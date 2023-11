Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zmniejszyła się do 117% na koniec 2022 r. ze 133% rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.”

„Na koniec 2022 r. relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB wyniosła 117% i obniżyła się w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na szybszy wzrost PKB. Polski sektor finansowy, w tym sektor bankowy, w porównaniu z najwyżej rozwiniętymi gospodarczo krajami nie jest nadmiernie rozwinięty. Poziom rozwoju poszczególnych segmentów systemu finansowego jest jednak zróżnicowany. Zdecydowanie lepiej rozwinięte są instytucje finansowe, w tym sektor bankowy. Natomiast relatywnie słabiej rozwinięte są rynki finansowe” – czytamy w raporcie.

„Podobna sytuacja miała miejsce w Czechach, Słowacji, Węgrzech i strefie euro. Poziom rozwoju pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu z wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, był względnie niski” – dodał bank centralny.

Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB na koniec 2022 r. wyniosła w Czechach 162,7% (wobec 173% rok wcześniej), na Słowacji: 138,6% (wobec odpowiednio 145,8%), na Węgrzech: 141,1% (wobec 146%), zaś w strefie euro: 515,6% (wobec 562%), podał NBP.

Aktywa sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) spadły w Polsce do 88,5% PKB w 2022 r. z 97,1% rok wcześniej, w Czechach – odpowiednio do 131,4% z 139,7%, na Węgrzech – do 108% z 111,3%, zaś w strefie euro – do 292,1% z 297,2%.

W przypadku Polski kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych stanowiły 37,1% PKB na koniec 2022 r. wobec 43,8% PKB rok wcześniej, zaś depozyty sektora niefinansowego w sektorze bankowym w walucie krajowej i walutach obcych – odpowiednio: 53,4% PKB wobec 58,4% PKB rok wcześniej.

„Na koniec 2022 r. aktywa instytucji tworzących polski system finansowy wyniosły 3,6 bln zł i były o 2,6% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost aktywów był spowodowany przede wszystkim zwiększeniem wartości aktywów sektora bankowego. Znacząco przyrosły także aktywa przedsiębiorstw faktoringowych i leasingowych oraz firm pożyczkowych. Spadły natomiast aktywa funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” – czytamy dalej w raporcie.

Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 2 475,3 mld zł (wobec 2 320,2 mld zł rok wcześniej), banków spółdzielczych i zrzeszających – 240 mld zł (wobec 236,1 mld zł), spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – 10,1 mld zł (wobec 10 mld zł), zakładów ubezpieczeń – 183,6 mld zł (wobec 197,1 mld zł), funduszy inwestycyjnych – 283 mld zł (wobec 323,4 mld zł), otwartych funduszy emerytalnych – 156,3 mld zł (wobec 188 mld zł), domów maklerskich – 12,2 mld zł (wobec 14,3 mld zł), wymienił bank centralny.

Źródło: ISBnews