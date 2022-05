Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Od 24 lutego do 16 maja br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 4068 pociągów, w tym 3594 pociągi stałego kursowania i 474 pociągi dodatkowe.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 16 maja br., ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 932 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 761 tys. pociągami stałego kursowania i 171,2 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Obserwujemy zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 16 maja br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechały 2144 pociągi z uchodźcami, w tym 1874 pociągi stałego kursowania i 270 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 697 tys. osób.

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1 886,5 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Na zaproszenie wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka przebywał w Warszawie minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi. Szefowie resortów rolnictwa Polski i Ukrainy spotkali się osobiście, aby kontynuować rozmowy w sprawie możliwości wsparcia ukraińskiego rolnictwa w obliczu rosyjskiej agresji, a także omówić warunki wzajemnej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi.

Ministrowie omówili kwestię przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywnościowego w związku wojną w Ukrainie. W tym kontekście podkreślono duże znaczenie udrożnienia szlaków transportowych dla ukraińskich towarów. Wicepremier Kowalczyk poinformował ministra Solskiego o wprowadzonych i planowanych ułatwieniach w przewozie i kontroli granicznej towarów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Minister Solski przedstawił sytuację na rynkach rolnych Ukrainy, w tym głównie zbóż, i zaapelował o dalsze wspólne działania w celu przyspieszenia odpraw towarów na przejściach granicznych. Podziękował też za dotychczasową ścisłą współpracę w dziedzinie rolnictwa, okazywaną z polskiej strony pomoc oraz przyjęte i planowane rozwiązania wspierające ukraiński sektor rolno-spożywczy w tym trudnym okresie.

Na zakończenie spotkania szefowie rolnictwa obu krajów podpisali Wspólne Oświadczenie dotyczące zacieśniania współpracy w sektorze rolnym. W dokumencie jest zawarta m.in. deklaracja strony ukraińskiej uznania regionalizacji Polski wobec ASF do końca czerwca 2022 r.

Ukraina jest ważnym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych, ale jeszcze większym dostawcą tych towarów na rynek polski (w 2021 r. import wyniósł 930,4 mln euro – o 7 proc. więcej wobec 2020 r.). W 2021 r. saldo dla Polski było ujemne i wyniosło 119,1 mln euro. W eksporcie dominowały: sery i twarogi (97,2 mln euro – 12 proc. polskiego eksportu rolnego do Ukrainy), produkty używane do karmienia zwierząt, czekolada i przetwory zawierające kakao, kawa oraz przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione z grupy CN 2106.

Polish-Ukrainian Startup Bridge otworzył nabór startupów do nowej inicjatywy pt. „PUSB for #techfugees”. Ukraińskie projekty zainteresowane tymczasową relokacją do Polski mogą otrzymać m.in. pomoc finansową, dostęp do przestrzeni coworkingowej w Warszawie czy też wsparcie w znalezieniu potencjalnych inwestorów. Do udziału zapraszają przedsiębiorców na wczesnych etapach rozwoju (pre-seed lub seed), dla których dostęp do polskiego rynku może być kluczową szansą na rozwój w obliczu wojny. Rekrutacja trwa do 6 czerwca 2022 pod linkiem. Uczestnictwo w inicjatywie jest bezpłatne.

Celem Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) jest identyfikacja najlepszych pomysłów biznesowych, a następnie ich akceleracja w trakcie szkoleń prowadzonych przez doświadczonych ekspertów z Polski. Dodatkowo młodym przedsiębiorcom zza wschodniej granicy projekt ułatwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami funduszy Venture Capital. Projekt prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej finansowany jest z programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

– Dla nas, jak dla wielu, wojna w Ukrainie stała się poważnym wyzwaniem, które doprowadziło do zmian w działalności PUSB. Od pierwszych dni zaczęliśmy otrzymywać prośby o pomoc od startupów, które były już zaangażowane w nasz projekt lub dopiero planowały dołączyć do nas w tym roku. To pozwoliło nam dokładnie zrozumieć, czego oni potrzebują i jakiego wsparcia możemy im udzielić. Wtedy zrodził się pomysł na realizację PUSB for #techfugees. Mamy nadzieję, że udział w inicjatywie pomoże ukraińskim założycielom stanąć na nogi i wesprzeć swój kraj w odbudowie już w niedługiej przyszłości – powiedział Łukasz Wawak, kierownik projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge.

Nowa inicjatywa projektu – PUSB for #techfugees – skupia się na startupach we wczesnych fazach rozwoju (na tzw. etapie pre-seed i seed), które chcą i mają możliwość tymczasowej relokacji z Ukrainy do Polski lub już to zrobiły. Wśród wszystkich chętnych w czerwcu organizatorzy wybiorą 15 zespołów. Przy ocenie zgłoszeń największą uwagę zwracać będą na wpływ na odbudowę Ukrainy, skalowalność biznesu oraz potencjał do rozwoju na rynku polskim.

We wtorek, 17 maja, nastąpi otwarcie warszawskiego centrum Diia.Business Warsaw! Centrum, wspierające ukraińskich przedsiębiorców, powstaje we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz przy wsparciu firmy Mastercard.

Źródło: ISBnews