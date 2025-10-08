Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, sprowadzając główną stopę referencyjną do 4,50%.

„Dzisiejsza decyzja RPP jest najprawdopodobniej efektem ostatnich danych o inflacji, która okazała się niższa od oczekiwań. Rada postanowiła nie czekać na nową projekcję inflacyjną, która zostanie opublikowana w listopadzie. Inflacja powinna jednak utrzymać się poniżej 3% do końca roku. Presja cenowa słabnie, a mocny złoty obniża koszty importu. Dodatkowo taniejące surowce działają dezinflacyjnie. Główne źródła presji to obecnie czynniki krajowe, takie jak usługi i płace, jednak one również stopniowo słabną. Wydaje się więc, że w najbliższych miesiącach ryzyko ponownego wzrostu inflacji pozostaje ograniczone. Przy braku nowych szoków podażowych stopy procentowe mogą zmierzać w stronę 4% w pierwszym kwartale 2026” – skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Źródło: Portu