Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Od 24 lutego do 12 maja br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 3889 pociągów, w tym 3419 pociągów stałego kursowania i 470 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 12 maja br., ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 876 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym prawie 706 tys. pociągami stałego kursowania i prawie 171 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Obserwujemy zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii. Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 12 maja br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechało 2030 pociągów z uchodźcami, w tym 1763 pociągi stałego kursowania i 267 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie blisko 659 tys. osób.

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1 802,2 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, przeznaczył kolejny 1 mln USD na utworzony w marcu tego roku specjalny fundusz pomocy humanitarnej UkraineHelpFund. Obecna wartość tego funduszu, w ramach którego ASBIS dostarcza pomoc humanitarną na Ukrainę wynosi 2 mln USD.

Dzięki podwyższonej kwocie ASBIS przekazał Ukrainie m.in. kolejnych 10 w pełni wyposażonych ambulansów (w sumie 20 ambulansów), nowoczesne, mobilne, zasilane na baterie urządzenie rentgenowskie RAFALE DR oraz kolejne transporty najbardziej potrzebnych produktów medycznych i przemysłowych.

Od początku wojny w Ukrainie ASBIS aktywnie niesie pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym i poszkodowanym w trakcie działań wojennych. W ramach utworzonego specjalnego funduszu UkraineHelpFund, każdego tygodnia wysyłane są na Ukrainę ciężarówki do najbardziej potrzebujących miast, szpitali i ośrodków w Ukrainie.

Do tej pory Grupa dostarczyła 20 w pełni wyposażonych karetek, gotowych do niesienia natychmiastowej pomocy, mobilne, zasilane na baterie urządzenie rentgenowskie RAFALE DR oraz ponad 27 000 zestawów medycznych i pierwszej pomocy, produkty technologiczne, takie jak generatory prądu i power banki, oraz wiele innych niezbędnych rzeczy, w tym m.in. koce, śpiwory, materace, a także najbardziej potrzebne artykuły spożywcze.

„Skupiamy się na pomocy humanitarnej oraz dostarczeniu takich urządzeń, które będą niosły realną pomoc ofiarom obecnego konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Współpracujemy z fundacjami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rządowymi, od których otrzymujemy dokładne informacje, jakie produkty lub urządzenia są najbardziej potrzebne. Mamy pewność, że trafiają one do najbardziej potrzebujących i od razu są wykorzystywane do ratowania zdrowia i życia ludzkiego” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

Źródło: ISBnews