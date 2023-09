Skala obniżek cen z rynku hurtowego niemal w całości została już przeniesiona na stacje, na wielu z nich benzynę Pb95 i diesla kierowcy mogą kupić poniżej 6 zł/l, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Zgodnie z ostatnimi prognozami ceny benzyny Pb95 i diesla spadły już poniżej 6,00 zł/l na dużej części stacji. Średnie ceny paliw wynoszą natomiast dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,07 zł/l (-25 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 6,83 zł/l (-17 gr/l), oleju napędowego 6,09 zł/l (-14 gr/l), autogazu – 2,87 zł/l (+4 gr/l).

Mamy zatem trzeci tydzień głębokiej korekty cen detalicznych, po której skala obniżek cen z rynku hurtowego niemal w całości została przeniesiona na stacje. A jeśli tak, to dużo większych spadków na stacjach możemy już nie obserwować. Średnie ceny benzyny Pb95 i diesla mogą spaść do poziomu 5,99 zł/l i na nim pozostawać na przełomie września i października. W dalszym ciągu lekkie korekty w górę możemy obserwować w przypadku autogazu.

We wrześniu ceny benzyny bezołowiowej 95 spadły w sumie o 60 gr/l, benzyny bezołowiowej 98 o 40 gr/l, oleju napędowego o 41 gr/l, a autogazu wzrosły o 4 gr/l. Po tych obniżkach ceny benzyny i oleju napędowego spadły do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie.

Ropa naftowa

Wzrosty cen listopadowej serii kontraktów na ropę Brent wyhamowały w rejonie 96 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje niecałe 94 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Ostatnie wypowiedzi saudyjskiego minister energii sugerują, że mimo wzrostu cen ropy naftowej producenci OPEC+ nie zamierzają w najbliższym czasie luzować limitów wydobycia.

W dalszym ciągu blisko tegorocznych maksimów utrzymują się ceny olejów na rynku ARA. Duże wzrosty na tym rynku obserwowaliśmy w czwartek do decyzji władz rosyjskich. Rosja dekretem z 21 września wprowadziła tymczasowy zakaz eksportu paliw : benzyn, diesla o specyfikacji letniej, przejściowej i zimowej oraz olejów opałowych i ciężkich. Tym samym z globalnego rynku zniknie około 1 mln bbl/d rosyjskich paliw. Embargo nie obejmuje eksportu do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan). Zakaz eksportu ma ustabilizować ceny na krajowym rynku, pomóc w walce z szarą strefą w eksporcie i ograniczyć problemy z podażą paliw w okresie żniw. Ceny benzyn i diesla na rynku rosyjskim już latem osiągnęły rekordowe poziomy. Dla globalnego rynku oznacza to wzrost popytu na paliwa (głównie oleje) produkowane w innych regionach przede wszystkim na Bilskim Wschodzie i Azji.

W USA zapasy ropy naftowej spadły o 2,1 mln bbl do 418,5 mln bbl. Zapasy olejów zmniejszyły się w skali tygodnia 2,9 mln bbl do 119,7 mln bbl. Amerykański poziom zapasów ropy naftowej jest 3% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Poziom zapasów olejów jak na tę porę roku pozostaje niski – 14% poniżej 5-letniej średniej dla tej pory roku.

