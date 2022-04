Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 24 lutego do 12 kwietnia br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 2538 pociągów, w tym 2101 pociągów stałego kursowania i 437 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 12 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 528 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 362,4 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 166 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 12 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechało 1171 pociągów z uchodźcami, w tym 954 pociągi stałego kursowania i 217 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie prawie 391 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1 246 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Rachunek eKonto osobiste UA jest dostępny od 12 kwietnia. mBank wprowadził uproszczoną procedurę zakładania konta na podstawie dowodu lub paszportu ukraińskiego. Rachunek i karta do konta są darmowe. Jednocześnie bank we współpracy z fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wciąż prowadzi zbiórkę na pomoc ofiarom wojny. Klienci banku wpłacili dotąd na ten cel ponad 8,3 mln zł.

Nowy rachunek eKonto osobiste UA mogą otworzyć osoby, które przebywają na terenie Polski w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a nie zdążyły jeszcze uzyskać karty pobytu czy nr PESEL. mBank uprościł procedurę zakładania rachunku i skrócił listę niezbędnych dokumentów.

Rachunek można założyć na podstawie ukraińskiego dowodu osobistego lub paszportu w placówkach banku lub mFinanse. Do konta bank wyda kartę płatniczą, która pozwoli na swobodne płacenie w sklepach, internecie oraz wypłaty z bankomatów. Rachunek i karta są bezpłatne.

Konto oferowane jest wyłącznie jako rachunek indywidualny, a jego właściciel będzie miał aż 12 miesięcy na uzupełnienie dokumentów, a więc przekazanie karty pobytu czy nr PESEL.

IKEA uruchomiła program stażowy, zatrudniając 10 osób z doświadczeniem uchodźczym w sklepie na Targówku. Celem programu jest pomoc w zdobywaniu umiejętności na rynku pracy.

Dzięki zainicjowanemu przez IKEA programowi „Zwiększanie kompetencji zawodowych osób z doświadczeniem uchodźczym” (ang. „Refugee Skills for Employment”) Grupa Ingka na całym świecie odgrywa ważną rolę w zapewnianiu możliwości rozwojuosobom uchodźczym. Prowadzone przez IKEA działania mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy, a także zapewnienie wszystkim pracownikomi pracowniczkomrównych szans. Poprzez program, IKEA wspiera integrację oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowo rozwijając umiejętności językowe uchodźców i uchodźczyń. Przygotowania do programu w Polsce ruszyły już w 2019 roku i jest on jednym z elementów, który wpisuje się w szersze działania IKEA na rzecz różnorodności i włączania osób z doświadczeniem uchodźczym. Sklep na Targówku został pionierem projektu IKEA w Polsce.

IKEA jako pierwsza firma w Polsce systemowo podeszła do tematu włączania osób z doświadczeniem uchodźczym na rynku pracy. Program uruchomiono przy merytorycznym wsparciu Fundacji Ocalenie. W ramach przeprowadzonej rekrutacji w styczniu 2022 roku IKEA zatrudniła 10 osób w działach Logistyki, Kas, Relacji z Klientami oraz IKEA Food. Stażyści i stażystki dołączyli do organizacji z różnych stron świata: Iraku, Tadżykistanu, Białorusi, Pakistanu oraz Czeczenii. W kolejnej edycji programu, firma dąży do jeszcze większej różnorodności pod względem pochodzenia. W tym momencie planowane są działania włączające, skierowane do osób z Ukrainy, uciekających przed wojną.

„Chcemy, aby IKEA była miejscem, w którym każda osoba może być sobą, czuć się swobodnie oraz bezpiecznie. Doceniamy całe bogactwo różnorodnych doświadczeń płynących z różnych kultur oraz unikalne talenty każdej osoby pracującej w IKEA. Realizacja programu stażowego dla osób z doświadczeniem uchodźczym jest elementem naszej 3-letniej Strategii Różnorodności iWłączania w IKEA Retail w Polsce. Nasze podejście obejmuje 5 wymiarów różnorodności: płeć, wiek, orientację seksualną, sprawność fizyczną i psychiczną oraz pochodzenie etniczne. Projekt „Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń” odpowiada napotrzeby włączania osób o różnej narodowości i pochodzeniu etnicznym. Cieszy nas różnorodność, jaką te osoby wnoszą w nasze zespoły i po ponad miesiącu trwania programu z radością możemy powiedzieć, że zarówno dla pracowników i pracowniczek IKEA, jak i stażystów i stażystek jest to bardzo wartościowe i pozytywne doświadczenie” –mówi Susanna Romantsova, Liderka ds.Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA.

W ramach programu stażowego, uczestnicy i uczestniczki są zatrudnieni na umowie o pracę i korzystają z pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez IKEA. Biorą udział w kursie języka polskiego, a także otrzymują wsparcie psychologiczne, prawne oraz pomoc ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie. Po zakończeniu stażu osoby te będą mogły wziąć udział w otwartych rekrutacjach nazasadach ogólnych i kontynuować pracę w IKEA.

Opłaty za transport z najpotrzebniejszymi rzeczami dla Ukraińców stają się niebotycznie wysokie, i paradoksalnie, fundacje powołane do tego, nie mają środków finansowych ani darczyńców. W takiej sytuacji znalazła się Fundacja Fundamenty, która cyklicznie wysyła na Ukrainę żywność, leki i ubrania, a ostatnio sfinansowała transport agregatu prądotwórczego, który był potrzebny na oddziale dziecięcym szpitala onkologicznego w Kijowie.

– Dzięki staraniom wielu ludzi dobrego serca na Ukrainę płynie najpotrzebniejsza pomoc. Jesteśmy dumne z tego, że udało nam się dostarczyć agregat prądotwórczy, dzięki któremu teraz, w wojennej rzeczywistości, lekarzom łatwiej ratować życie dzieci chorych na raka. Sprzęt ten, wielkości kontenera morskiego, przejechał drogę z Holandii do Kijowa. Niestety wojna powoduje, że koszty transportu są coraz większe i fundacjom coraz trudniej uzbierać odpowiednie fundusze. Paradoksalnie doszliśmy do sytuacji, w której jest co wysłać, ale nie ma jak, lub transport jest droższy od wartości darów. Apelujemy więc, by powstała nowa inicjatywa pomocy Ukrainie, czyli aby ludzie i firmy wpłacali na konta wybranych fundacji pieniądze na zorganizowanie i opłacenie transportów humanitarnych – mówi Sylwia Sawicka, Prezes Fundacji Fundamenty.

Fundacja Fundamenty ma w planach kolejne transporty rzeczy pierwszej pomocy, jak i sprzętu medycznego do Lwowa. Ponadto organizacja będzie pomagać Ukrainkom w znalezieniu pracy na polskim rynku i zaadaptowaniu się w naszym kraju.

– Serdecznie prosimy o wpłaty na konto Fundacji Fundamenty 36 1020 1260 0000 0902 0208 0927. Każda pomoc jest na wagę nawet nie złota, a życia – dodaje Sylwia Sawicka.

Fundacja Fundamenty powstała w 2021 roku i jej celem jest niesienie szeroko rozumianej pomocy ekonomicznej i edukacyjnej, szczególnie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i na rynku pracy. Misja fundacji obejmuje nie tylko pomoc dzieciom i młodzieży, ale także osobom dorosłym i seniorom.

Gaz-System na swoim profilu na Twitterze: Włączamy się w #PomagamUkrainie. Do Fundacji @Salvatti_pl oraz Fundacji Sióstr Św. Dominika, trafiły środki finansowe przekazane przez pracowników oraz spółkę na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dodatkowo spółka przekazała artykuły spożywcze i środki higieniczne @PolskiCK. Włączyliśmy się również w pomoc dla operatora przesyłowego . Za pośrednictwem @RARS_GOV_PL przekazano dla GTSOU agregaty prądotwórcze i nowoczesny sprzęt informatyczny.

Źródło: ISBnews