Prawdopodobnym scenariuszem dla stóp procentowych w Polsce jest „pauza” w obniżkach w październiku, ocenia główny ekonomista i dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Wg niego ogólna wymowa wrześniowego komunikatu Rady Polityki Pieniężnej brzmi mniej gołębio niż w lipcu.

„Kluczowym argumentem za cięciem był wakacyjny spadek inflacji do 2,8%, tj. w okolice celu NBP. Na razie Rada Polityki Pieniężnej goni spadającą inflację obniżkami stóp, ale realne są wciąż wysokie. Obecnie obniżki mają na celu uniknąć zacieśnienia polityki. Na jutrzejszej konferencji prawdopodobnie dowiemy się, że luźna polityka fiskalna wymaga bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej. Konsekwencje? Prawdopodobna pauza w obniżkach stóp w październiku i późniejsze osiągnięcie stopy docelowej, lub wyższy jej poziom” – napisał Benecki w komentarzu do decyzji RPP.

Ogólna wymowa wrześniowego komunikatu Rady Polityki Pieniężnej brzmi mniej gołębio niż w lipcu, dodał.

„W paragrafie mówiącym o przyszłych decyzjach, RPP wprost wskazuje na 'ożywienie popytu konsumpcyjnego’ i 'podwyższoną dynamikę płac’ jako czynniki ryzyka dla inflacji. W lipcu mówiła ogólnie, że monitoruje 'zmiany presji popytowej’ oraz 'sytuację na rynku pracy'” – wskazał ekonomista.

Zwrócił też uwagę, że w innym fragmencie lipcowego komunikatu odnotowano, że „dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej obniżyła się”, podczas gdy obecnie wskazuje się, że „pozostaje podwyższona”.

„Nasze modele nadal pokazują, że inflacja utrzyma się blisko celu w kolejnych kwartałach, a sytuacja międzynarodowa sprzyja jej niskim poziomom. Bez dalszych obniżek realna stopa procentowa wzrośnie, co oznacza zacieśnienie polityki pieniężnej. Czekamy na kontynuację 'cyklu dostosowań’ stóp. Więcej dowiemy się jutro z konferencji prezesa” – zakończył Benecki.

Dziś Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 4,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,85% w skali rocznej.

Na czwartek, 4 września br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Źródło: ISBnews