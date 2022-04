Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 24 lutego do 29 kwietnia br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 3321 pociągów, w tym 2863 pociągi stałego kursowania i 457 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 29 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 716 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 547,2 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 168,8 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 29 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechały 1661 pociągi z uchodźcami, w tym 1408 pociągów stałego kursowania i 253 pociągi specjalne, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 543 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1 554,1 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

W Warszawie odbyły się XV Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe. Głównym tematem wydarzenia była pomoc Ukrainie w trakcie wojny oraz odbudowa po jej zakończeniu. Podczas Forum zostało podpisanie memorandum o współpracy w ramach dostaw pomocy humanitarnej do Ukrainy przez terminal kolejowy w Dorohusku. Organizatorami Forum były Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz Grupa Prawnicza EUCON. Polska Agencja Inwestycji i Handlu była współorganizatorem wydarzenia, a patronat and nim objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ambasada Ukrainy w Polsce.

– Polska jest w UE liderem dostaw produktów na Ukrainę. Jako PAIH jesteśmy zaangażowani w pomoc. Otworzyliśmy przestrzeń coworkingową dla ukraińskich firm, by mogły realizować w spokoju swoją działalność. Z rządem Ukrainy uruchamiamy kolejne inicjatywy. Mamy wiele pozytywnych sygnałów od polskich przedsiębiorców w kwestii odbudowy Ukrainy. To wielkie wyzwanie, które będzie wymagać koordynacji ze strony państwowej i decyzji inwestycyjnych polskich przedsiębiorców – powiedział prezes PAIH Krzysztof Drynda.

W trakcie wydarzenia podpisane zostało także memorandum trójstronne pomiędzy PKP Cargo, Wołyńską Obwodową Administracją Wojskową oraz Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Celem porozumienia jest ułatwienie zbiórki, transportu i dystrybucji pomocy humanitarnej dla Ukrainy przez terminal kolejowy w Dorohusku.

Związek Banków Polskich i Kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień i Littler Global przygotowali poradnik, który ma na celu ułatwić uchodźcom z Ukrainy pobyt w Polsce.

„Wśród zagadnień, które omówiliśmy znalazły się m.in. kwestie możliwości wjazdu na terytorium Polski, legalizacji pobytu, uzyskania numeru PESEL, założenia konta w banku czy profilu zaufanego. Publikacja jest zbiorem aktualnych przepisów, które uchwalono, żeby pomóc Państwu w tej trudnej sytuacji. Warto zapoznać się także z informacjami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. To szczególnie ważne w czasach, gdy wojna rozgrywana jest także w cyberprzestrzeni” – czytamy we wstępie.

Wśród ułatwień, które przygotowały banki – chociaż oferta poszczególnych z nich może się nieco różnić, znalazły się m.in. czasowo bezpłatne prowadzenie konta, brak prowizji przy wypłatach gotówki z bankomatów czy przelewach na ukraińskie konta, uproszczenie procedur (wystarczy jeden dokument). Wiele banków posiada też ukraińską wersję strony internetowej i infolinię. Piszemy również o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach można wymienić hrywny na polskie złote. Związek Banków Polskich przygotował także ukraińskojęzyczną wersję Systemu Zastrzegania Karta. Jeśli zgubią Państwo swoją kartę płatniczą, którą wydał polski bank lub zostanie ona skradziona, natychmiast należy zadzwonić pod numer (+48) 828-828-828.

Źródło: ISBnews