźcom, co pozwoli im na możliwe szybkie odnalezienie najbliższego punktu, który będzie w stanie udostępnić wyżej wymienione środki wsparcia.

„Na chwilę obecną chcemy zebrać deklaracje od dealerów, co mogą w najbliższych tygodniach zapewnić uchodźcom i Ukrainie – pojazdy, pracę, zakwaterowanie – a następnie punktowo w ramach konkretnej potrzeby pomagać. Jesteśmy w kontakcie z organizacjami które zajmują się statutowo pomocą ofiarom wojny, więc ta pomoc na pewno trafi tam gdzie powinna” – powiedział prezes Związku Dealerów Samochodów Paweł Tuzinek, cytowany w komunikacie.

Wszystkie salony motoryzacyjne, które będą w stanie zapewnić choćby jeden z wcześniej wspomnianych środków pomocy proszone są o kontakt z biurem Związku Dealerów Samochodów drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres biuro@zds.org.pl, co pozwoli omówić szczegóły współpracy na rzecz pomocy uchodźcom.

Źródło: ISBnews