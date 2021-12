W opinii członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP), wyrażonej podczas posiedzenia 3 listopada, podwyższenie stóp procentowych w październiku i listopadzie ograniczy oczekiwania inflacyjne, wynika z „minutes” z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Członkowie Rady wyrażali opinię, że kolejne decyzje w zakresie polityki pieniężnej będą zależały od oceny napływających informacji dotyczących sytuacji gospodarczej, w tym perspektyw inflacji i koniunktury.

„Członkowie Rady wskazywali, że ze względu na zewnętrzne przyczyny podwyższonej dynamiki cen, w tym wzrost cen paliw, a także prognozowany dalszy wzrost cen energii elektrycznej – w najbliższym czasie inflacja będzie nadal istotnie przekraczała cel inflacyjny. Jednocześnie zaznaczyli oni, że podwyższenie stóp w październiku i listopadzie ograniczy ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim okresie, a także będzie działało ograniczająco na oczekiwania inflacyjne. Członkowie Rady stwierdzili, że kolejne decyzje w zakresie polityki pieniężnej będą zależały od oceny napływających informacji dotyczących sytuacji gospodarczej, w tym perspektyw inflacji i koniunktury” – czytamy w „minutes”.

Członkowie Rady wskazali, że „bez dalszego dostosowania polityki pieniężnej dynamika cen mogłaby nawet po wygaśnięciu wpływu obecnych szoków surowcowo-pandemicznych kształtować się powyżej celu inflacyjnego NBP”.

Niektórzy członkowie RPP ocenili, iż ryzyko utrzymywania się podwyższonej dynamiki cen może być także zwiększane przez osłabienie czynników strukturalnych, tj. procesy globalizacji, zmiany struktury rynkowej w handlu detalicznym, które we wcześniejszych latach ograniczały tempo wzrostu cen w Polsce, podał bank centralny.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, zaś w grudniu – do 1,75%.

Źródło: ISBnews