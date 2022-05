Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Od 24 lutego do 18 maja br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 4165 pociągów, w tym 3689 pociągów stałego kursowania i 476 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 18 maja br., ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono prawie 952 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 780 tys. pociągami stałego kursowania i 171,4 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Obserwujemy zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 18 maja br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechało 2198 pociągów z uchodźcami, w tym 1926 pociągów stałego kursowania i 272 pociągi specjalne, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie prawie 713 tys. osób.

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity skorzystało 1929 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Fundacja Ukraina – inicjatywy i projekty, w które angażuje się organizacja

1. Zaplanowane na najbliższe dni

– Już w ten piątek 20 maja w Krakowie odbędzie się event dobroczynny „Unity4Ukraine”. Podczas wydarzenia zainicjowanego przez Unity Group i Fundację Ukraina przewidziana jest przestrzeń networkingowa oraz aukcja charytatywna m.in. dzieł ukraińskich i polskich artystów połączona ze zbiórką funduszy na wsparcie działalności Fundacji Ukraina. Zebrane środki zostaną przekazane na działania wspierające aklimatyzację rodzin ukraińskich w Polsce oraz pracę zespołów kryzysowych (dedykowanych m.in. do pomocy humanitarnej). Patronat nad wydarzeniem objęło miasto Kraków oraz Manggha – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej.

2. Realizowane w ostatnich dniach

– Fundacja Ukraina we współpracy z Uniwersytetem Wrocławski uruchomiła darmowe kursy języka polskiego dla uchodźców. Ruszyła pierwsza edycja, już są planowane kolejne.

– 14 maja w Gorzowie miała miejsce charytatywna aukcja malarstwa, zorganizowana we współpracy z artystami grupy Artyści dla Ukrainy – Gorzów dla Ukrainy. W ramach aukcji pozyskano ponad 46 tys. zł na rzecz Fundacji Ukraina z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie.

– Także 14 maja Fundacja Ukraina wzięła udział w Dniu Odry we Wrocławiu

– Rozpoczęliśmy planowanie organizacji półkolonii dla dzieci uchodźców i migrantów w najbliższe lato. Do organizacji między innymi dołączą asystentki kulturowe, pracujące w szkołach we Wrocławiu.

– 18 maja Fundację Ukraina odwiedzili przedstawiciele organizacji UNICEF. Fundacja spodziewa się nawiązania współpracy w sprawie pomocy ukraińskim dzieciom i ich rodzicom.

– Trwają przygotowania do Targów Pracy dla migrantów (zaplanowane na 4 czerwca).

– Fundacja Ukraina kontynuuje zbiórkę pomocy humanitarnej oraz dalsze przekazanie darów do Ukrainy.

SOS Wioski Dziecięce tworzą pierwszy w Polsce dom dla ewakuowanych dzieci z domów dziecka z Ukrainy. Dom dla dzieci z domów dziecka w Ukrainie pieczy instytucjonalnej powstanie przy Placu Litewskim w Lublinie, gdzie jeszcze niedawno mieścił się bank. Pierwsze dzieci wraz z opiekunami wprowadzą się tam już w drugiej połowie czerwca.

Większość dzieci z ukraińskiej pieczy instytucjonalnej w Polsce mieszka w hotelach i ośrodkach wczasowych.

„Przed nami sezon wakacyjny, a większość z tych grup przebywa w centrach wypoczynkowych, hotelach często daleko od dużych miast. Czyli daleko od specjalistów, lekarzy, terapeutów. Często ze zbyt małą liczbą przemęczonych opiekunów. To właśnie dla tych dzieci szykujemy jako SOS miejsca w większych miastach, gdzie będziemy mogli zagwarantować im nie tylko lepsze warunki, ale i pomoc specjalistów oraz wykwalifikowanej kadry. Tam też stworzymy Centra Specjalistyczne SOS, by inne dzieci mogły przyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne, a opiekunowie na szkolenia. – mówi Anna Choszcz-Sendrowska, dyrektorka działu komunikacji i PR Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Obecnie w SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce mieszkają 173 osoby z Ukrainy, w tym 123 to dzieci. Są to głownie rodziny zastępcze i dzieci ewakuowane z sierocińca spod Kijowa, wraz ze swoimi opiekunami. Stowarzyszenie wspiera 200 rodzin zastępczych z Ukrainy.

Stowarzyszenie stworzy kolejne domy dla dzieci, z pieczy instytucjonalnej i rodzin zastępczych z Ukrainy, a wraz z nimi Centra Specjalistyczne SOS, jedno z takich miejsc działa już w Kraśniku.

