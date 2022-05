Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Od 24 lutego do 19 maja br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 4214 pociągów, w tym 3737 pociągów stałego kursowania i 477 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 19 maja br., ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono prawie 961 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 789 tys. pociągami stałego kursowania i 171,5 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Obserwujemy zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 19 maja br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechało 2225 pociągów z uchodźcami, w tym 1952 pociągi stałego kursowania i 273 pociągi specjalne, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie prawie 720 tys. osób.

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity skorzystało 1 951 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Blisko 4 tys. metrów kwadratowych – taką przestrzeń w Warszawie udostępnił Alior Bank na rzecz pomocy osobom z Ukrainy. W powstałym przy ul. Towarowej 25a Centrum Pomocy oferowana będą wsparcie psychologiczne, kursy językowe i wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy. Na dwóch kondygnacjach działać będzie Caritas Polska i należące do niego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Otwarty 19 maja br. ośrodek mieści się przy ul. Towarowej 25a w Warszawie, w danej centrali Alior Banku. Będzie czynny 5 dni w tygodniu w godzinach 8–17. W budynku będzie znajdować się również bezgotówkowy oddział Alior Banku. Przy pomocy doradców uchodźcy będą mogli otworzyć konto, wystąpić o kartę płatniczą lub dokonać przelewu.

Centrum Pomocy to kolejny krok Banku w kierunku jeszcze bardziej uporządkowanego i systemowego wparcia obywateli Ukrainy. Udostępniona przez Alior Bank przestrzeń, licząca blisko 4 tys. metrów kwadratowych, została odświeżona i zagospodarowana jako miejsce kompleksowej pomocy koordynowanej zarówno przez organizacje pożytku publicznego, jak i inne podmioty realizujące inicjatywy edukacyjne.

– Od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę, wszyscy staramy się pomóc zaatakowanym. Jako Alior Bank zrobiliśmy już sporo. Niespełna miesiąc od rozpoczęcia wojny, udostępniliśmy władzom lokalnym 10 budynków na terenie całej Polski, które mogą zostać przekształcone w placówki edukacyjno-opiekuńcze. Otwarte dziś Centrum Pomocy na Towarowej jest więc już kolejną – największą – nieruchomością, którą zaadaptowaliśmy na rzecz wsparcia naszych sąsiadów. Przy zaangażowaniu partnerów, stworzyliśmy wyjątkowe miejsce, w którym każdy potrzebujący, będzie mógł uzyskać niezbędne informacje i opiekę. Trwają prace nad kolejnymi inicjatywami, które uruchomimy w tym miejscu. Pomogą one obywatelom Ukrainy szybciej odnaleźć się w Polsce – mówi Grzegorz Olszewski, Wiceprezes Alior Banku, kierujący pracami zarządu.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Caritas Polska, obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Aby wesprzeć wszystkich chętnych w aktywizacji zawodowej, Caritas Polska zorganizuje w Centrum kursy językowe oraz punkt pośrednictwa pracy. Dodatkowo, dla osób biorących udział w szkoleniach lub załatwiających niezbędne formalności, powstanie miejsce opieki i animacji dla dzieci.

– Dobra lokalizacja i duża powierzchnia nowej siedziby Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom pozwolą nam na organizowanie wsparcia na skalę odpowiadającą obecnym potrzebom, które w ostatnich miesiącach, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, bardzo wzrosły. Cieszymy się z tej współpracy i dziękujemy naszym partnerom za umożliwienie nam rozwoju naszego Centrum. Jestem przekonana, że to miejsce szybko stanie się ważnym punktem na mapie pomocowych przedsięwzięć realizowanych w Warszawie – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Jak dodaje ks. Iżycki, Caritas Polska od początku kryzysu spowodowanego rosyjską agresją na Ukrainę, Caritas wspiera uchodźców z tego kraju: organizuje pomoc na granicy, przyjmuje ich w swoich ośrodkach, wysyła transporty humanitarne do wielu ukraińskich miast i regionów.

– Obiekt Alior Banku, który został udostępniony dla Ukraińców to wspaniała współpraca między podmiotami spółek skarbu państwa a organizacjami pozarządowymi takimi jak Caritas. Ta największa organizacja pomocowa w Polsce przygotowała punkt, który będzie pomagał uchodźcom w dostosowaniu się do warunków bytowych w Polsce – powiedział wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda w rozmowie z ISBnews.TV.

Minister wyliczył, że działa punkt opieki nad dziećmi, punkt finansowy, punkt nauki języka, punkt doradztwa zawodowego. Celem jest to, aby przebywający w Polsce Ukraińcy mogli sobie stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do normalności.

– Wiemy, że tego poziomu normalności osiągniemy nigdy, ale będziemy ich wspierać w tym, by ta trudna sytuacja w jakiej się znaleźli przebiegała dla nich w jak najdogodniejszych warunkach – dodał.

Jego zdaniem Caritas Polska ma takie punkty w swojej strukturze w każdym mieście wojewódzkim, ale do tej pory nie musiał się mierzyć z taką skalą imigrantów i uchodźców. Więc punkty w różnych miejscach są rozbudowywane albo korzystają ze współpracy jak z Alior Bankiem czyli otrzymują do dyspozycji nieruchomość, gdzie będą mogli prowadzić swoje działania.

Takie wsparcie też będzie w innych miejscach, wiemy, że musimy przejść do pomocy Ukraińcom w sposób systemowy. Pierwszą pomoc nazwijmy ją taka wprost humanitarną mamy za sobą, a dzisiaj musimy martwić się o to, żeby mogli znaleźć pracę, osiagnąć jakiś poziom samodzielności – podsumował Rabenda.

Bank Pekao S.A. chcąc umożliwić obywatelom Ukrainy sprawniejsze funkcjonowanie w Polsce, wprowadził możliwość aplikowania o świadczenie wychowawcze 500+ przy pomocy bankowości internetowej i mobilnej. Rozwiązanie to dotyczy zarówno obywateli Ukrainy i ich małżonków , którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, jak również tych osób, które mieszkały w Polsce przed 24 lutego 2022 r. Warunkiem jest, żeby dziecko przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.

Bank Pekao od początku wybuchu wojny w Ukrainie wspiera uchodźców oraz osoby szukające bezpiecznego schronienia w naszym kraju. Obowiązująca oferta – skierowana do Ukraińców obecnie mieszkających w Polsce – zawiera szereg udogodnień i ułatwień, które mają pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Obywatele Ukrainy mogą otworzyć w Banku Pekao jedno z dwóch kont: Przekorzystne lub Pomocne. Konto Przekorzystne to uniwersalny, wielofunkcyjny rachunek, który odpowiada na potrzeby szerokiego grona użytkowników. Bank uprościł maksymalnie procedurę jego otwarcia dla obywateli Ukrainy – wystarczy jeden dokument identyfikujący np. paszport. Konto Pomocne to propozycja banku dla tych osób, które nie posiadają dokumentów potrzebnych do założenia konta Przekorzystnego, a więc paszportu międzynarodowego czy dowodu osobistego ID Cards. Przy jego zakładaniu procedura jest jeszcze prostsza – akceptowane są również dokumenty inne niż paszport, w tym m.in. paszport wewnętrzny – grażdański paszport ukraiński, certyfikat potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Ukrainy dla obywatela innego kraju, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub tymczasowy polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie wydawane przez Konsulat, potwierdzenie o nadaniu numeru PESEL lub aplikacja mObywatel.

Oba konta pozwalają na sprawną realizację potrzeb finansowych – wpływów z otrzymanych świadczeń pomocowych, dokonywanie bieżących płatności kartami lub przez bankowość elektroniczną. Ważne jest, że za ich prowadzenie Bank Pekao nie pobiera opłat. Bank zniósł – dla obywateli Ukrainy – zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. Posiadając konto Przekorzystne istnieje także dodatkowa możliwość posiadania subkonta w 4 różnych walutach (USD, EUR, CHF, GBP) i wymiana walut po korzystnych kursach. Bank nie pobiera również prowizji/marży za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą.

Od początku napaści Rosji na Ukrainę, Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom zaatakowanego sąsiada. Na bezprecedensową w historii sektora ubezpieczeniowego akcję dystrybucji polis OC komunikacyjnego dla pojazdów uchodźców, za które składki pokryło PZU, ubezpieczyciel przeznaczył 7,5 mln zł. Kolejne 4,5 mln zł to kwota wsparcia rzeczowego przekazanego Ukraińcom. – Odpowiedzialność i wrażliwość społeczna to znak rozpoznawczy marki PZU, dlatego szeroko włączyliśmy się w ogólnonarodową akcję solidarności z Ukrainą. Ogromne zainteresowanie Ukraińców oferowanym przez PZU 30-dniowym OC granicznym pokazało, jak bardzo potrzebne były działania, które ludziom uciekającym przed wojną rozwiązywały praktyczne problemy. Przy tej okazji, raz jeszcze chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy, szczególnie zaś agentom i pracownikom PZU, którzy nieprzerwanie przez dwa miesiące dyżurowali na przejściach granicznych – mówi Beata Kozłowska-Chyła.

Ponadto wszyscy uchodźcy ukraińscy mogą korzystać z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, badań oraz konsultacji specjalistycznych w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie, które świadczą usługi w ramach NFZ. Grupa PZU jest również operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu dla obywateli Ukrainy. Udostępniła też mobilne punkty medyczne w Medyce i Przemyślu. Całkowity rozmiar pomocy Grupy PZU dla Ukraińców przekroczył 12 mln zł.

Ubezpieczyciel pomaga również pracownikom swoich spółek na Ukrainie i ich rodzinom. Do dziś do Polski dotarło ok. 130 osób, w tym ponad 40 dzieci. Są one pod opieką Grupy PZU, która zapewnia im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów, środki niezbędne do życia oraz plan aktywizacji zawodowej. Grupa PZU prowadzi działalność na Ukrainie od roku 2005 poprzez grupę PZU Ukraina, którą tworzą spółki: ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie oraz assistance. W 2021 r. składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły 1,3% całego przypisu składki Grupy PZU. Spółki zależne na Ukrainie w chwili wybuchu wojny zatrudniały ok. 800 osób i miały 103 placówki, w tym 87 własnych. Nadal działa większość placówek własnych, a połowa pracowników PZU Ukraina pracuje w miarę możliwości zdalnie. Ukraińskie spółki PZU regulują na bieżąco zobowiązania pracownicze, podatkowe, rozliczenia z partnerami oraz inne, płynność finansowa jest zapewniona. Ukraińscy klienci mogą kupować obowiązkowe OC komunikacyjne, AC, ubezpieczenia turystyczne wymagane przy wyjazdach za granicę i Zielone Karty. Działają centra kontaktowe i infolinie assistance.

ERGO Hestia rozpoczęła nowy, ogólnopolski program „Marzenia Mamy”, którego celem jest wspieranie w procesie adaptacyjnym dzieci i ich mam, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Podczas warsztatów będą uczyć się, jak odnaleźć się w nowej i trudnej dla nich sytuacji, a także poprzez rozwój emocjonalny i twórczy budować wiarę w siebie. Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-14 lat. Powstał dzięki współpracy Fundacji Artystyczna Podróż Hestii z artystami i terapeutami. Realizowany jest we współpracy z Fundacją Integralia. Projekt wpisuje się w strategię ESG prowadzoną przez sopockiego ubezpieczyciela.

– W związku z trwającą wojną tysiące ukraińskich dzieci znalazło bezpieczne miejsce zamieszkania w Polsce. Wielu z nich zostało wychowankami przedszkoli i szkół, jednakże ich bagaż trudnych przeżyć, emocji i doświadczeń jest bardzo duży. Co za tym idzie pojawiają się też trudności adaptacyjne. Nasze warsztaty będą pomagać je przezwyciężać – mówi Daria Uljanicka, Członek Zarządu Fundacji Integralia.

Program warsztatów „Marzenia Mamy” zbudowany jest w oparciu o założenia arteterapii – psychoterapii wykorzystującej dziedziny artystyczne. Ich celem jest angażowanie dzieci do zabaw, w których dziecko poprzez kontakt ze sztuką może nabrać pewności siebie i dystansu. Warsztaty „Marzenia Mamy” są prowadzone przez polskich i ukraińskich doświadczonych edukatorów i arteterapeutów z udziałem artystów z Polski i Ukrainy. Program obecnie jest realizowany w Sopocie, Warszawie i Rzeszowie. Następne punkty są już tworzone w Łodzi oraz Kaliszu.

Najnowszy produkt Sodexo Benefits and Rewards Services Polska – przedpłacona Karta Pomoc umożliwia uchodźcom zaopatrzenie się w najpotrzebniejsze artykuły. Odpowiada na nasilające się wyzwania logistyczne stojące przed organizacjami humanitarnymi. Karta już trafia do stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji non-profit. Przedpłacone Karty Pomoc będą wydawane uchodźcom z Ukrainy i innych krajów objętych wojną, którzy szukają pomocy w Polsce.

– Już w pierwszych dniach wojny w Ukrainie docierały do nas sygnały od organizacji pomocowych, że konieczne są rozwiązania ułatwiające logistykę i rozdysponowywanie środków. W odpowiedzi na potrzeby środowiska NGOs przygotowaliśmy przedpłaconą Kartę Pomoc, która jest bezpieczną i najszybszą formą dystrybucji funduszy wsparcia – mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. – Karty przedpłacone ułatwiają natychmiastowe przekazanie pomocy potrzebującym, którzy często pozostają bez środków do życia. Mając kartę, uchodźca zyskuje swobodę wyboru, na co potrzebuje przeznaczyć środki. Może zakupić rzeczy, które uważa za najpotrzebniejsze w jego aktualnej sytuacji. To jeden z elementów budowania poczucia sprawczości, które zostało mu odebrane z powodu wydarzeń w rodzimym kraju.

Jak zapewniają przedstawiciele Sodexo, korzystanie z Karty Pomoc jest bardzo proste dla użytkownika (obywatela/obywatelki kraju objętego wojną) i nieangażujące dla przekazującego (organizacji non-profit). Natychmiast po otrzymaniu karty można nią płacić w sklepach stacjonarnych. Karta umożliwia też robienie zakupów online. Doładowanie odbywa się zbiorczo, w terminie wskazanym przez organizację, dzięki czemu zapewniony jest najwyższy poziom bezpieczeństwa. Istnieje możliwość wielokrotnego doładowania – nie są więc konieczne spotkania, by przekazać dodatkowe środki, wystarczy, że organizacja ponownie zasili karty. Sodexo zadbało również o kwestie związane z komunikacją – infolinia i aplikacja mobilna dostępne są w języku ukraińskim, co stanowi duże udogodnienie zarówno dla organizacji, jak i jej podopiecznych. Do karty dołączona jest również ulotka w języku ukraińskim opisująca jej funkcjonalności. Dzięki temu, że użytkownik samodzielnie zarządza środkami na karcie, wzrasta jego samoocena i poczucie niezależności. Z kolei organizacje zyskują odciążenie w codziennych zadaniach.

Oferteo na co dzień łączy firmy świadczące usługi w różnych kategoriach z klientami, jednak w obliczu wojny w Ukrainie i chęci trwałego wsparcia uchodźców udostępnia swoją platformę w celu stworzenia im szansy na legalne znalezienie pracy w Polsce. W ramach projektu „Oferteo Praca” potencjalni pracodawcy mogą bezpłatnie zgłosić chęć zatrudnienia pracownika z Ukrainy bezpośrednio na praca.oferteo.pl. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do 500 tys. przedsiębiorców współpracujących z Oferteo, ale dopuszcza składanie ofert przez podmioty i osoby fizyczne niezainteresowane świadczeniem usług związanych z podstawową działalnością platformy, a które chcą zatrudnić obywatela Ukrainy. Na platformie dostępna jest funkcja automatycznego tłumacza oraz przydatne dokumenty i dwujęzyczne wzory umów.

– Do tej pory Polacy pokazali swoją solidarność z Narodem Ukraińskim, organizując zbiórki oraz zapraszając obywateli tego państwa do swoich mieszkań i domów. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w dłuższej perspektywie doraźna pomoc i zrzutki nie będą wystarczające. Uchodźcy, aby spokojnie żyć na własny rachunek, potrzebują pracy, która zapewni im przynajmniej namiastkę stabilizacji. Wykorzystując nasze zasoby i zasięg platformy, chcemy zachęcić ponad 500 tysięcy firm zarejestrowanych na Oferteo.pl do zamieszczania swoich ogłoszeń o pracę. Wierzymy, że zaangażowanie naszej społeczności w tę akcję, będzie nie tylko wyrazem solidarności z Ukrainą, ale też może przynieść im wymierne korzyści, w postaci zaangażowanych pracowników. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami i otwartością jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego – komentuje Karolina Leguła-Leszczyńska, odpowiadająca za zarządzanie marką w Oferteo.

W tym celu uruchomiona została dedykowana strona praca.oferteo.pl, na której zainteresowani zatrudnieniem pracownika z Ukrainy mogą publikować bezpłatnie oferty pracy. Ponieważ podstawowym problemem może być bariera językowa, wprowadzona została możliwość automatycznego tłumaczenia ofert na język ukraiński. Analogicznie w przypadku aplikowania kandydata na dane ogłoszenie w języku ukraińskim, potencjalny pracodawca otrzyma na swój adres mailowy przetłumaczoną wiadomość – po polsku.

Wykonawcy współpracujący z Oferteo za pośrednictwem prostego kreatora w kilku krokach mogą zamieścić swoje ogłoszenie. Nowe osoby, które chcą zaoferować pracę, muszą założyć darmowe konto na platformie w celu publikacji oferty.

