Rolnicy mogą od dzisiaj składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o wsparcie na inwestycje w gospodarstwach, zwiększające konkurencyjność, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Nabór, prowadzony w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027, potrwa do 30 grudnia.

„Dofinansowaniem będą objęte przedsięwzięcia dotyczące:

– obszaru B – produkcji ekologicznej;

– obszaru C – bezpiecznego dla konsumenta i efektywnego przedłużania trwałości produktów, ich przechowywania oraz lepszego przygotowania do sprzedaży, również bezpośredniej” – czytamy w komunikacie.

Aby starać się o to wsparcie, trzeba być posiadaczem użytków rolnych o powierzchni nie większej niż 300 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa należącego do ubiegającego się o wsparcie w roku wyjściowym musi się mieścić w przedziale od 25 do 250 tys. euro.

Należy także osiągać roczny przychód, który wynosi w zależności od obszaru:

– w obszarze B – ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych metodami ekologicznymi – minimum 45 tys. zł;

w obszarze C – co najmniej 75 tys. zł, podał resort.

Środki będą mogły zostać przekazane na:

– w obszarze B – m.in.na budowę lub modernizację budynków, stworzenie wybiegów czy pastwisk dla zwierząt oraz zakup lub leasing nowego sprzętu.

– w obszarze C -na budowę i modernizację budynków, albo zakup nowego sprzętu do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów rolnych.

Maksymalna kwota pomocy na jednego rolnika i gospodarstwo w trakcie realizacji PS WPR 2023-2027 w każdym z obszarów to 1,3 mln zł, przy czym:

– w obszarze B – 1 mln można otrzymać na inwestycje realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii polegających na:

– budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych obiektów) lub

– zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, lub

– budowie lub modernizacji budynków do przechowywania owoców lub warzyw z zastosowaniem odpowiednich technologii przechowywania;

– 300 tys. zł można otrzymać na inne inwestycje, które będą związane z produkcją ekologiczną.

– w obszarze C – 1 mln zł może być wykorzystany na przedsięwzięcia polegających na budowie lub modernizacji budynków do przechowywania owoców, lub warzyw z zastosowaniem odpowiednich technologii przechowywania, a 300 tys. zł na inne operacje związane z tym obszarem.

Dofinansowanie ma formę refundacji, której wielkość zależy od obszaru, czyli:

– w przypadku obszaru B – czyli przedsięwzięć dotyczących produkcji ekologicznej -możliwy zwrot do 65% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

– w przypadku obszaru C – czyli przedsięwzięć związanych z przedłużaniem trwałości, przechowywaniem i przygotowywaniem do sprzedaży produktów -jeżeli ubiegający się o wsparcie jest tzw. młodym rolnikiem czyli nie ukończył 41. roku życia, może otrzymać zwrot do 65% wydatków. Natomiast standardowo dla obszaru C poziom dofinasowania wynosi maksymalnie 45%, podano.

