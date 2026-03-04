Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc.
W dniach 3-4 marca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:
- stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej;
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 r.
