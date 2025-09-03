Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc.
Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.
W dniach 2-3 września 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:
- stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;
- stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;
- stopa depozytowa 4,25% w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 4,80% w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 4,85% w skali rocznej;
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 r.
Źródło: ISBnews
