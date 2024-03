Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w tym tygodniu pozostawi stopy procentowe bez zmian (główna nadal 5,75%), oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. W scenariuszu bazowym bank spodziewa się stabilizacji stóp procentowych w całym br., jednakże uważa, że RPP może rozważać w pojedyncze cięcie stóp procentowych w II połowie br.

„Spodziewamy się, że do czasu wyklarowania się propozycji rządu w sprawie działań osłonowych na rynku energii, RPP będzie skłaniała się w kierunku stabilizacji stóp procentowych i zapewne takie stanowisko przedstawi prezes NBP A. Glapiński na czwartkowej konferencji prasowej. Już na lutowej konferencji prasowej retoryka prezesa była nawet jastrzębia i uważamy, że taka zostanie także w marcu. Wszystkie powyższe czynniki poprawiające krótkoterminowe perspektywy inflacyjne wskazują, iż nie można wykluczyć, że Rada może rozważać ewentualne pojedyncze cięcie stóp procentowych w II poł. 2024. Nasz scenariusz bazowy na chwilę obecną zakłada, że stopy procentowe pozostaną bez zmian” – czytamy w dzienniku ING BSK „EBC pozostawi stopy bez zmian, rynek wyczulony na ewentualne łagodzenie retoryki. RPP zapozna się z projekcją NBP i podejmie decyzję w sprawie stóp”.

Ekonomiści banku podkreślają, że poprawiły się krótkoterminowe perspektywy inflacji, co oddala wzrost inflacji CPI po jej spadku do ok. 2,5% na koniec I kw. br.

„Inflacja bazowa w IV kw. 2023 i I kw. 2024 była niższa od oczekiwań NBP. Na rynku hurtowym prądu oraz gazu notujemy duże spadki cen, istotnie poniżej cen taryfowych. Oddala to ryzyka wzrostu CPI aż o 4 pkt proc., o których mówił prezes Glapiński” – czytamy dalej.

W ocenie ING BSK, źródłem zagrożeniem dla średnioterminowych perspektyw inflacyjnych jest wysoki zrost płac generujące presję w obszarze cen usług.

Na ostatniej konferencji prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński ocenił, że „gdyby rząd zdjął wszystkie tarcze – czyli dopłaty do elektryczności, gazu i ogrzewania oraz gdyby VAT powrócił do poprzedniego poziomu 5%, wtedy mamy tę górną czerwoną linię”. Według prezentacji przedstawionej podczas konferencji, czerwona linia w III i IV kw. wskazuje na inflację w wysokości ok. 8%.

Źródło: ISBnews