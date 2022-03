Rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 89 mld zł na koniec marca, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Na koniec marca rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 89 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa wynosi ok. 61%” – napisał Skuza w komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w kwietniu 2022 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało dziś, że zaoferuje na dwóch przetargach w kwietniu 2022 r. obligacje skarbowe o łącznej wartości 5-12 mld zł. Przetarg zamiany obligacji nie jest planowany.

„W kwietniu planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. Łącznie w drugim kwartale planujemy między cztery a pięć przetargów sprzedaży i jeden lub dwa przetargi zamiany obligacji. W lutym zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 5,3 mld zł. Zadłużenie wobec banków krajowych wzrosło o 3,2 mld zł, a wobec krajowych inwestorów pozabankowych o 2,3 mld zł, podczas gdy zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 0,2 mld zł” – napisał też wiceminister.

Źródło: ISBnews