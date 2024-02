Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może dokonać symbolicznej obniżki stóp o 25 pb w 2024 r., prognozują analitycy ING Banku Śląskiego.

„Stopy NBP bez zmian, bez zaskoczeń. Od styczniowego posiedzenia warunki inflacyjne nieco poprawiły się (słaba konsumpcja w IV kw. 2023, stabilizacja cen żywności i bliski spadek CPI do 2,5%r/r w marcu). Ale prezes NBP będzie prezentował niechętne podejście do cięć, argumenty znamy. W całym roku widzimy symboliczną obniżkę o 25pb albo w ogóle, pod presją cięć w regionie (300-400 Węgry Czechy) oraz DM (USA 150, Euroland 75)” – czytamy w komentarzu banku do dzisiejszej decyzji RPP.

Dziś RPP utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną na poziomie 5,75%) – komunikat z decyzją został opublikowany o godzinie 14:59:29. O godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu Rady.

Konsensus rynkowy przewidywał pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Na czwartek, 8 lutego br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Źródło: ISBnews