Po wczorajszej zgodzie Parlamentu Europejskiego, Rada Europy przyjęła rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-2027, poinformowała Rada. Nakreśla ono ramy długoterminowego budżetu UE w wysokości 1074,3 mld euro dla UE-27 w cenach z 2018 r. Wraz z unijnym instrumentem naprawczym NextGenerationEU w wysokości 750 mld euro pozwoli to UE na zapewnienie 1,8 bln euro finansowania w nadchodzących latach na wsparcie naprawy po pandemii COVID-19 i długoterminowych priorytetów UE w ramach różnych obszarów.

Przyszły długoterminowy budżet obejmie siedem obszarów wydatków. Zapewni ramy dla finansowania prawie 40 programów wydatków UE w ciągu najbliższych siedmiu lat.

„W następnych wieloletnich ramach finansowych, finansowanie UE będzie ukierunkowane na nowe i wzmocnione priorytety w obszarach polityki UE, w tym na transformację ekologiczną i cyfrową. Polityka spójności i wspólna polityka rolna będą nadal otrzymywać znaczne fundusze i będą podlegać modernizacji, aby mogły jak najlepiej przyczynić się do ożywienia gospodarczego Europy oraz do zielonych i cyfrowych celów UE” – czytamy w komunikacie.

Blisko jedna trzecia wydatków UE w ramach budżetu długoterminowego zostanie przeznaczona na nowe obszary.

UE ma wydatkować 132,8 mld euro w jednolitego rynku, innowacji i technologii cyfrowych, a 377,8 mld euro na spójność i wzmocnienie gospodarek państw unijnych. Kwoty te wzrosną odpowiednio do 143,4 mld euro i 1 099,7 mld euro, przy uwzględnieniu dodatkowego finansowania z NextGenerationEU, w tym pożyczek dla państw członkowskich. Kolejne 356,4 mld euro zostanie przeznaczone na obszar zasobów naturalnych i środowiska (przy uwzględnieniu instrumentu NextGenerationEU będzie to 373,9 mld euro.

Wydatki w dziedzinie migracji i zarządzania granicami wyniosą 22,7 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu lat; 13,2 mld euro zostanie przeznaczone na bezpieczeństwo i obronę. Dofinansowanie instrumentu sąsiedztwa w ramach UE i pomocy dla innych państw świata wyniesie 98,4 mld euro.

W celu wsparcia transformacji cyfrowej, ustanowiono nowy program finansowania, Cyfrowa Europa, w celu promowania rozpowszechniania i wykorzystywania na dużą skalę kluczowych technologii cyfrowych, takich jak zastosowania sztucznej inteligencji i najnowocześniejsze narzędzia cyberbezpieczeństwa. Część cyfrowa instrumentu „Łącząc Europę” również otrzyma znaczne wsparcie finansowe, podano także

Nowy program EU4Health ma zapewnić solidną podstawę dla działań UE w dziedzinie zdrowia w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Z budżetu UE zostanie sfinansowana praca 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej pozostających do dyspozycji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do 2027 r. W dziedzinie bezpieczeństwa i obrony zostanie utworzony nowy Europejski Fundusz Obronny, ustanowiony w celu promowania konkurencyjności, wydajności i innowacyjności obronnej, technologicznej i przemysłowej bazy UE.

Programy dla młodych ludzi, takie jak Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności, również zostaną wzmocnione, a program Erasmus + ma potroić liczbę uczestników w trakcie nowych wieloletnich ram finansowych, podała Rada.

Aby wesprzeć najbardziej wrażliwe regiony wysokoemisyjne w ich przechodzeniu na gospodarkę neutralną dla klimatu, utworzono nowy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Otrzyma finansowanie zarówno w ramach następnego budżetu długoterminowego, jak i unijnego instrumentu naprawczego (w ramach NextGenerationEU).

Większość sektorowych programów finansowania UE zostanie najprawdopodobniej przyjęta na początku 2021 r. i zaczną obowiązywać z mocą wsteczną od początku 2021 r.

W celu wdrożenia unijnego instrumentu naprawczego NextGenerationEU decyzja w sprawie zasobów własnych będzie musiała zostać zatwierdzona we wszystkich państwach członkowskich, zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. Na mocy decyzji Komisja zostanie w drodze wyjątku upoważniona do pożyczenia do 750 mld euro w cenach z 2018 r. na rynkach kapitałowych w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19.

Większość tych środków zostanie przekazana za pośrednictwem Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności o wartości 672,5 mld euro, który wesprze publiczne inwestycje i reformy w państwach członkowskich poprzez dotacje i pożyczki, pomagając im w radzeniu sobie z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii COVID-19, a także wyzwania związane z zielonymi i cyfrowymi zmianami.

