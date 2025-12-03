Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc.
Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.
W dniach 2-3 grudnia 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:
- stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej;
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 grudnia 2025 r.
Źródło: ISBnews
Dodaj komentarz