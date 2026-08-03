Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów odnośnie możliwości ponownego wprowadzenia programu Ceny Paliwa Niżej (CPN) przynajmniej na drugą połowę sierpnia, czyli okres wzmożonych powrotów z wyjazdów wakacyjnych, poinformował minister Miłosz Motyka.

„Zablokowanie przez prezydenta ustawy ws. podatku od nadmiarowych zysków nie daje możliwości pełnego sfinansowania programu, ale rozmawiamy z ministrem finansów o tym, żeby wprowadzić go chociaż na dwa ostatnie tygodnie sierpnia, w okresie wzmożonych powrotów z wyjazdów wakacyjnych” – powiedział Motyka dziennikarzom.

Jak podkreślił, resort energii w pierwszym kroku rekomenduje ponowną obniżkę VAT od paliw, do czego wystarczy rozporządzenie.

Źródło: ISBnews