Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

PKP wprowadziły udogodnienia w obsłudze obywateli Ukrainy, którzy przybywają na stołeczny Dworzec Centralny. Przeniesienie strefy gastronomicznej do ogrzewanego namiotu pozwoliło na zwiększenie powierzchni dla osób oczekujących w hali głównej.

Dla jak najlepszej obsługi pasażerów przybywających z Ukrainy na stołeczny Dworzec Centralny kolejarze wspólnie z służbami wojewody, KGHM we współpracy z organizacjami pomocowymi wprowadziły zmiany w funkcjonowaniu obiektu i w jego najbliższego otoczenia. Najważniejsze udogodnienia to:

• rozstawienie obok dworca ogrzewanego namiotu KGHM, w którym są wydawane posiłki i napoje oraz zapewnione zostały miejsca do siedzenia i spożywania posiłków,

• udostępnienie (przez Urząd Miasta) dodatkowych przenośnych toalet na parkingu przy dworcu,

• wyznaczenie parkingu dla zaopatrzenia wolontariuszy,

• utworzenie punktu medycznego w holu głównym dworca (wydzielone pomieszczenie),

• wyznaczenie na antresoli strefy odpoczynku (strefa ciszy) dla osób dłużej oczekujących,

• wyznaczenie na I piętrze wydzielonej strefy dla kobiet z dziećmi,

• utworzenie zarządzanej przez służby wojewody strefy informacyjnej (przy filarach w holu głównym), w której znajdują się: informacja ogólna, informatorzy PKP Intercity (rozkład jazdy pociągów), wolontariusze, tłumacze, operatorzy telefonii komórkowych (karty SIM),

• zwiększenie przepustowości bezpłatnego Wi-Fi na dworcu.

Rusza akcja „Wspieram Ukrainę”. Osoby, które chcą przekazać pieniądze, mogą to zrobić szybko i łatwo BLIK-iem poprzez stronę www.blik.com/wspieramukraine.

Środki trafią do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania związane z ochroną kraju i obywateli. Możliwe to jest dzięki uruchomieniu specjalnego rachunku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Transakcje są rozliczane przez operatora płatności Tpay, który nie podbiera za nie żadnej prowizji – cała wpłacona kwota wykorzystana będzie na pomaganie. Jej jedynym beneficjentem jest Narodowy Bank Ukrainy. Zebrane w ten sposób środki trafią bezpośrednio do niego.

„Wspieram Ukrainę to pomoc, która trafi wprost do Narodowego Banku Ukrainy. Polacy każdego dnia pokazują, jak bardzo chcą pomagać naszym ukraińskim braciom. Chcemy to maksymalnie ułatwić. Dziękujemy wszystkim partnerom za tak sprawną współpracę, a szczególnie Tpay, który przy tej akcji nie pobiera prowizji” – powiedział Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK-a, cytowany w komunikacie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przekażą 2 miliony złotych na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki zostaną przekazane między innymi na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritas oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

„Wraz z Fundacją im. Ignacego Łukasiewicza na pomoc obywatelom Ukrainy przekażemy 2 mln złotych. PGNiG, jako firma, która jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego, pomoc potrzebującym ma wpisane w swoje DNA. Zdecydowaliśmy, że jedną z form naszego wsparcia będzie przekazanie środków finansowanych tym organizacjom, które realizują długofalową strategię pomocy” – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Zaznacza, że to nie jest jedyna forma wsparcia, które realizuje PGNiG. Wcześniej, spółka wraz z Fundacją PGNiG, przekazała do punktów recepcyjnych w województwie lubelskim wodę oraz suchy prowiant. Teraz wsparcie trafi do organizacji pożytku publicznego.

„Wybraliśmy organizacje, które mają doświadczenie w udzielaniu pomocy zarówno doraźnej, medycznej, jak i długoterminowej. Staramy się, aby nasze wsparcie było jak najbardziej kompleksowe i wystarczyło na jak najdłużej. Współpracujemy również z samorządami, by nasza pomoc trafiała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna” – dodała Karolina Dłuska, prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Jednocześnie PGNiG i Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza organizują zakwaterowanie dla uchodźców dla rodzin ukraińskich partnerów.

Revolut – finansowa aplikacja, z której korzysta 18 milionów klientów na świecie – zebrał wspólnie z klientami 50 mln zł dla Czerwonego Krzyża na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Kwota zawiera zarówno datki klientów jak i datki podwojone przez firmę Revolut.

Revolut udostępnił milionom klientów możliwość błyskawicznego przekazywania datków na pomoc Ukrainie już w piątek 25 lutego. W ciągu 24 godzin od startu zbiórki klienci wpłacili 1 milion EUR. Od tej pory klienci z ponad 50 rynków Revolut korzystali z funkcji Darowizny (Donations) by przekazać bezkosztową darowiznę dla lokalnej organizacji Czerwonego Krzyża (w tym PCK).

„1 marca Nik Storoński, prezes i współzałożyciel Revolut ogłosił, że za każdą złotówkę, euro, funta lub franka wpłaconego na zbiórkę Czerwonego Krzyża dla ofiar wojny na Ukrainie przez 7 dni Revolut wpłaci taką samą kwotę aż do 1,5 miliona GBP. Ponad 300.000 klientów Revolut podjęło wyzwanie. W efekcie, 8 marca całkowita kwota darowizn przekroczyła 10 milionów EUR (50 milionów PLN)” – czytamy w komunikacie.

Datki przeznaczone zostaną na pomoc humanitarną i pierwszą pomoc dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie, w tym dla milionów uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów i ewakuacji poza granice kraju. 100% datków przekazanych przez funkcję Darowizny (Donations) w apce Revolut trafia do Czerwonego Krzyża. Wpłaty są błyskawiczne i bezkosztowe.

Falck postanowił udzielić realnego wsparcia walczącej Ukrainie. Już 18 ambulansów dotarło do tego kraju ogarniętego wojną, w tym spora część do Kijowa. Skutecznie dowiedliśmy, że Kijów nie jest odcięty od świata. Kolejne 7 ambulansów od Falck pojedzie do Mołdawii, kraju który mimo swoich problemów ekonomicznych, udziela pomocy i wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Razem jesteśmy silny, razem damy radę!, podano w komunikacie.

Grupa Falck w zeszłym tygodniu wysłała transport 18 ambulansów dla walczącej Ukrainy. Każdy z nich w pełni wyposażony, wiozący dodatkową pomoc medyczną. Mamy potwierdzenie, że nasze ambulanse dotarły.

AURES Holdings i jego pracownicy włączyli się w szeroko zakrojoną pomoc społeczeństw Polski, Czech i Słowacji, na rzecz mieszkańców Ukrainy. Firma wraz z pracownikami powiększyli kwotę przeznaczoną na pomoc ludności ukraińskiej z 570.000 złotych, która w zeszłym tygodniu została przekazana organizacji humanitarnej „Ludzie w Potrzebie”, do ponad 630.000 złotych. Jednocześnie, pracownicy firmy udzielają pomocy na granicy z Ukrainą, skąd zabierają uchodźców w bezpieczne miejsca, a we wszystkich oddziałach firmy zbierają apteczki oraz inne niezbędne rzeczy, podano w komunikacie.

Oprócz pomocy finansowej AURES Holdings zapewnia również pomoc rzeczową. To tysiące apteczek z zakupionych samochodów we wszystkich blisko sześćdziesięciu oddziałach w pięciu krajach. Wysłała także samochód z 30 tys. maseczek na granicę słowacko-ukraińską.

Platforma edukacyjna Squla dołączyła do firm, działających na rzecz ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę i otworzyła swoją platformę dla wszystkich ukraińskich dzieci. Z bezpłatnych dostępów skorzystać może każdy – organizacje non-profit, szkoły, urzędy oraz osoby prywatne, które mają pod opieką rodziny z Ukrainy. Dzięki quizom i multimedialnym grom, dzieci w przystępny sposób będą mogły nauczyć się prostych zwrotów w języku polskim.

Squla przygotowała szereg materiałów skierowanych do najmłodszych przybywających z Ukrainy. Wśród nich znajdują się m.in. rozmówki ukraińsko-polskie, które pomogą dzieciom poznać proste, popularne zwroty, mogące przydać się na co dzień. Na platformie pojawiły się także specjalne quizy oraz zadania. Wszystkie przygotowane materiały zostały opatrzone atrakcyjnymi grafikami oraz nagraniami lektorskimi po ukraińsku i po polsku, które bez wątpienia pomogą w oswojeniu się z nowym językiem. Co więcej, Squla przewiduje także przygotowanie podstawowego kursu języka polskiego dla ukraińskich dzieci, podano także.

Z bezpłatnych półrocznych dostępów skorzystać może każdy, w tym m.in. organizacje non-profit zaangażowane w pomoc uciekającym przed wojną, szkoły tworzące oddziały dla dzieci z Ukrainy lub już przyjmujące pod swój dach dzieci uchodźców. Dostęp do Squli uzyskać mogą także osoby prywatne, które dały już schronienie ukraińskim rodzinom, które zatrzymały się w Polsce. Formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu można uzyskać bezpłatny dostęp do platformy Squla, znajduje się pod linkiem: https://www.squla.pl/squla-bezplatna-dla-dzieci-z-ukrainy.

Bitpanda za pośrednictwem Funduszu Reagowania Kryzysowego zebrała już ponad 650 000 euro przekazując wybrane przez siebie kryptowaluty na wsparcie ofiar wojny na Ukrainie. Darowiznę można przekazać wysyłając zasoby na adres ukraine@bitpanda.com ze swojego konta Bitpanda. Zostaną one przeliczone na euro bez żadnych opłat i przekazane wybranym organizacjom pomocowym.

Strabag Real Estate udostępnia galerię handlową Plaza i biurowiec Atrium International na schronienie dla osób przybywających z Ukrainy.

„W niedzielę 6 marca do biurowca Atrium przybył pierwszy autokar z 40 uchodźcami z Ukrainy szukającymi schronienia w naszym kraju. Dziś w nocy dojechało kolejnych 140 osób. Sukcesywnie będziemy przekazywać miastu kolejne dostosowane powierzchnie w budynku, które pomieszczą w sumie ok. 400 potrzebujących. Z kolei w Krakowie, w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach centrum handlowego Plaza, nocleg znajdzie także ok. 300 osób. Nasi koledzy ze spółki budowlanej Strabag działają bardzo sprawnie, a dzięki płynnej współpracy z władzami obu miast, które wyposażają obiekty w żywność, łóżka, materace, śpiwory oraz inne niezbędne sprzęty, w krótkim czasie możemy zapewnić pomoc przybywającym z Ukrainy” – powiedział dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej Strabag Real Estate w Polsce Łukasz Ciesielski.

Z kolei w krakowskiej galerii Plaza, deweloper w pierwszej kolejności udostępnił ponad 3 700 mkw. powierzchni na potrzeby magazynowania, sortowania i wydawania odzieży. Pomieszczenia te zostały już w ubiegłym tygodniu przekazane miastu. Grupa STRABAG przygotowała też część I piętra budynku, o łącznej powierzchni ok. 5 000 mkw., w których zaplanowano 300 miejsc noclegowych.

„Jesteśmy gotowi do końca tego tygodnia dostosować wyznaczone w obiekcie strefy i przekazać je na rzecz działań prowadzonych przez organizacje pomocowe. Pomieszczenia sypialne na pierwszym piętrze są już gotowe. Obecnie wykańczamy kuchnie i pralnie, a także montujemy prysznice i toalety w łazienkach. Dzięki temu stworzymy w Plazie miejsce tymczasowego pobytu dla osób oczekujących na docelowe zakwaterowanie w Krakowie lub tych, które udają się w dalszą podróż” – dodał dyrektor oddziału południowego Strabag Tomasz Wiszniewski.

Źródło: ISBnews