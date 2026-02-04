Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.
W dniach 3-4 lutego 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:
- stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej
- stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej
- stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej
- stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej
- stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej
