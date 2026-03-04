Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Stopa referencyjna NBP została obniżona do 3,75%. Decyzja zapadła w otoczeniu rosnącej niepewności na rynkach finansowych związanej z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

„W ostatnich dniach otoczenie makroekonomiczne stało się bardziej niepewne ze względu na wzrost napięć geopolitycznych oraz wyższe ceny surowców energetycznych. Mimo to RPP zdecydowała się na kontynuację cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Decyzja ta wynika przede wszystkim z wyraźnego spadku inflacji w ostatnich miesiącach. Dynamika cen znajduje się obecnie poniżej celu NBP, a presja inflacyjna w gospodarce wyraźnie osłabła.

Wzrost napięć geopolitycznych podbija jednak ceny surowców i wzmacnia dolara, co oznacza wyższe koszty importu dla polskiej gospodarki. Jeśli ceny ropy utrzymają się przez kilka miesięcy w pobliżu obecnych poziomów, inflacja mogłaby ponownie wzrosnąć w okolice 2,5–2,6%. Decyzja RPP sugeruje jednak, że bank centralny zakłada raczej przejściowy charakter wzrostu cen surowców i nie traktuje go jako trwałego zagrożenia dla ścieżki inflacji.” – skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Źródło: Portu