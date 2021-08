Przedsiębiorstwa w Polsce ze względu na permanentne niedobory na rynku pracy mają kłopoty z obsadzeniem wielu stanowisk, a jednocześnie muszą zmagać się z coraz większą rotacją pracowników. Rozwiązaniem mogą okazać się lepsze programy motywacyjne wpływające na poprawę wydajności, uważają specjaliści z agencji pracy SPEK.

Jak przypomina SPEK, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5 167,47 zł, ale już w II kwartale 2021 roku wyniosło 5 504,52 zł. W niektórych sektorach firmy deklarują podwyżki zdecydowanie przekraczające średnią, aby tylko zatrzymać pracownika.

„Nie jest dobrą drogą poszukiwanie nowych ludzi za wyższą stawkę, ale docenienie podwyżką tych którzy już są i mają umiejętności, lub ewentualnie podniesienie ich kwalifikacji. Pokazanie im ścieżki rozwoju pracownika. Obecnie firmy mają problemy z rotacją, gdyż w wielu przypadkach szkolą swoją pracowników, a potem oni i tak odchodzą”- powiedziała prezes SPEK Edyta Nieborak, cytowana w komunikacie.

Zdaniem prezes, firmy powinny starać się o skonstruowanie lepszych programów motywacyjnych i skutecznie je wdrażać, albo oprzeć się o doświadczenia zewnętrznych specjalistycznych firm.

„Istotne jest w obecnej sytuacji rynkowej odpowiednie zarządzanie kadrami, tak aby firma osiągała większe zyski, ale w formie wydajności, a nie rotacji pracowników. W przypadku zatrudniania obcokrajowców jest to szczególnie istotne, bo oprócz standardowych problemów dochodzą kwestie różnic kulturowych, innego postrzegania tych samych rzeczy, innych wartości itp. osoba mająca świadomość tych różnic kulturowych jest w stanie przeciwdziałać i tak układać procesy, aby nie dochodziło do napięć. To dodatkowo przekłada się na wydajność” – podkreśliła Nieborak.

Dyrektor logistyki fabryki słodyczy Millano Group Ireneusz Kozber zwrócił uwagę, że to dzięki odpowiedniemu systemowi wdrożeń w firmie, która zatrudnia m.in. pracowników z Afryki udało się zwiększyć normy jakościowe i ilościowe prac związanych z pakowaniem i konfekcjonowaniem słodyczy, a nawet zmniejszyć ilość niezbędnej kadry co przyniosło dodatkowe oszczędności.

Agencja pośrednictwa pracy SPEK specjalizuje się w pozyskiwaniu i wdrożeniu pracowników nie tylko z Ukrainy, Białorusi czy Rosji, ale również z Azji i Afryki – zwłaszcza z Wietnamu, Etiopii, Kongo, Egiptu, Indii, Nepalu, Uzbekistanu czy Kazachstanu.

Źródło: ISBnews