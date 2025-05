Rada Polityki Pieniężnej (RPP) określiła swoją dzisiejszą decyzję o obniżce stóp procentowych o 50 pb jako „dostosowanie poziomu stóp”, co oznacza, że na tym etapie Rada nie chce zapowiadać dalszych cięć, oceniają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

„W komunikacie towarzyszącym decyzji obniżkę określono jako dostosowanie poziomu stóp, co oznacza, że na tym etapie Rada nie chce zapowiadać dalszych obniżek. Dostosowanie to ma uwzględniać niższą bieżącą i prognozowaną inflację, obniżanie się dynamiki płac oraz słabsze dane o koniunkturze. W zakresie koniunktury Rada oceniła, że tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2025 będzie prawdopodobnie nieco niższe niż w IV kw. 2024 (miesiąc temu pisano o wyniku zbliżonym do IV kw. 2024)” – czytamy w komentarzu banku.

W pozostałym zakresie komunikat nie zmienił się istotnie wobec stwierdzeń z poprzednich miesięcy. Rada nadal podkreśla dużą niepewność, m.in. w zakresie presji popytowej, sytuacji na rynku pracy, cen nośników energii, polityki fiskalnej, a także kształtowania się inflacji na świecie m.in. w kontekście dynamicznych zmian polityki celnej, wskazali analitycy.

„Pomimo sugestii, że dzisiejszy ruch nie rozpoczyna cyklu, sądzimy, że RPP będzie kontynuować obniżki stóp w kierunku ich neutralnego poziomu. Zakładamy, że kolejne ruchy będą już standardowe (-25pb) i rozciągnięte w czasie. Według nas w tym roku Rada obniży stopy jeszcze dwukrotnie: latem, kiedy inflacja obniży się poniżej progu 3,5% r/r, oraz jesienią, mając już twarde dane o (wg nas) stabilnych cenach energii dla gospodarstw domowych, tj. po ich odmrożeniu w warunkach spadku taryf. Naszym zdaniem, na koniec 2025 stopa referencyjna wyniesie 4,75%. W przyszłym roku spodziewamy się obniżek o kolejne 100 pb, docelowo do 3,75%” – podsumowano w komentarzu.

RPP obniżyła dziś – zgodnie z oczekiwaniami – stopy procentowe o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

W rozmowie z ISBnews pod koniec kwietnia członek RPP Henryk Wnorowski wskazywał, że dane płynące z gospodarki potwierdzają ocenę, iż zapowiedzi obniżki stóp procentowych zmaterializują się na najbliższym posiedzeniu Rady w maju i nie wykluczał obniżki stóp procentowych w maju nawet o 50 pb. Jego zdaniem, „nie ma takiej możliwości czy nawet cienia szansy, by obniżki stóp procentowych w 2025 roku zeszły do poziomu niższego niż 4%. Na koniec bieżącego roku widzę stopy procentowe na poziomie rozpoczynającym się od 4% i po przecinku widzę jeszcze pewną liczbę”.

